Dinamo îi ironizează pe olteni FOTO. Imaginea postată de „câini” la 24 de ore după egalul cu Craiova

U Craiova - Dinamo 2-2. La o zi distanță de remiza din Bănie, „câinii” și-a ironizat rivala pe rețelele de socializare.

Dinamo a reacționat după ce craiovenii s-au plâns că n-ar fi fost egalați dacă nu ar fi rămas în inferioritate numerică.

Dinamo îi ironizează pe olteni. Imaginea postată de „câini” la 24 de ore după egalul cu Craiova

„Câinii” au postat pe rețelele de socializare o imagine cu victoria obținută anul trecut chiar în fața Craiovei, 2-1, într-un meci pe care l-au încheiat cu doi jucători eliminați:

„Sezonul trecut am reușit o victorie impresionantă pe teren propriu, jucând în 9 oameni contra adversarei din Craiova”.

O aluzie la reacțiile oltenilor, care au dat vina pe arbitru după ce au ratat victoria. Cel mai vocal a fost chiar antrenorul Mirel Rădoi:

„Au fost două scenarii. Până la roşu n-am avut nicio emoţie, diferenţa de scor era mult mai mare dacă se păstra egalitatea numerică.

După, evident că s-a întors meciul şi ocaziile au curs la poarta noastră”.

Ce s-a întâmplat la eliminarea lui Bancu

Vineri, în Bănie, Craiova conducea cu 2-1, când, în minutul 63, Armstrong a căzut la pământ în urma unui contact cu Bancu. La ridicare, l-a călcat pe căpitanul oltenilor cu crampoanele în zona coastelor. Acesta a ripostat cu un șut în zona sternului.

„Centralul” a decis să-l elimine doar pe Bancu, după ce a consultat sistemul VAR. Eliminarea fundașului le-a permis „câinilor” să atace mai mult, iar în minutul 90 au reușit să egaleze.

VIDEO. Golul marcat de Pop în Craiova - Dinamo 2-2

