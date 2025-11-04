Marius Copil se retrage Anunțul făcut de tenismenul român: „Mi-am trăit 99% din vis” » Suma încasată de-a lungul carierei
Marius Copil se retrage Anunțul făcut de tenismenul român: „Mi-am trăit 99% din vis” » Suma încasată de-a lungul carierei

Publicat: 04.11.2025, ora 12:18
Actualizat: 04.11.2025, ora 17:46
  • Marius Copil (35 de ani) și-a anunțat în mod oficial retragerea din tenis.
  • După 17 ani petrecuți în circuitul ATP, sportivul vrea să-și dedice timpul familiei sale.

Intrat în tenisul profesionist în 2008, Marius Copil a bifat apariții atât la simplu, cât și la dublu, întâlnind mai mulți adversari de renume din tenisul mondial.

Marius Copil s-a retras din tenisul profesionist

Sportivul a transmis o serie de mulțumiri către toți cei care l-au sprijinit de-a lungul carierei sale, fiind pregătit acum să aloce mai mult timp familiei.

„După mulți ani minunați pe circuitul profesionist, a sosit momentul să anunț retragerea mea oficială din tenisul competitiv.

Au fost ani plini de emoții, provocări și lecții. Ultimii ani n-au fost ușori, dar mi-au oferit timp să realizez cât de incredibilă a fost această călătorie.

Tenisul mi-a modelat viața, mi-a oferit prieteni, amintiri și experiențe pe care nu le voi uita niciodată.

Le mulțumesc din inimă familiei mele — părinților mei pentru sacrificii, fratelui meu pentru înțelegere, soției mele pentru iubire și încredere, și soacrei mele pentru sprijinul necondiționat.

Mulțumesc antrenorilor și echipei care m-au format ca jucător și ca om, tuturor colegilor din Cupa Davis — în special Horia Tecău, Florin Mergea, Victor Hănescu, Adrian Ungur, Victor Crivoi — pentru momentele trăite împreună.

Mulțumiri speciale domnului Țiriac, Cosmin Hodor, Eric & Ștefan Sturdza, Loucas Ellinas, Federației Române de Tenis și nașului meu.

Și, bineînțeles, fanilor mei — pentru dragostea, răbdarea și energia pe care mi le-ați oferit mereu.

Venind dintr-un oraș mic din România, am visat să joc un meci pentru țară, să intru în Top 100 ATP și să ajung într-o finală ATP. Pot spune cu mândrie că mi-am trăit 99% din vis.

A venit timpul pentru un nou capitol — să fiu soț, tată și să ofer mai departe din tot ce am învățat”, a scris Marius Copil pa pagina sa de Facebook.

Cifrele atinse de Marius Copil în carieră

Tenismenul român a intrat în circuitul ATP în 2008 și a bifat 161 de apariții la simplu și 52 de partide la dublu.

Cea mai bună clasare a carierei a fost locul 56, la simplu, pe 28 ianuarie 2019. Tot în acel an a participat la toate turneele de Grand Slam, ajungând până în turul 2 la Australian Open și US Open.

La dublu a reușit să câștige și un titlu, la Bucharest Open, alături de Adrian Ungur, în 2015.

2,73 milioane de dolari
a câștigat Marius Copil în carieră, potrivit atptour.com

