Real, omagiu pentru Diogo Jota FOTO. Gestul făcut de madrileni în memoria jucătorului de la Liverpool » Mesajul emoționant lăsat de Trent Alexander-Arnold

Dean Huijsen (20 de ani), Trent Alexander Arnold (27 de ani) și Xabi Alonso (43 de ani) i-au adus un omagiu lui Diogo Jota pe stadionul „Anfield Road”, cu o seară înaintea duelului cu Liverpool.

Liverpool - Real Madrid se joacă astăzi, de la ora 22:00, și va fi transmis în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Diogo Jota și fratele său, Andre Silva, și-au pierdut viața în noaptea de 2 spre 3 iulie, în urma unui accident rutier produs pe o autostradă din Spania.

Liverpool - Real Madrid. „Galacticii” i-au adus un omagiu lui Diogo Jota

Luni seara, Dean Huijsen, Trent Alexander Arnold și Emilio Butragueno, directorul de relații instituționale al lui Real Madrid, au venit în fața stadionului Anfield Road cu mai multe flori pentru a le aduce un omagiu lui Diogo Jota și Andre Silva.

„Real Madrid transmite condoleanțe sincere clubului Liverpool și familiei lui Diogo Jota.

Lumea fotbalului plânge pierderea unei persoane excepționale și a unui jucător remarcabil”, se arată într-un mesaj lăsat de Xabi Alonso, antrenorul lui Real Madrid.

Trent Alexander Arnold, care a fost coechipier cu Diogo Jota timp de 5 ani la Liverpool, a transmis și el un mesaj separat:

„Prietenul meu Diogo. Ne lipsești atât de mult, dar încă ești atât de iubit. Amintirea ta și a lui Andre va dăinui pentru totdeauna.

Zâmbesc de fiecare dată când mă gândesc la tine și îmi voi aminti mereu momentele frumoase pe care le-am împărtășit. Îmi lipsești, prietene, în fiecare zi. Cu drag, Trent și familia”.

Actualul jucător al lui Real Madrid a lăsat în locul comemorativ și un controller de PlayStation, în memoria momentelor petrecute cu Diogo Jota jucând jocuri video, potrivit metro.co.uk.

Transferat în 2020 la Liverpool, în schimbul a 44 de milioane de euro, Jota a bifat 182 de meciuri pentru „cormorani”, în care a marcat 65 de goluri și a oferit 26 de pase decisive.

Jota a mai jucat pentru Wolverhampton, Porto și Pacos Ferreira.

Istvan Kovacs arbitrează Liverpool - Real Madrid

Arbitrul român Istvan Kovacs a fost delegat la meciul Liverpool - Real Madrid de astăzi.

Acesta va fi ajutat de tușierii Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.

Arbitru de rezervă va fi Marcel Bîrsan, în timp ce în camera VAR se vor afla Bastian Dankert (Germania) și asistent Fedayi San (Elveția), potrivit uefa.com.

În acest sezon din Liga Campionilor, Istvan Kovacs a mai arbitrat alte două partide. Este vorba de Olympiacos - Pafos, scor 0-0, din prima rundă, și Villarreal - Juventus, scor 2-2, în etapa 2.

Liverpool și Real Madrid s-au întâlnit și în sezonul trecut, în faza grupei principale. Acel meci a fost câștigat de formația engleză, cu scorul de 2-0, după golurile marcate de Mac Allister (min. 52) și Gakpo (min. 77).

În acest moment, Liverpool se află pe locul 10, cu 6 puncte obținute în 3 partide, în timp ce Real Madrid se poziționează pe locul 5, cu maximum de puncte după tot atâtea partide.

Clasamentul în Liga Campionilor

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 PSG 3 9 2 Bayern Munchen 3 9 3 Inter 3 9 4 Arsenal 3 9 5 Real Madrid 3 9 6 Borussia Dortmund 3 7 7 Manchester City 3 7 8 Newcastle 3 6 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Barcelona 3 6 10 Liverpool 3 6 11 Chelsea 3 6 12 Sporting 3 6 13 Qarabag 3 6 14 Galatasaray 3 6 15 Tottenham 3 5 16 PSV 3 4 17 Atalanta 3 4 18 Marseille 3 3 19 Atletico Madrid 3 3 20 Club Brugge 3 3 21 Athletic Bilbao 3 3 22 Frankfurt 3 3 23 Napoli 3 3 24 Union SG 3 3 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Juventus 3 2 26 Bodo/Glimt 3 2 27 AS Monaco 3 2 28 Slavia Praga 3 2 29 Pafos 3 2 30 Bayer Leverkusen 3 2 31 Villarreal 3 1 32 Copenhaga 3 1 33 Olympiacos 3 1 34 Kairat Almaty 3 1 35 Benfica 3 0 35 Ajax 3 0

