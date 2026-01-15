L-a convins pe Kopic Dinamo ar fi decis să-i ofere un contract pe 6 luni după ce a impresionat în cantonament

Dinamo București i-ar fi oferit un contract până în vară atacantului Leam Eissat (18 ani), fratele internaționalului român Lisav Eissat.

Dinamo traversează cel mai bun sezon de la revenirea în Liga 1 și își întărește lotul pentru a ataca revenirea în cupele europene, după o pauză de 9 ani.

Dinamo ar fi gata să-i ofere un contract lui Leam Eissat

Aflat în probe în cantonamentul din Antalya, Leam Eissat s-a pregătit alături de elevii lui Zeljko Kopic, dar nu a jucat în amicalele cu Young Boys Berna, 2-0, și cu sud-coreenii de la Gangwon, 3-2.

În cele din urmă, extrema l-ar fi convins pe Kopic de potențialul său și ar fi efectuat deja vizita medicală. Mai mult, ar fi primit un contract valabil pe 6 luni, cu opțiunea de prelungire , potrivit gsp.ro.

Dinamo e aproape de încă două mutări

După ce transferul său a fost disputat între Dinamo și Universitatea Craiova, oficialul oltenilor, Mario Felgueiras a anunțat că Matteo Duțu va ajunge sub comanda lui Zeljko Kopic.

Fundașul care va sosi de la AC Milan la Dinamo urmează să fie prezentat la noul său club.

250.000 de euro este cota de piață a lui Matteo Duțu, conform transfermarkt.com

Într-o situație similară se află și Ianis Târbă, care se va alătura lotului lui Dinamo după o aventură în academia Celtei Vigo.

Fotbalistul în vârstă de 19 ani ar fi trebuit să ajungă joi în București, însă plecarea sa din Vigo a fost amânată.

50.000 de euro este cota de piață a lui Ianis Târbă, arată site-ul transfermarkt.com

