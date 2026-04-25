Ce se întâmplă la stadionul Dinamo VIDEO+FOTO: Imagini de azi, din „Ștefan cel Mare”: aproape jumătate de stadion e încă in picioare!

alt-text Publicat: 25.04.2026, ora 15:55
alt-text Actualizat: 25.04.2026, ora 15:55
  • Lucrările de demolare de la vechiul stadion Dinamo au încetinit. Astăzi nu s-au efectuat lucrări în „Ștefan cel Mare”.
  • Demolarea a început oficial pe 19 ianuarie 2026, iar în primele săptămâni șantierul a avansat rapid.

Întârzierile sunt legate în special de zona dinspre Spitalul de Urgență, unde se află Peluza Sud, dar și de Tribunele 0 și 1.

A lăsat în urmă drama din Cupă Matteo Duțu, înainte de derby-ul cu Rapid: „Dacă rămâi cu gândul la ce s-a întâmplat, nu poți câștiga”
Citește și
Lucrările au încetinit pe șantierul stadionului Dinamo

Stadionul pentru care ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a semnat un ordin prin care arena ar urma să poarte numele „Mircea Lucescu” nu mai avansează în același ritm ca la începutul demolării.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, astăzi nu sunt lucrări în desfășurare în „Ștefan cel Mare”.

Până în acest moment, au fost demolate sau îndepărtate mai multe zone ale arenei:

  • Au fost scoși trei dintre cei patru stâlpi ai nocturnei, Tribuna a II-a a fost pusă la pământ, la fel ca Peluza „Cătălin Hîldan”, o parte din Peluza Sud, gazonul, scările și vestiarele.
  • De asemenea, platforma de la intrare și zona unde se face accesul propriu-zis în stadion au fost desființate.
  • Pe suprafața fostului teren se află în continuare un morman de moloz, care așteaptă de câteva săptămâni să fie transportat în afara arenei.
Întârzierile sunt legate în special de situația juridică. Lojile de la Tribuna Oficială aparțin ACS FC Dinamo București, societate aflată în faliment, iar ANAF a intervenit deoarece bunurile respective nu pot fi demolate înainte de clarificarea situației, având în vedere că ar putea fi folosite pentru recuperarea unor creanțe.

Cum va arăta noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 25.000 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv. Va costa 117 milioane de euro.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.

„Mă doare că nu avem mai multe puncte” Mai rămâne Costel Gâlcă la Rapid și din vară? Răspunsul antrenorului + marele regret în acest mandat
Prima dintre cele „5 finale” Zeljko Kopic, înainte de partida cu Rapid: „Atmosfera este una de dezamăgire. Trebuie să ne refacem
„Securitatea și-a activat rețeaua de informatori”. Românii au aflat printre ultimii din Europa de Est despre accidentul nuclear de la Cernobîl
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
„Afară din Giulești!” VIDEO. Fanii Rapidului, furioși la final împotriva propriilor jucători: „Rușine, rușine să vă fie!”
Eroarea debutantului VIDEO. La 18 ani, portarul Briciu a scăpat mingea în poartă printre picioare la primul meci în Liga 1 la Rapid
Pas greșit pentru Inter VIDEO.  Remiză cu Torino pentru Chivu, după ce a condus cu 2-0 » Poate lua titlul împotriva fostei echipe
„O umilință, o rușine!” VIDEO. Costel Gâlcă a pus tunurile pe jucători: „N-am arătat niciodată așa”
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
Dan Udrea De ce nu e demis Gâlcă?
„Kopic a gândit foarte bine meciul” Andrei Nicolescu, după victoria cu Rapid: „Era o mare frustrare că nu reușeam să-i batem”
Cât de bun e Kopic?

McPuișorul Lamine

Săracul Rădoi

Unde are dreptate, unde greșește

Ce va face Hagi atunci?

Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Hagi. Ziua 1

Urât fotbal mai avem!

Frica peste România

Frumosul și bestia

Gardienii fotbalului

Un om important în succesul lui LUCESCU

Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Clement, fratele lui Istvan

Ce credeai, Edi?

Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Jalnica Barcelona anti-Kovacs

O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Un bărbat în picioare

Scenariu SF la FCSB Dorința lui Mihai Stoica: „Mi-ar plăcea să lucrez cu Răzvan Lucescu. S-ar înțelege bine cu Gigi”
Popovici, a cincea medalie la Naționale Bronz alături de Dinamo la 4x100m mixt masculin! Decizie surprinzătoare luată de David la ultima probă
CSM București, spectacol în Liga Campionilor „Tigroaicele” au dat de pământ cu Esbjerg și sunt în  Final 4 după 8 ani » Gloria Bistrița, eliminată de Brest
FOTO | Prima zi de Străzi Deschise București din acest an, cu spectacole, concerte, ateliere și tururi ghidate. Programul complet din acest weekend
