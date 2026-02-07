„Mulți cred că există un secret” Simona Halep, la un an de la retragere: „Nu mi-e dor de asta” » Ce greutăți a întâmpinat de-a lungul carierei

Simona Halep (34 de ani), fostul număr 1 mondial în tenis, a vorbit despre cariera ei, la un an de la retragere.

Românca este ambasador onorific al turneului Transylvania Open (WTA 250) de la Cluj-Napoca, a cărui finală va avea loc astăzi.

Halep s-a retras din tenis în februarie 2025, chiar după înfrângerea cu Lucia Bronzetti de la Transylvania Open, scor 1-6, 1-6.

Simona Halep: „Am refuzat să să mă opresc din a învăța”

La un an de la retragerea din tenis, Simona Halep a vorbit despre dificultățile pe care le-a întâmpinat în tenis.

„A fost greu la început. Eu spun ce am trăit eu, nu pot ști ce trăiesc alții, dar a fost greu și cu transportul, economii, spatele, dureri.

Ai fost atent la tot ceea ce ținea de cheltuială, dar când ajungi sus, cum și oamenii uită sau poate nu dau așa mare atenție la baza la care te-ai format ca sportiv, se uită. Așa că acum am rămas doar cu lucrurile pozitive și mă bucur că am făcut ceea ce am făcut.

Mi-am dorit foarte mult anumite lucruri și am refuzat să să mă opresc din a învăța. Tot timpul am căutat să învăț cât mai mult, să mă maturizez emoțional.

La mine a fost pe partea emoțională un pic greuț, că am fost emotivă și uneori mă consumam înainte să intru pe teren, emoțional, și nu mai făceam față cum ar fi trebuit să fac”, a declarat Simona Halep, potrivit europafm.ro.

24 de titluri WTA a câștigat Simona Halep în cariera ei

Simona Halep: „Secretul e munca, disciplina și ambiția”

Fostul lider în clasamentul WTA a explicat și ce rutină avea înainte de meciuri și antrenamente, pentru a preveni accidentările grave.

„Mulți cred că există un secret, dar nu există un secret. Secretul e munca, disciplina și ambiția. Așa cred eu. Pentru mine a fost importantă încălzirea dinaintea antrenamentelor și dinaintea meciurilor.

Previi foarte mult accidentările. E un lucru foarte, foarte important să fie corpul tău pregătit pentru un efort foarte mare. Iar după meciuri și după antrenamente e importantă recuperarea. Eu din 2014, când am reușit să-mi câștig banii și să am o situație financiară bună, mi-am luat un fizioterapeut permanent cu mine la toate turneele și recuperarea pentru mine a fost punctul cheie.

Am avut accidentări destul de multe. Este și imposibil să nu ai accidentări la nivelul acela. Dar nu am avut operații, nu am avut rupturi, nu am avut pentru că am prevenit cu încălzirea și am făcut recuperarea care trebuia să o fac”, a mai declarat Simona Halep.

Mi-e dor de tenis, mi-e dor de competiții, mi-e dor de trăirile de pe teren, dar nu mi-e dor de dureri, nu mi-e dor de partea fizică. Am răspuns sincer și deschis. Simona Halep

Simona Halep, lider WTA și dublă campioană de Grand Slam

Românca a cucerit 24 de titluri WTA la simplu de-a lungul carierei sale, două dintre acestea fiind de Grand Slam: Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.

A pierdut alte trei finale de acest nivel, două la Paris și una la Australian Open.

În total, românca a petrecut 64 de săptămâni pe locul 1 în clasamentul WTA. A înregistrat 580 de victorii și a suferit 242 de înfrângeri.

Turneele câștigate de Simona Halep

2013: Nurnberg, 's-Herogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova, Sofia

2014: Doha, București

2015: Shenzhen, Dubai, Indian Wells

2016: Madrid, București, Montreal

2017: Madrid

2018: Shenzhen, Roland Garros, Montreal

2019: Wimbledon

2020: Dubai, Praga, Roma

2022: Melbourne, Toronto

