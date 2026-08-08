Gol de senzație la Constanța! FOTO: Iustin Doicaru, reușită incredibilă din lovitură liberă, în Farul - Csikszereda

Farul - Csikszereda. Iustin Doicaru (19 ani) a fost autorul unui gol incredibil în prima repriză a meciului din etapa #4 a Ligii 1.

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Constănțenii veneau după un gol anulat cu câteva minute înainte, în urma a patru minute de analiză în camera VAR, iar tânărul atacant a răspuns printr-o execuție de senzație.

Farul - Csikszereda. Gol de senzație reușit de Iustin Doicaru

În minutul 23, „marinarii” au beneficiat de o lovitură liberă, de la aproximativ 25 de metri distanță de poarta lui Pap.

Doicaru și-a pregătit execuția și, foarte sigur pe el, a trimis cu piciorul stâng peste zid, direct în vinclul porții, fără speranțe pentru portarul ciucanilor.

Puștiul celor de la Farul este titular incontestabil în acest nou sezon, după ce în ediția precedentă a bifat doar 9 apariții în Liga 1.

Startul de sezon a fost excelent pentru tânărul atacant, care a bifat deja 3 goluri și o pasă decisivă în primele etape.

Până la pauză, Farul a mai trimis de două ori mingea în poartă, prin Radaslavescu (28) și Ahlinvi (40). Csikszereda a marcat prin Czekus (35).

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