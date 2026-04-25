Ce se întâmplă la stadionul Dinamo VIDEO+FOTO: Imagini de azi, din „Ștefan cel Mare”: aproape jumătate de stadion e încă in picioare!

Lucrările de demolare de la vechiul stadion Dinamo au încetinit. Astăzi nu s-au efectuat lucrări în „Ștefan cel Mare”.

Demolarea a început oficial pe 19 ianuarie 2026, iar în primele săptămâni șantierul a avansat rapid.

Întârzierile sunt legate în special de zona dinspre Spitalul de Urgență, unde se află Peluza Sud, dar și de Tribunele 0 și 1.

Lucrările au încetinit pe șantierul stadionului Dinamo

Stadionul pentru care ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a semnat un ordin prin care arena ar urma să poarte numele „Mircea Lucescu” nu mai avansează în același ritm ca la începutul demolării.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, astăzi nu sunt lucrări în desfășurare în „Ștefan cel Mare”.

Până în acest moment, au fost demolate sau îndepărtate mai multe zone ale arenei:

Au fost scoși trei dintre cei patru stâlpi ai nocturnei, Tribuna a II-a a fost pusă la pământ, la fel ca Peluza „Cătălin Hîldan”, o parte din Peluza Sud, gazonul, scările și vestiarele.

De asemenea, platforma de la intrare și zona unde se face accesul propriu-zis în stadion au fost desființate.

Pe suprafața fostului teren se află în continuare un morman de moloz, care așteaptă de câteva săptămâni să fie transportat în afara arenei.

Întârzierile sunt legate în special de situația juridică. Lojile de la Tribuna Oficială aparțin ACS FC Dinamo București, societate aflată în faliment, iar ANAF a intervenit deoarece bunurile respective nu pot fi demolate înainte de clarificarea situației, având în vedere că ar putea fi folosite pentru recuperarea unor creanțe.

Cum va arăta noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 25.000 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv. Va costa 117 milioane de euro.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

