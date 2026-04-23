Lamine Yamal s-a accidentat în meciul cu Celta Vigo/ Foto: IMAGO
Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează un avertisment pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.04.2026, ora 13:43
alt-text Actualizat: 23.04.2026, ora 13:45
  • Lamine Yamal (18 ani), starul Barcelonei, s-a accidentat în victoria cu Celta Vigo, scor 1-0.
  • Medicul spaniol Pedro Luis Ripoll, specialist în medicină sportivă, a vorbit despre problema medicală a tânărului jucător al catalanilor.

În minutul 39 al meciului de pe Camp Nou, Yamal a obținut un penalty pe care tot el l-a transformat, dar nu a apucat să sărbătorească reușita.

S-a întins pe gazon după ce a simțit o durere la mușchii ischiogambieri. Nu a mai putut continua partida, iar locul său a fost luat de Bardghji.

Pedro Luis Ripoll: „Accidentarea lui Lamine are o rată de recidivă de 30%”

Amploarea accidentării lui Yamal îi îngrijorează atât pe Hansi Flick, cât și pe Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei, în condițiile în care CM 2026 va începe pe 11 iunie.

Starul catalanilor a fost supus unor teste suplimentare, iar un diagnostic concret va fi cunoscut în următoarele ore.

Medicul Pedro Luis Ripoll, specialist în medicină sportivă, susține că mușchii ischiogambieri sunt adesea o zonă complicată, iar timpii de recuperare pentru o astfel de leziune pot varia foarte mult în funcție de locul în care s-a produs.

„Această accidentare are o rată de recidivă de 30%, așa că trebuie să fim foarte atenți.

Trebuie să fim extrem de precauți în ceea ce privește termenele de recuperare.

Dacă leziunea se află în corpul muscular, prognosticul este mai favorabil.

În schimb, dacă se află la joncțiunea dintre mușchi și tendon sau chiar în tendon, leziunea ar putea fi mai gravă: cel puțin patru sau șase săptămâni”, a declarat Pedro Luis Ripoll, citat de mundodeportivo.com.

Lamine Yamal s-a accidentat după ce a transformat o lovitură de la 11 metri, în Barcelona - Celta Vigo (captură Prima Sport)

Ratează Yamal CM 2026? „Mi se pare puțin probabil să fie convocat”

Ripoll consideră că Luis de la Fuente ar trebui să-și ia gândul de la Yamal în vederea Campionatului Mondial din această vară, deoarece accidentarea puștiului-minune ar putea recidiva în orice moment.

„Este foarte riscant să ne pronunțăm în acest moment dacă este vorba mai degrabă de o ruptură sau de o contractură.

În orice caz, antrenorii precum Luis de la Fuente vor jucători sănătoși și în formă.

Mi se pare puțin probabil să fie convocat, deoarece rata de recidivă este de 30% și ar însemna pierderea unui jucător pentru Cupa Mondială”, a concluzionat Pedro Luis Ripoll.

Lamine va absenta cu siguranță din El Clasico, programat pe 10 mai, și există șanse să nu mai joace până la finalul sezonului.

Meciurile Barcelonei până la finalul sezonului

  • Getafe (d) - 25 aprilie
  • Osasuna (a) - 2 mai
  • Real Madrid (a) - 10 mai
  • Alaves (d) - 13 mai
  • Betis (a) - 17 mai
  • Valencia (d) - 24 mai

