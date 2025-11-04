Rațiu, performanță uimitoare VIDEO. A fost desemnat cel mai rapid jucător din LaLiga! » Reacția românului

Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul dreapta al lui Rayo Vallecano, a fost desemnat cel mai rapid jucător din La Liga în luna septembrie.

Internaționalul român a oferit și o primă reacție după ce a primit trofeul.

În partida Rayo Vallecano - Atletico Madrid, scor 2-3, de pe 24 septembrie, Andrei Rațiu a evoluat în toate cele 90 de minute și a stabilit recordul lunii în LaLiga.

Andrei Rațiu, cel mai rapid în LaLiga: „ M-a surprins”

În timpul meciului cu Atletico, Andrei Rațiu a atins viteza de 35,8 km/h și a devenit, astfel, cel mai rapid jucător din La Liga în luna septembrie.

„Mulțumesc foarte mult pentru acest premiu care recunoaște una dintre calitățile pe care le au jucătorii rapizi. Viteza este o calitate pe care o am. Sunt fericit pentru că îmi revin treptat la forma fizică și se vede aici.

Zilele trecute am citit o statistică (n.r. - despre el ca fiind cel mai rapid) și m-a surprins pentru că am crezut că va fi cineva mai rapid anul acesta.

Vreau să fiu eu însumi și să revin treptat la forma mea cea mai bună și, mai presus de toate, sper că va fi un an grozav pentru echipă, mai ales acum că avem trei competiții. Știm că va fi dificil, evident, dar trebuie să ne entuziasmăm”, a declarat Andrei Rațiu.

Întrebat ce înseamnă Rayo pentru el, internaționalul român a răspuns:

„Este o familie grozavă. Mi-am făcut debutul aici și visurile mi s-au îndeplinit aici. Este ceva ce voi prețui pentru totdeauna. Voi păstra sărbătoarea, echipa și ceea ce am devenit”.

12 milioane de euro valorează Andrei Rațiu, conform Transfermarkt

Andrei Rațiu, început bun de sezon pentru Rayo Vallecano

Andrei Rațiu a fost integralist în toate partidele disputate de gruparea madrilenă în LaLiga.

Fundașul stânga a oferit și o pasă decisivă în duelul contra celor de la Real Sociedad, scor 1-0, disputat în etapa #8.

În Conference League, Andrei Rațiu a jucat un singur meci din cele două disputate de Rayo în faza principală, împotriva fostei adversare a celor de la CFR Cluj, Hacken, 2-2. Românul a fost introdus în minutul 81 al duelului din Suedia și a marcat golul egalizator, în 90+13.

Fundașul român a fost transferat de Rayo Vallecano de la Huesca, în 2023, pentru 500.000 de euro.

65 de meciuri a disputat până acum Andrei Rațiu la Rayo Vallecano. A marcat 4 goluri și a oferit 4 pase decisive

