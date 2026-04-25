A lăsat în urmă drama din Cupă Matteo Duțu, înainte de derby-ul cu Rapid: „Dacă rămâi cu gândul la ce s-a întâmplat, nu poți câștiga"
Publicat: 25.04.2026, ora 14:57
Actualizat: 25.04.2026, ora 14:57
  • Matteo Duțu (20 de ani), fundașul lui Dinamo, a prefațat meciul cu Rapid din play-off-ul Superligii, partidă care vine după eliminarea dramatică a „câinilor” din Cupa României.
  • Meciul va avea loc mâine, de la ora 21:00. LiveTEXT pe GOLAZO.ro, dar și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dinamo vine după semifinala pierdută cu Universitatea Craiova, scor 1-1 după 120 de minute.

Echipa lui Zeljko Kopic a fost aproape de calificarea în finală, însă a fost egalată pe finalul prelungirilor și a cedat apoi la loviturile de departajare, scor 1-4.

Pierd teren în La Liga  Real Madrid, egalată în prelungiri și e tot mai departe de Barcelona » Mbappe a ieșit accidentat
Citește și
Pierd teren în La Liga Real Madrid, egalată în prelungiri și e tot mai departe de Barcelona » Mbappe a ieșit accidentat
Citește mai mult
Pierd teren în La Liga  Real Madrid, egalată în prelungiri și e tot mai departe de Barcelona » Mbappe a ieșit accidentat

Matteo Duțu, înainte de derby-ul cu Rapid: „Dacă rămâi cu gândul la ce s-a întâmplat, nu poți câștiga”

Duțu a spus că dinamoviștii au încercat să lase în urmă dezamăgirea din Cupă și să se concentreze pe meciul cu Rapid.

„Ne gândim deja la ce urmează. Mâine avem derby. Ne concentrăm pe campionat și pe obiectivele pe care le avem de la începutul sezonului.

E greu, dar trebuie să mergem înainte. Dacă rămâi cu gândul la ce s-a întâmplat, nu poți câștiga. Trebuie să fim bine și să fim pregătiți pentru meci.

Au fost greșeli care se pot întâmpla, iar pentru mine au venit în ultimele minute. Dacă am fi câștigat la penalty-uri, poate nici nu s-ar mai fi vorbit despre asta.

Am analizat ce s-a întâmplat, dar nu am pus foarte mult accent pe acel meci, pentru că mâine avem o partidă grea și importantă.

Am fost alături de colegii noștri (n.r. - Milanov și Armstrong), e normal ca nimeni să nu fie fericit, dar s-a întâmplat. Nu prea mai vorbim despre asta, vorbim despre Rapid. Am lăsat în urmă meciul trecut”, a spus Duțu, la conferința de presă.

Matteo Duțu, fundaș înalt de 1,92 metri, a fost format în Italia, la academiile cluburilor AC Milan și Lazio.

Acesta a vorbit și despre felul în care a simțit intensitatea meciurilor din play-off-ul Ligii 1.

„Am prins ultimele meciuri în play-off, deci pot să vorbesc despre nivelul de aici. Este o intensitate mare. Sunt meciuri mai grele, unele mai ușoare, dar, în general, trebuie să menținem acest ritm. M-am adaptat bine, m-au ajutat mult stafful și coechipierii, iar acum mă simt bine.

Rapid este o echipă bună, știm asta. Am jucat deja de trei ori împotriva lor și știm că va fi greu. Cunoaștem jucătorii lor și felul în care joacă. Un astfel de meci nu se joacă doar cu valoare, ci și cu personalitate. Este bine că vom juca acasă și că vom avea suporterii alături de noi.

Vom încerca să câștigăm, iar după aceea vom vedea. Meciul trecut a fost greu, dar am jucat bine. Apoi au fost câteva momente care nu au fost de partea noastră și s-a terminat așa. Sper ca mâine să fie altfel”, a mai spus Duțu.

Rapid are jucători de calitate, atât în primul 11, cât și pe bancă. Am văzut și în ultimul meci cu noi ce gol a marcat Petrila. Îl au și pe căpitanul Dobre, care este un jucător bun. Au fotbaliști valoroși în toate zonele, deci va fi un meci dificil. Trebuie să fim atenți la toată echipa, nu doar la doi-trei jucători sau la cei care încep titulari. Matteo Duțu

Zeljko Kopic îl vede om de viitor pe Duțu: „Matteo este unul dintre transferurile bune”

Zeljko Kopic l-a lăudat pe fotbalistul care a bifat, în semifinala Cupei României, cel de-al șaptelea meci pentru Dinamo. Matteo Duțu a fost introdus atunci în locul lui Alexandru Musi în minutul 46.

Matteo este unul dintre transferurile noastre bune. Este un jucător cu potențial. Are nevoie de adaptare la nivelul de seniori, despre care vorbim tot timpul, dar în meciul cu Craiova și-a arătat potențialul.

Avem fundașii centrali. Boateng și Nikita Stoinov se descurcă foarte bine. Am încercat în meciul de Cupă să îl folosesc și la mijloc, dar am simțit că pentru el este foarte dificil să prindă minute pe acea poziție.

La antrenamente, pentru că Ikoko este accidentat, am încercat să vedem dacă poate juca și pe poziția de număr 6, ca să fie o opțiune acolo, dar nu este cel mai bun loc pentru el”, a spus Kopic, la conferința de presă.

