L-a convins pe Kopic Dinamo ar fi decis să-i ofere un contract pe 6 luni după ce a impresionat în cantonament

- Dinamo București i-ar fi oferit un contract până în vară atacantului Leam Eissat (18 ani), fratele internaționalului român Lisav Eissat.
Dinamo traversează cel mai bun sezon de la revenirea în Liga 1 și își întărește lotul pentru a ataca revenirea în cupele europene, după o pauză de 9 ani.
Dinamo ar fi gata să-i ofere un contract lui Leam Eissat
Aflat în probe în cantonamentul din Antalya, Leam Eissat s-a pregătit alături de elevii lui Zeljko Kopic, dar nu a jucat în amicalele cu Young Boys Berna, 2-0, și cu sud-coreenii de la Gangwon, 3-2.
În cele din urmă, extrema l-ar fi convins pe Kopic de potențialul său și ar fi efectuat deja vizita medicală. Mai mult, ar fi primit un contract valabil pe 6 luni, cu opțiunea de prelungire, potrivit gsp.ro.
Dinamo e aproape de încă două mutări
După ce transferul său a fost disputat între Dinamo și Universitatea Craiova, oficialul oltenilor, Mario Felgueiras a anunțat că Matteo Duțu va ajunge sub comanda lui Zeljko Kopic.
Fundașul care va sosi de la AC Milan la Dinamo urmează să fie prezentat la noul său club.
Într-o situație similară se află și Ianis Târbă, care se va alătura lotului lui Dinamo după o aventură în academia Celtei Vigo.
Fotbalistul în vârstă de 19 ani ar fi trebuit să ajungă joi în București, însă plecarea sa din Vigo a fost amânată.