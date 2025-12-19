Invazie Fanii lui Dinamo au epuizat toate biletele destinate oaspeților
Invazie Fanii lui Dinamo au epuizat toate biletele destinate oaspeților

19.12.2025, ora 17:51
19.12.2025, ora 18:44
  • UTA ARAD - DINAMO. Fanii „câinilor” au cumpărat toate bilete care le-au fost rezervate de gazde.
  • UTA Arad - Dinamo se joacă sâmbătă, cu începere de la ora 20:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Fanii lui Dinamo vor lua cu asalt stadionul „Francisc Neuman” pentru a-și susține favoriții la ultimul meci din acest an.

UTA - DINAMO. Fanii „câinilor” invadează stadionul din Arad

Într-un comunicat pe rețelele de socializare, Peluza „Cătălin Hîldan” a anunțat că toate biletele destinate dinamoviștilor au fost epuizate.

Din informațiile GOLAZO.ro, peste 1.500 de dinamoviști vor fi prezenți în tribune, în ciuda prețului ridicat, 50 de lei.

„Pentru prima dată în istoria Aradului, oaspeții au făcut sold-out nu numai în sectorul rezervat, ci în întreaga peluză. Ne vedem sâmbătă acolo, la ultimul meci al acestui an calendaristic.

UTA - DINAMO, ora 20:00, Arena Francisc Neuman

DINAMO E MARE!” se arată în comunicatul Peluzei „Cătălin Hîldan” de pe Facebook.

10.930 de spectatori
au asistat la meciul tur jucat pe Arena Națională și încheiat, scor 1-1

Dinamo poate termina anul pe primul loc

În acest moment, Dinamo ocupă locul 2, cu 38 de puncte, la unul în spatele liderului Rapid.

Cu o victorie la Arad, formația antrenată de Zeljko Kopic poate încheia anul pe primul loc. Pentru a se înfăptui acest lucru, FCSB ar trebui să o învingă pe Rapid sau să scoată măcar un rezultat de egalitate.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share