„Românii nu inspiră frică” Ce spun croații despre duelul Dinamo Zagreb - FCSB: „E considerat unul dintre cele mai ușoare meciuri” » Cum e văzută Liga 1

Damir Dobrinic, reporter în departamentul de fotbal de la Sportske Novosti, singurul cotidian de sport din Croația, a prefațat duelul dintre Dinamo Zagreb și FCSB și a spus cum văd croații partida cu campioana României.

Damir Dobrinic, despre FCSB: „Lumea își amintește de marea Steaua”

Întrebat despre cum este văzută FCSB la Zagreb, ziaristul croat a adus aminte de marea echipă a Stelei, cea care reușea să câștige Cupa Campionilor Europeni în 1986, dar a vorbit și despre foștii mari jucători ai echipei naționale.

„Cei mai în vârstă își amintesc de marea Steaua, senzaționala campioană europeană, iar fanii lui Dinamo își amintesc și ei de confruntările de la începutul anilor '90, când gigantul bucureștean a ieșit învingător.

În ceea ce privește echipele naționale, marea generație de aur a românilor este încă amintită, cu fantasticii Hagi, Popescu, Dumitrescu, Răducioiu, Belodedici...”, a declarat Damir Dabrinic, conform gsp.ro.

4 întâlniri directe au avut loc între Dinamo Zagreb și FCSB. O victorie FCSB, o victorie Dinamo Zagreb și două remize s-au înregistrat în duelurile dintre cele două formații

Cum văd croații duelul cu FCSB: „Unul dintre cele mai ușoare meciuri”

Întrebat despre părerea fanilor croați privind duelul cu campioana României, Damir Dobrinic a declarat:

„Meciul cu FCSB nu inspiră frică în rândul fanilor lui Dinamo. Duelul de joi este considerat unul dintre cele mai ușoare din parcursul echipei din Zagreb în Europa League, un meci care trebuie câștigat pentru a avansa mai departe.

În prezent, cum fotbalul românesc nu mai este în top pe plan european, așa cum era cândva, croații urmăresc mai puțin liga voastră internă, foarte puțini în Croația știu despre liga din România”, a mai spus Dobrinic.

