„Incalificabil!” Andrei Nicolescu anunță că un angajat al clubului Dinamo va fi amendat: „Au fost două expresii punctuale”

Andrei Nicolescu a anunțat că vor fi aplicate sancțiuni, după ce în studioul 48TV pentru emisiunea de final de meci, „Zi de Dinamo”, realizatorii Cătălin Alexandru, Ștefan Știucă și Sorin Badea au avut un discurs agresiv în direct, presărat cu vulgarități.

Invitat la Digi Sport, președintele lui Dinamo spune că a fost surprins neplăcut de ceea ce s-a întâmplat la televiziunea clubului alb-roșu.

Andrei Nicolescu anunță că Ștefan Știucă va fi amendat

„E incalificabil! Am vorbit cu Ștefan (n.r. - Știucă). Au fost două expresii punctuale pentru care va primi o sancțiune din partea clubului.

El e un artist, dar pentru cele două expresii punctuale… va fi sancționat. Pe celelalte le pot înțelege, a făcut o trimitere”, a spus Nicolescu la Fotbal Club, de la Digi Sport.

Ce s-a întâmplat în studioul 48TV, după Rapid - Dinamo: derapaje în serie

„Domnul și doamna Șucu, vă rog eu frumos, pregătiți o serie de 4-5 tricouri vișinii, frumoase, faceți-i-le cadou lui Istvan. Să-i dea cineva acestui om un tricou cu Rapid.

Nu vă e rușine? Vă p****i pe munca noastră, vă c****i pe efortul jucătorilor, vă p****i pe ce construim aici?

Nicolescu nu e președintele Uniunii Patronatelor? E o situație că nu e miliardar? Ce vă deranjează? Să facem cum a făcut Dănuț Coman? Ce trebuie să se întâmple? De ce vă bateți joc de noi?

Ne cerem scuze că suntem în starea asta, pur și simplu nu putem înțelege. E viciere de rezultat”, a spus Știucă.

Acesta a fost completat de Badea: „N-am mai văzut de pe vremea Cooperativei așa ceva. Istvan, ești o mizerie de arbitru! Ești un încrezut, un arogant. Se vede cum arbitrează acolo și cum vine în țară, cu aerele pe care și le dă.

Lasă-ne! E infect ceea ce faci. E bagabonțeală. Lasă-ne, Vassaras! De-asta e președintele CCA, așa s-a ajuns să avem arbitri pe unde sunt, cu toate greșelile”.

„E foarte greu să comentezi meciul în aceste condiții. Nu suntem doriți în această bătălie. Ne lasă în fundul gol, scuzați-mi expresia, pentru meciul cu Craiova. Duțu a jucat extraordinar și a luat roșu direct, stă două etape”, a adăugat și Alexandru.

