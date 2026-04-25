A lăsat în urmă drama din Cupă Matteo Duțu, înainte de derby-ul cu Rapid: „Dacă rămâi cu gândul la ce s-a întâmplat, nu poți câștiga”

Matteo Duțu (20 de ani), fundașul lui Dinamo, a prefațat meciul cu Rapid din play-off-ul Superligii, partidă care vine după eliminarea dramatică a „câinilor” din Cupa României.

Dinamo vine după semifinala pierdută cu Universitatea Craiova, scor 1-1 după 120 de minute.

Echipa lui Zeljko Kopic a fost aproape de calificarea în finală, însă a fost egalată pe finalul prelungirilor și a cedat apoi la loviturile de departajare, scor 1-4.

Matteo Duțu, înainte de derby-ul cu Rapid: „Dacă rămâi cu gândul la ce s-a întâmplat, nu poți câștiga”

Duțu a spus că dinamoviștii au încercat să lase în urmă dezamăgirea din Cupă și să se concentreze pe meciul cu Rapid.

„Ne gândim deja la ce urmează. Mâine avem derby. Ne concentrăm pe campionat și pe obiectivele pe care le avem de la începutul sezonului.

E greu, dar trebuie să mergem înainte. Dacă rămâi cu gândul la ce s-a întâmplat, nu poți câștiga. Trebuie să fim bine și să fim pregătiți pentru meci.

Au fost greșeli care se pot întâmpla, iar pentru mine au venit în ultimele minute. Dacă am fi câștigat la penalty-uri, poate nici nu s-ar mai fi vorbit despre asta.

Am analizat ce s-a întâmplat, dar nu am pus foarte mult accent pe acel meci, pentru că mâine avem o partidă grea și importantă.

Am fost alături de colegii noștri (n.r. - Milanov și Armstrong), e normal ca nimeni să nu fie fericit, dar s-a întâmplat. Nu prea mai vorbim despre asta, vorbim despre Rapid. Am lăsat în urmă meciul trecut”, a spus Duțu, la conferința de presă.

Matteo Duțu, fundaș înalt de 1,92 metri, a fost format în Italia, la academiile cluburilor AC Milan și Lazio.

Acesta a vorbit și despre felul în care a simțit intensitatea meciurilor din play-off-ul Ligii 1.

„Am prins ultimele meciuri în play-off, deci pot să vorbesc despre nivelul de aici. Este o intensitate mare. Sunt meciuri mai grele, unele mai ușoare, dar, în general, trebuie să menținem acest ritm. M-am adaptat bine, m-au ajutat mult stafful și coechipierii, iar acum mă simt bine.

Rapid este o echipă bună, știm asta. Am jucat deja de trei ori împotriva lor și știm că va fi greu. Cunoaștem jucătorii lor și felul în care joacă. Un astfel de meci nu se joacă doar cu valoare, ci și cu personalitate. Este bine că vom juca acasă și că vom avea suporterii alături de noi.

Vom încerca să câștigăm, iar după aceea vom vedea. Meciul trecut a fost greu, dar am jucat bine. Apoi au fost câteva momente care nu au fost de partea noastră și s-a terminat așa. Sper ca mâine să fie altfel”, a mai spus Duțu.

Rapid are jucători de calitate, atât în primul 11, cât și pe bancă. Am văzut și în ultimul meci cu noi ce gol a marcat Petrila. Îl au și pe căpitanul Dobre, care este un jucător bun. Au fotbaliști valoroși în toate zonele, deci va fi un meci dificil. Trebuie să fim atenți la toată echipa, nu doar la doi-trei jucători sau la cei care încep titulari. Matteo Duțu

Zeljko Kopic îl vede om de viitor pe Duțu: „Matteo este unul dintre transferurile bune”

Zeljko Kopic l-a lăudat pe fotbalistul care a bifat, în semifinala Cupei României, cel de-al șaptelea meci pentru Dinamo. Matteo Duțu a fost introdus atunci în locul lui Alexandru Musi în minutul 46.

„ Matteo este unul dintre transferurile noastre bune. Este un jucător cu potențial. Are nevoie de adaptare la nivelul de seniori, despre care vorbim tot timpul, dar în meciul cu Craiova și-a arătat potențialul.

Avem fundașii centrali. Boateng și Nikita Stoinov se descurcă foarte bine. Am încercat în meciul de Cupă să îl folosesc și la mijloc, dar am simțit că pentru el este foarte dificil să prindă minute pe acea poziție.

La antrenamente, pentru că Ikoko este accidentat, am încercat să vedem dacă poate juca și pe poziția de număr 6, ca să fie o opțiune acolo, dar nu este cel mai bun loc pentru el”, a spus Kopic, la conferința de presă.

Poziția lui naturală este cea de fundaș central, acolo unde joacă Boateng și Nikita. Când am luat decizia să jucăm cu trei fundași centrali, nu am avut nicio problemă, pentru că am încredere în calitățile lui. Sunt sigur că va fi un jucător important pentru viitorul lui Dinamo Zeljko Kopic

