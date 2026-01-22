FCSB, început de coșmar la Zagreb FOTO. Roș-albaștrii au încasat  2 goluri în 4 minute » Bîrligea a marcat după aproape 3 luni +14 foto
Dinamo Zagreb - FCSB. (FOTO: Sport Pictures)
FCSB, început de coșmar la Zagreb FOTO. Roș-albaștrii au încasat 2 goluri în 4 minute » Bîrligea a marcat după aproape 3 luni

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 22.01.2026, ora 22:21
alt-text Actualizat: 23.01.2026, ora 00:21
  • Dinamo Zagreb - FCSB. Elevii lui Elias Charalambous (45 de ani) au încasat două goluri în primele 11 minute ale meciului.

FCSB are nevoie de o victorie în Croația, iar linia defensivă este formată din Graovac, Ngezana, Dawa și Radunovic, jucători cu experiență.

Europa League, etapa #7 Ionuț Radu și Răzvan Lucescu, calificați matematic  » Clasamentul actualizat
Europa League, etapa #7 Ionuț Radu și Răzvan Lucescu, calificați matematic » Clasamentul actualizat
Europa League, etapa #7 Ionuț Radu și Răzvan Lucescu, calificați matematic  » Clasamentul actualizat

Dinamo Zagreb - FCSB. Formația pregătită de Charalambous a încasat două goluri în doar patru minute

Totuși, atacanții croați s-au distrat cu fundașii campioanei României la ambele goluri.

La primul, Graovac a bătut un aut în propria jumătate de teren, însă balonul a ajuns la jucătorii gazdelor, iar aceștia l-au dus în flancul drept al atacului, la Niko Galesic.

Fundașul a avansat câțiva metri, a centrat, iar Monsef Bakrar a profitat de pasivitatea stoperilor Dawa și Ngezana și a marcat cu o lovitură de cap.

Primul gol marcat de Dinamo Zagreb în partida cu FCSB. Foto: Captură Prima Sport
Primul gol marcat de Dinamo Zagreb în partida cu FCSB. Foto: Captură Prima Sport

Primul gol marcat de Dinamo Zagreb în partida cu FCSB. Foto: Captură Prima Sport Primul gol marcat de Dinamo Zagreb în partida cu FCSB. Foto: Captură Prima Sport Primul gol marcat de Dinamo Zagreb în partida cu FCSB. Foto: Captură Prima Sport Primul gol marcat de Dinamo Zagreb în partida cu FCSB. Foto: Captură Prima Sport Primul gol marcat de Dinamo Zagreb în partida cu FCSB. Foto: Captură Prima Sport
Al doilea gol a venit la doar patru minute distanță. Hoxha a pătruns în careu și l-a servit pe Dion Beljo, care a șutat din prima, învingându-l pe Târnovanu.

Golul marcat de Dion Beljo în meciul Dinamo Zagreb - FCSB. Foto: Captură Prima Sport
Golul marcat de Dion Beljo în meciul Dinamo Zagreb - FCSB. Foto: Captură Prima Sport

Golul marcat de Dion Beljo în meciul Dinamo Zagreb - FCSB. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Dion Beljo în meciul Dinamo Zagreb - FCSB. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Dion Beljo în meciul Dinamo Zagreb - FCSB. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Dion Beljo în meciul Dinamo Zagreb - FCSB. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Dion Beljo în meciul Dinamo Zagreb - FCSB. Foto: Captură Prima Sport
Înainte de pauză, în minutul 42, FCSB a reușit să reducă din diferență. Cisotti l-a găsit pe Bîrligea cu o pasă foarte bună, atacantul a reușit un dribling, a șutat și a înscris în poarta lui Filipovic.

Birligea nu mai marcase pentru FCSB de 89 de zile. Ultima sa reușită a fost semnată în victoria cu UTA Arad din Liga 1, 4-0, pe 26 octombrie 2025.

