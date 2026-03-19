„O să fie o provocare mare” Filipe Coelho, înainte de derby-ul Dinamo - U Craiova: „Să nu ne panicăm”

Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul Universității Craiova, și Monday Etim (27 de ani), atacantul oltenilor, au prefațat derby-ul cu Dinamo, din etapa #2 din play-off.

Atât U Craiova, cât și Dinamo au început play-off-ul cu o înfrângere. Oltenii au fost învinși de FC Argeș, scor 0-1, în timp ce echipa pregătită de Zeljko Kopic a cedat în fața Rapidului, scor 2-3.

Dinamo - U Craiova. Filipe Coelho: „O să fie o provocare mare”

Filipe Coelho, antrenorul Craiovei, a prefațat partida cu Dinamo, din etapa secundă din play-off.

„Un meci important și dificil, bineînțeles. O echipă împotriva căreia deja am mai jucat, știm că trebuie să fim la cel mai bun nivel ca să câștigăm cele trei puncte. O să fie o provocare mare pentru noi, încercăm să câștigăm aceste puncte.

Toate meciurile sunt diferite, ne cunosc foarte bine. Cred că avem echipe cu tipare similare, echipe cărora le place să aibă mingea, să încerce să controleze meciul.

Cred că detaliile pot face diferența, mă aștept și sper să fie un meci foarte bun, cu două echipe foarte bune”, a spus Filipe Coelho la conferința premergătoare meciului.

Întrebat care este situația echipei sale din punct de vedere medical, tehnicianul portughez a precizat:

„Avem niște probleme, dar focusul este pe jucătorii care pot evolua. Vom vedea până mâine (n.r. - joi), cel mai important este să începem meciul cu cel mai bun prim 11, să ne pregătim strategia și să facem tot ce putem ca să aducem cele trei puncte de partea noastră”.

Cred că una dintre tacticile mele este să fim echilibrați din cauza faptului că am pierdut ultimul meci (n.r. - 0-1 cu FC Argeș). Nu cred că ar trebui să ne panicăm, ar trebui să ne îmbunătățim, ar trebui să învățăm din ce s-a întâmplat. Filipe Coelho, antrenor Craiova

Monday Etim: „Dacă le dăm prea mult spațiu și șanse, pot fi letali”

Monday Etim, atacantul Craiovei, a vorbit și el despre derby-ul cu Dinamo.

„Cred că o să fie un meci intens. O să fie foarte competitiv, ceea ce ne place.

Este un adversar bun, ceea ce înseamnă că o să fie o provocare pentru noi și iubim provocările, așa că așteptăm cu nerăbdare acest meci”, a spus atacantul nigerian.

Întrebat care sunt punctele forte ale lui Dinamo, Etim a răspuns:

„Când te uiți la Dinamo, echipa lor are multe puncte forte, bineînțeles și câteva puncte slabe. Privind punctele forte, sunt foarte periculoși în ofensivă, au jucători de calitate în atac, deci trebuie să fim ageri și concentrați în defensivă împotriva acestei echipe.

Dacă le dăm prea mult spațiu și șanse, pot fi letali. Așa că trebuie să fim atenți în defensivă, ca o echipă, un colectiv, și nu individual, dacă vrem să îi împiedicăm să fie periculoși”.

Monday Etim a vorbit și despre play-off:

„Cred că este un maraton, nimic nu este decis până acum. A fost doar prima etapă, mai sunt 9. Dacă rămânem focusați și ne concentrăm doar pe noi și pe echipa noastră, ne vom lupta în fiecare meci ca și cum ar fi o finală.

Trebuie să fim consistenți și să ne concentrăm doar pe meciul următor. Nu subestimăm pe nimeni, trebuie să îi vedem pe toți ca egalii noștri și să tratăm fiecare meci cu seriozitate. Dinamo nu este o excepție, o să îi tratăm ca orice altă echipă”, a încheiat jucătorul oltenilor.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Rapid 1 31 2 U Cluj 1 30 3 U Craiova 1 30 4 FC Argeș 1 28 5 CFR Cluj 1 27* 6 Dinamo 1 26 *️ - beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport