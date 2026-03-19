„O să fie o provocare mare" Filipe Coelho, înainte de derby-ul Dinamo - U Craiova: „Să nu ne panicăm"
Publicat: 19.03.2026, ora 09:50
alt-text Actualizat: 19.03.2026, ora 09:50
  • Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul Universității Craiova, și Monday Etim (27 de ani), atacantul oltenilor, au prefațat derby-ul cu Dinamo, din etapa #2 din play-off.
  • Dinamo - U Craiova se joacă astăzi, de la ora 20:30, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Atât U Craiova, cât și Dinamo au început play-off-ul cu o înfrângere. Oltenii au fost învinși de FC Argeș, scor 0-1, în timp ce echipa pregătită de Zeljko Kopic a cedat în fața Rapidului, scor 2-3.

„O strâng de gât!” FOTO: GOLAZO.ro publică noi imagini care susțin povestea unei foste gimnaste abuzate fizic și psihic de Camelia Voinea
Citește și
„O strâng de gât!” FOTO: GOLAZO.ro publică noi imagini care susțin povestea unei foste gimnaste abuzate fizic și psihic de Camelia Voinea
Citește mai mult
„O strâng de gât!” FOTO: GOLAZO.ro publică noi imagini care susțin povestea unei foste gimnaste abuzate fizic și psihic de Camelia Voinea

Dinamo - U Craiova. Filipe Coelho: „O să fie o provocare mare”

Filipe Coelho, antrenorul Craiovei, a prefațat partida cu Dinamo, din etapa secundă din play-off.

„Un meci important și dificil, bineînțeles. O echipă împotriva căreia deja am mai jucat, știm că trebuie să fim la cel mai bun nivel ca să câștigăm cele trei puncte. O să fie o provocare mare pentru noi, încercăm să câștigăm aceste puncte.

Toate meciurile sunt diferite, ne cunosc foarte bine. Cred că avem echipe cu tipare similare, echipe cărora le place să aibă mingea, să încerce să controleze meciul.

Cred că detaliile pot face diferența, mă aștept și sper să fie un meci foarte bun, cu două echipe foarte bune”, a spus Filipe Coelho la conferința premergătoare meciului.

Întrebat care este situația echipei sale din punct de vedere medical, tehnicianul portughez a precizat:

„Avem niște probleme, dar focusul este pe jucătorii care pot evolua. Vom vedea până mâine (n.r. - joi), cel mai important este să începem meciul cu cel mai bun prim 11, să ne pregătim strategia și să facem tot ce putem ca să aducem cele trei puncte de partea noastră”.

Cred că una dintre tacticile mele este să fim echilibrați din cauza faptului că am pierdut ultimul meci (n.r. - 0-1 cu FC Argeș). Nu cred că ar trebui să ne panicăm, ar trebui să ne îmbunătățim, ar trebui să învățăm din ce s-a întâmplat. Filipe Coelho, antrenor Craiova

Monday Etim: „Dacă le dăm prea mult spațiu și șanse, pot fi letali”

Monday Etim, atacantul Craiovei, a vorbit și el despre derby-ul cu Dinamo.

„Cred că o să fie un meci intens. O să fie foarte competitiv, ceea ce ne place.

Este un adversar bun, ceea ce înseamnă că o să fie o provocare pentru noi și iubim provocările, așa că așteptăm cu nerăbdare acest meci”, a spus atacantul nigerian.

Întrebat care sunt punctele forte ale lui Dinamo, Etim a răspuns:

„Când te uiți la Dinamo, echipa lor are multe puncte forte, bineînțeles și câteva puncte slabe. Privind punctele forte, sunt foarte periculoși în ofensivă, au jucători de calitate în atac, deci trebuie să fim ageri și concentrați în defensivă împotriva acestei echipe.

Dacă le dăm prea mult spațiu și șanse, pot fi letali. Așa că trebuie să fim atenți în defensivă, ca o echipă, un colectiv, și nu individual, dacă vrem să îi împiedicăm să fie periculoși”.

Monday Etim a vorbit și despre play-off:

„Cred că este un maraton, nimic nu este decis până acum. A fost doar prima etapă, mai sunt 9. Dacă rămânem focusați și ne concentrăm doar pe noi și pe echipa noastră, ne vom lupta în fiecare meci ca și cum ar fi o finală.

Trebuie să fim consistenți și să ne concentrăm doar pe meciul următor. Nu subestimăm pe nimeni, trebuie să îi vedem pe toți ca egalii noștri și să tratăm fiecare meci cu seriozitate. Dinamo nu este o excepție, o să îi tratăm ca orice altă echipă”, a încheiat jucătorul oltenilor.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1Rapid131
2U Cluj130
3U Craiova130
4FC Argeș128
5CFR Cluj127*
6Dinamo126
*️ - beneficiază de rotunjire

Citește și

Turcii profită de meciul cu România Ce așteaptă jucătorii lui Montella pe 26 martie. Nu doar calificare în finala barajului
Nationala
09:29
Turcii profită de meciul cu România Ce așteaptă jucătorii lui Montella pe 26 martie. Nu doar calificare în finala barajului
Citește mai mult
Turcii profită de meciul cu România Ce așteaptă jucătorii lui Montella pe 26 martie. Nu doar calificare în finala barajului
„O strâng de gât!” FOTO: GOLAZO.ro publică noi imagini care susțin povestea unei foste gimnaste abuzate fizic și psihic de Camelia Voinea
Special
23:52
„O strâng de gât!” FOTO: GOLAZO.ro publică noi imagini care susțin povestea unei foste gimnaste abuzate fizic și psihic de Camelia Voinea
Citește mai mult
„O strâng de gât!” FOTO: GOLAZO.ro publică noi imagini care susțin povestea unei foste gimnaste abuzate fizic și psihic de Camelia Voinea

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
Știrile zilei din sport
Mormântul lui Balaci, vandalizat FOTO. Imagine revoltătoare! Lorena Balaci a făcut plângere: „Erau urme de sânge, vreau să fie pedepsit!”
Superliga
19.03
Mormântul lui Balaci, vandalizat FOTO. Imagine revoltătoare! Lorena Balaci a făcut plângere: „Erau urme de sânge, vreau să fie pedepsit!”
Citește mai mult
Mormântul lui Balaci, vandalizat FOTO. Imagine revoltătoare! Lorena Balaci a făcut plângere: „Erau urme de sânge, vreau să fie pedepsit!”
Surpriză la FCSB MM spusese că nu va mai juca în acest sezon, dar Rădoi a anunțat că revine
Superliga
19.03
Surpriză la FCSB MM spusese că nu va mai juca în acest sezon, dar Rădoi a anunțat că revine
Citește mai mult
Surpriză la FCSB MM spusese că nu va mai juca în acest sezon, dar Rădoi a anunțat că revine
Nicio femeie în conducerea FRF Deși Burleanu promovează fotbalul feminin, CEx rămâne doar pentru bărbați
Nationala
19.03
Nicio femeie în conducerea FRF Deși Burleanu promovează fotbalul feminin, CEx rămâne doar pentru bărbați
Citește mai mult
Nicio femeie în conducerea FRF Deși Burleanu promovează fotbalul feminin, CEx rămâne doar pentru bărbați
Premieră la TV: UCL a bătut Liga 1 Audiența „optimilor” Ligii e mai mare decât a primei etape de play-off/out. Real - City, peste Rapid - Dinamo 
Media
19.03
Premieră la TV: UCL a bătut Liga 1 Audiența „optimilor” Ligii e mai mare decât a primei etape de play-off/out. Real - City, peste Rapid - Dinamo
Citește mai mult
Premieră la TV: UCL a bătut Liga 1 Audiența „optimilor” Ligii e mai mare decât a primei etape de play-off/out. Real - City, peste Rapid - Dinamo 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:10
„Cele 5 voturi pot fi 5 dosare” Răzvan Burleanu, amenințat cu procese: „Sperăm să se țină de cuvânt și Gigi Becali”
„Cele 5 voturi pot fi 5 dosare” Răzvan Burleanu, amenințat cu procese: „Sperăm să se țină de cuvânt și Gigi Becali”
10:20
„Voia să-l ia în cameră” Dezvăluire șocantă din Italia despre fostul antrenor de la U Craiova: „A încercat să-l atingă la hotel”
„Voia să-l ia în cameră” Dezvăluire șocantă din Italia despre fostul antrenor de la U Craiova: „A încercat să-l atingă la hotel”
09:58
Meci greu pentru Kovacs FOTO. Arbitrul român a acordat 9 „galbene” și două penalty-uri în AS Roma - Bologna » Moment tensionat cu antrenorul oaspeților
Meci greu pentru Kovacs FOTO. Arbitrul român a acordat 9 „galbene” și două penalty-uri în AS Roma - Bologna » Moment tensionat cu antrenorul oaspeților
09:31
„Prea mulți tineri!” VIDEO. Rednic, mesaj pentru Kopic după Dinamo - U Craiova: „Era momentul să riște puțin”
„Prea mulți tineri!” VIDEO. Rednic, mesaj pentru Kopic după Dinamo - U Craiova: „Era momentul să riște puțin”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