Poziția lui naturală este cea de fundaș central, acolo unde joacă Boateng și Nikita. Când am luat decizia să jucăm cu trei fundași centrali, nu am avut nicio problemă, pentru că am încredere în calitățile lui. Sunt sigur că va fi un jucător important pentru viitorul lui Dinamo Zeljko Kopic

Citește și

Planul lui Bogdan Voina Noul președinte al Federației Române de Handbal pune accent pe juniori: „Tinerii handbaliști se găsesc în școli”
Handbal
11:59
Planul lui Bogdan Voina Noul președinte al Federației Române de Handbal pune accent pe juniori: „Tinerii handbaliști se găsesc în școli”
Citește mai mult
Planul lui Bogdan Voina Noul președinte al Federației Române de Handbal pune accent pe juniori: „Tinerii handbaliști se găsesc în școli”
Tot mai puține minute în Iordania Fosta speranță a lui Dinamo a intrat într-un con de umbră la Al-Hussein
Stranieri
10:38
Tot mai puține minute în Iordania Fosta speranță a lui Dinamo a intrat într-un con de umbră la Al-Hussein
Citește mai mult
Tot mai puține minute în Iordania Fosta speranță a lui Dinamo a intrat într-un con de umbră la Al-Hussein

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Securitatea și-a activat rețeaua de informatori”. Românii au aflat printre ultimii din Europa de Est despre accidentul nuclear de la Cernobîl
„Securitatea și-a activat rețeaua de informatori”. Românii au aflat printre ultimii din Europa de Est despre accidentul nuclear de la Cernobîl
„Securitatea și-a activat rețeaua de informatori”. Românii au aflat printre ultimii din Europa de Est despre accidentul nuclear de la Cernobîl
Știrile zilei din sport
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
Superliga
26.04
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
Citește mai mult
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
„Afară din Giulești!” VIDEO. Fanii Rapidului, furioși la final împotriva propriilor jucători: „Rușine, rușine să vă fie!”
Superliga
26.04
„Afară din Giulești!” VIDEO. Fanii Rapidului, furioși la final împotriva propriilor jucători: „Rușine, rușine să vă fie!”
Citește mai mult
„Afară din Giulești!” VIDEO. Fanii Rapidului, furioși la final împotriva propriilor jucători: „Rușine, rușine să vă fie!”
Eroarea debutantului VIDEO. La 18 ani, portarul Briciu a scăpat mingea în poartă printre picioare la primul meci în Liga 1 la Rapid
Superliga
26.04
Eroarea debutantului VIDEO. La 18 ani, portarul Briciu a scăpat mingea în poartă printre picioare la primul meci în Liga 1 la Rapid
Citește mai mult
Eroarea debutantului VIDEO. La 18 ani, portarul Briciu a scăpat mingea în poartă printre picioare la primul meci în Liga 1 la Rapid
Pas greșit pentru Inter VIDEO.  Remiză cu Torino pentru Chivu, după ce a condus cu 2-0 » Poate lua titlul împotriva fostei echipe
Stranieri
26.04
Pas greșit pentru Inter VIDEO. Remiză cu Torino pentru Chivu, după ce a condus cu 2-0 » Poate lua titlul împotriva fostei echipe
Citește mai mult
Pas greșit pentru Inter VIDEO.  Remiză cu Torino pentru Chivu, după ce a condus cu 2-0 » Poate lua titlul împotriva fostei echipe
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Opinii
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Top stiri
Scenariu SF la FCSB Dorința lui Mihai Stoica: „Mi-ar plăcea să lucrez cu Răzvan Lucescu. S-ar înțelege bine cu Gigi”
Superliga
26.04
Scenariu SF la FCSB Dorința lui Mihai Stoica: „Mi-ar plăcea să lucrez cu Răzvan Lucescu. S-ar înțelege bine cu Gigi”
Citește mai mult
Scenariu SF la FCSB Dorința lui Mihai Stoica: „Mi-ar plăcea să lucrez cu Răzvan Lucescu. S-ar înțelege bine cu Gigi”
Popovici, a cincea medalie la Naționale Bronz alături de Dinamo la 4x100m mixt masculin! Decizie surprinzătoare luată de David la ultima probă
Înot
26.04
Popovici, a cincea medalie la Naționale Bronz alături de Dinamo la 4x100m mixt masculin! Decizie surprinzătoare luată de David la ultima probă
Citește mai mult
Popovici, a cincea medalie la Naționale Bronz alături de Dinamo la 4x100m mixt masculin! Decizie surprinzătoare luată de David la ultima probă
CSM București, spectacol în Liga Campionilor „Tigroaicele” au dat de pământ cu Esbjerg și sunt în  Final 4 după 8 ani » Gloria Bistrița, eliminată de Brest
Handbal
26.04
CSM București, spectacol în Liga Campionilor „Tigroaicele” au dat de pământ cu Esbjerg și sunt în Final 4 după 8 ani » Gloria Bistrița, eliminată de Brest
Citește mai mult
CSM București, spectacol în Liga Campionilor „Tigroaicele” au dat de pământ cu Esbjerg și sunt în  Final 4 după 8 ani » Gloria Bistrița, eliminată de Brest
FOTO | Prima zi de Străzi Deschise București din acest an, cu spectacole, concerte, ateliere și tururi ghidate. Programul complet din acest weekend
B365
25.04
FOTO | Prima zi de Străzi Deschise București din acest an, cu spectacole, concerte, ateliere și tururi ghidate. Programul complet din acest weekend
Citește mai mult
FOTO | Prima zi de Străzi Deschise București din acest an, cu spectacole, concerte, ateliere și tururi ghidate. Programul complet din acest weekend

