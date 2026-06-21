Achraf Hakimi, 27 de ani, căpitanul Marocului, și Thomas Partey (33, Ghana) vor fi judecați în 2027 sub acuzația de viol.

Ce decizie au luat țările gazdă ale Mondialului în cazurile lor. Ce se va întâmpla cu ei dacă trec de faza grupelor.

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Doi jucători care participă la Campionatul Mondial sunt într-o situație gravă în afara fotbalului.

Amândoi riscă să ajungă la închisoare, dacă vor fi găsiți vinovați la finalul cazurilor în care sunt implicați.

Partey, șapte capete de acuzare pentru viol. Altul pentru agresiune sexuală

Se știa de Thomas Partey. Internaționalul ghanez în vârstă de 33 de ani, liber de contract după ruptura de Villarreal, are împotriva sa șapte capete de acuzare pentru viol și altul pentru agresiune sexuală.

Thomas Partey are 57 de selecții la naționala Ghanei (15 goluri, 8 assisturi). Foto: Imago

Vicecăpitanul naționalei „stelelor negre” juca la Arsenal între 2020 și 2022, perioada în care au avut loc atacurile.

Audiat de două ori și în 2025, și în 2026, va fi judecat la Londra la începutul anului viitor.

Hakimi se plânge de complot: „Instanța s-a uitat în ochii mei și mi-a zis asta”

Achraf Hakimi, 27 de ani, căpitanul Marocului (98 de selecții, 11 goluri, 19 pase decisive) și unul dintre cei mai importanți jucători ai lui PSG, a aflat că nu va scăpa nici el de procesul de viol.

Achraf Hakimi e urmărit de acest caz de trei ani și jumătate. Foto: Imago

Curtea de Apel Versailles i-a respins vineri apelul. Denunțat de o tânără în februarie 2023, nu a reușit să-și dovedească nevinovăția.

El e negat acuzația, s-a plâns de un complot. „Instanța s-a uitat în ochii mei și mi-a zis: «Dacă nu ai fi fost faimos, nu ar fi existat niciodată un proces». Am ales să rămân tăcut ani de zile”, a comentat Hakimi pe X.

La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. »



J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) June 19, 2026

„Astăzi, o poveste care nu este a mea e spusă în detrimentul familiei mele, al vieții mele și, mai presus de toate, al adevărului. Uneori simt că am devenit o țintă ușoară”.

Am așteptat acest proces încă din prima zi. Și acum îl aștept cu nerăbdare. În sfârșit, voi putea vorbi Achraf Hakimi, căpitan Maroc

SUA și Mexic îi acceptă. Canada îi refuză. Numai Partey interzis

La Mondial, Statele Unite și Mexicul acceptă pe teritoriul lor jucătorii sub investigație. Canada îi refuză.

Partey nu a putut evolua în primul meci, de la Toronto, 1-0 cu Panama, tocmai din această cauză.

Următoarele două partide ale Ghanei sunt în SUA. Dar va avea probleme în Canada și în fazele eliminatorii:

Dacă naționala sa încheie grupa L pe locul 2, se va întoarce la Toronto în „16-imi”. Fără Partey.

Dacă va fi pe poziția a treia, ar putea ajunge la Vancouver în „optimi”.

Marocul joacă numai în SUA întreaga competiție dacă ia locul 1 în seria C. Și o dată în Mexic, la Monterrey, în „16-imi”, dacă termină pe 2 în grupă.

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