„S-a făcut dreptate” Oficialul dinamovist explică gesturile de la poza de grup, după victoria cu Rapid: „Diferență fină între satiră și bătaie de joc”

Dinamo a învins Rapid cu 3-1 în derby-ul de pe Arena Națională, reușitele fiind semnate de Milanov, Cîrjan și Musi, respectiv Paraschiv

După meci, dinamoviștii s-au strâns în fața galeriei și au făcut o poză specială, de grup, la care au participat jucători, staff și oficiali.

Gest special al dinamoviștilor la poza de grup după victoria cu Rapid, 3-1

Ofițerul de presă al „câinilor”, Bogdan Alecu, a explicat semnificația fotografiei și a gestului făcut de majoritatea fotbaliștilor lui Kopic, de a-și duce mâinile la urechi.

„Un gest pentru căpitan!

Efectul victoriei de ieri seară începe să treacă, iar, odată cu el, emoția este înlocuită, încetul cu încetul, de vocea rațiunii.

Da, a fost o victorie sportivă aseară, într-un meci al orgoliilor, un duel pentru podium și, de ce nu, pentru vârful Superligii.

Pe lângă cele menționate mai sus, meciul de aseară ne oferă câteva lecții importante, nu doar pe plan sportiv, ci mai ales uman.

Aseară a fost o lecție de moralitate și, mai presus de toate, o lecție despre importanța cumpătării și a respectului față de adversar. Există o diferență fină între satiră și bătaie de joc și una și mai mare între glumele colegiale și ironizarea colectivă, în spațiul public, pe seama trăirilor unui singur om.

De la sigla clubului aruncată în zăpadă, la bucuria ironică din vestiar, pe seama adversarului, mândrindu-te cu isprava și în spațiul public, până la declarații prin care era scoasă în evidență o eventuală frustrare a adversarului cu privire la maniera de arbitraj.

Rapidiștii l-au imitat pe Cîrjan după victoria din etapa #1 din play-off, 3-2 în Giulești

Aseară s-a făcut, într-un final, dreptate, nu doar prin victoria sportivă, ci și prin modul în care aceasta a fost obținută — o manieră categorică, care nu mai lăsa loc de interpretări.

Gestul de la finalul meciului reprezintă nu doar o reparație morală față de gesturile făcute de adversari în vestiar, ci și o dovadă de unitate și solidaritate cu căpitanul echipei noastre, Cătălin Cîrjan.

Dinamo nu este doar o echipă sau un simplu club. Dinamo este o familie, iar ieri, la sfârșitul meciului, familia s-a strâns în jurul lui Cătălin, deoarece o familie își protejează întotdeauna membrii”, a scris Alecu pe Instagram.

VIDEO Golul lui Cîrjan în Dinamo - Rapid 3-1

