Mai vin jucători la FCSB? Mihai Stoica,  anunț despre transferuri. Are 6 milioane de euro la dispoziție
Mihai Stoica FOTO: Sport Pictures
Mai vin jucători la FCSB? Mihai Stoica, anunț despre transferuri. Are 6 milioane de euro la dispoziție

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 22.01.2026, ora 12:22
alt-text Actualizat: 22.01.2026, ora 12:24
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre eventualele mutări care ar s-ar mai putea produce în lotul campioanei.
  • Dinamo Zagreb - FCSB se joacă în această seară, de la 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Înainte de duelul din Europa League, conducătorul campioanei a vorbit despre jucătorii care ar mai putea veni la FCSB în această iarnă.

Mihai Stoica: „Nu mai vine nimeni!”

Președintele CA de la FCSB a declarat că nu va mai veni niciun jucător la echipă.

„Nu mai vine nimeni. Doar dacă pleacă cineva, pentru că mai e timp, fereastra e deschisă, doar atunci ne gândim dacă trebuie să mai aducem pe cineva.

Deocamdată avem posturi triplate, nu există niciun post care să nu fie dublat, dar unele sunt chiar triplate”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

În această iarnă, FCSB s-a despărțit de doi jucători: Malcom Edjouma, plecat liber de contract, și Adrian Șut, vândut la Al-Ain, în Emiratele Arabe Unite, pentru 1,4 milioane de euro.

La capitolul întăriri, FCSB i-a transferat pe Andre Duarte, fundaș central care a jucat ultima dată la Ujpest, în Ungaria, și Ofri Arad, mijlocaș care a fost căpitanul lui Kairat Almaty în prima parte a acestui sezon.

Mihai Stoica a primit credit deplin din partea lui Gigi Becali, patronul echipei, pentru a face transferuri.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB are la dispoziție un buget consistent pentru a definitiva lotul.

„MM se uită și dacă găsește ceva, i-am dat puterea să aducă. Are 6 milioane de euro în conturi și face ce vrea”, a spus Becali.

Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
