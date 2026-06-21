Doi acuzați de viol la Mondial Doi internaționali importanți joacă la turneul final în așteptarea proceselor. Ce li se întâmplă la CM
Hakimi a jucat 90 de minute și la 1-1 cu Brazilia, și la 1-0 cu Scoția. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Doi acuzați de viol la Mondial Doi internaționali importanți joacă la turneul final în așteptarea proceselor. Ce li se întâmplă la CM

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 21.06.2026, ora 18:17
alt-text Actualizat: 21.06.2026, ora 19:02
  • Achraf Hakimi, 27 de ani, căpitanul Marocului, și Thomas Partey (33, Ghana) vor fi judecați în 2027 sub acuzația de viol. 
  • Ce decizie au luat țările gazdă ale Mondialului în cazurile lor. Ce se va întâmpla cu ei dacă trec de faza grupelor. 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Doi jucători care participă la Campionatul Mondial sunt într-o situație gravă în afara fotbalului.

România a dat alerta în scandalul pariurilor Ce s-a întâmplat după „galbenul” primit de ivorianul Wahi, arestat, dar aflat acum la Mondial
Citește și
România a dat alerta în scandalul pariurilor Ce s-a întâmplat după „galbenul” primit de ivorianul Wahi, arestat, dar aflat acum la Mondial
Citește mai mult
România a dat alerta în scandalul pariurilor Ce s-a întâmplat după „galbenul” primit de ivorianul Wahi, arestat, dar aflat acum la Mondial

Amândoi riscă să ajungă la închisoare, dacă vor fi găsiți vinovați la finalul cazurilor în care sunt implicați.

Partey, șapte capete de acuzare pentru viol. Altul pentru agresiune sexuală

Se știa de Thomas Partey. Internaționalul ghanez în vârstă de 33 de ani, liber de contract după ruptura de Villarreal, are împotriva sa șapte capete de acuzare pentru viol și altul pentru agresiune sexuală.

Thomas Partey are 57 de selecții la naționala Ghanei (15 goluri, 8 assisturi). Foto: Imago Thomas Partey are 57 de selecții la naționala Ghanei (15 goluri, 8 assisturi). Foto: Imago
Thomas Partey are 57 de selecții la naționala Ghanei (15 goluri, 8 assisturi). Foto: Imago

Vicecăpitanul naționalei „stelelor negre” juca la Arsenal între 2020 și 2022, perioada în care au avut loc atacurile.

Audiat de două ori și în 2025, și în 2026, va fi judecat la Londra la începutul anului viitor.

Hakimi se plânge de complot: „Instanța s-a uitat în ochii mei și mi-a zis asta”

Achraf Hakimi, 27 de ani, căpitanul Marocului (98 de selecții, 11 goluri, 19 pase decisive) și unul dintre cei mai importanți jucători ai lui PSG, a aflat că nu va scăpa nici el de procesul de viol.

Achraf Hakimi e urmărit de acest caz de trei ani și jumătate. Foto: Imago Achraf Hakimi e urmărit de acest caz de trei ani și jumătate. Foto: Imago
Achraf Hakimi e urmărit de acest caz de trei ani și jumătate. Foto: Imago

Curtea de Apel Versailles i-a respins vineri apelul. Denunțat de o tânără în februarie 2023, nu a reușit să-și dovedească nevinovăția.

El e negat acuzația, s-a plâns de un complot. „Instanța s-a uitat în ochii mei și mi-a zis: «Dacă nu ai fi fost faimos, nu ar fi existat niciodată un proces». Am ales să rămân tăcut ani de zile”, a comentat Hakimi pe X.

„Astăzi, o poveste care nu este a mea e spusă în detrimentul familiei mele, al vieții mele și, mai presus de toate, al adevărului. Uneori simt că am devenit o țintă ușoară”.

Am așteptat acest proces încă din prima zi. Și acum îl aștept cu nerăbdare. În sfârșit, voi putea vorbi Achraf Hakimi, căpitan Maroc

SUA și Mexic îi acceptă. Canada îi refuză. Numai Partey interzis

La Mondial, Statele Unite și Mexicul acceptă pe teritoriul lor jucătorii sub investigație. Canada îi refuză.

Partey nu a putut evolua în primul meci, de la Toronto, 1-0 cu Panama, tocmai din această cauză.

Următoarele două partide ale Ghanei sunt în SUA. Dar va avea probleme în Canada și în fazele eliminatorii:

  • Dacă naționala sa încheie grupa L pe locul 2, se va întoarce la Toronto în „16-imi”. Fără Partey. 
  • Dacă va fi pe poziția a treia, ar putea ajunge la Vancouver în „optimi”. 

Marocul joacă numai în SUA întreaga competiție dacă ia locul 1 în seria C. Și o dată în Mexic, la Monterrey, în „16-imi”, dacă termină pe 2 în grupă.

Citește și

„Asta e decizia lui” Ce va face starul lui Dinamo Kiev la  „dubla” cu U Cluj din Europa League. Bergodi se teme de el
Europa League
14:38
„Asta e decizia lui” Ce va face starul lui Dinamo Kiev la „dubla” cu U Cluj din Europa League. Bergodi se teme de el
Citește mai mult
„Asta e decizia lui” Ce va face starul lui Dinamo Kiev la  „dubla” cu U Cluj din Europa League. Bergodi se teme de el
„Te iubesc, generale!” Mesaje emoționante pentru Răzvan Lucescu de la PAOK. Doi jucători care i-au avut antrenori și pe tată, și pe fiu
Campionate
13:01
„Te iubesc, generale!” Mesaje emoționante pentru Răzvan Lucescu de la PAOK. Doi jucători care i-au avut antrenori și pe tată, și pe fiu
Citește mai mult
„Te iubesc, generale!” Mesaje emoționante pentru Răzvan Lucescu de la PAOK. Doi jucători care i-au avut antrenori și pe tată, și pe fiu

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU de mare emoție al lui Gabriel Liiceanu: „Iubesc România din răsputeri”. El spune că „pe Nicușor Dan l-au înhățat”. La cine se referă
INTERVIU de mare emoție al lui Gabriel Liiceanu: „Iubesc România din răsputeri”. El spune că „pe Nicușor Dan l-au înhățat”. La cine se referă
INTERVIU de mare emoție al lui Gabriel Liiceanu: „Iubesc România din răsputeri”. El spune că „pe Nicușor Dan l-au înhățat”. La cine se referă
Campionatul Mondial ghana maroc viol proces thomas partey achraf hakimi
Știrile zilei din sport
Ce reprezintă gestul lui Yamal  FOTO: Explicația semnului făcut de starul Spaniei la  primul său gol marcat la un Campionat Mondial
Campionatul Mondial
21.06
Ce reprezintă gestul lui Yamal FOTO: Explicația semnului făcut de starul Spaniei la primul său gol marcat la un Campionat Mondial
Citește mai mult
Ce reprezintă gestul lui Yamal  FOTO: Explicația semnului făcut de starul Spaniei la  primul său gol marcat la un Campionat Mondial
„La un genunchi nu are ligament!”  Mihai Stoica le răspunde celor de la Csikszereda: „Ne-au cerut ceva ireal” + Ce a ieșit la controlul RMN al lui Ceara
Superliga
21.06
„La un genunchi nu are ligament!” Mihai Stoica le răspunde celor de la Csikszereda: „Ne-au cerut ceva ireal” + Ce a ieșit la controlul RMN al lui Ceara
Citește mai mult
„La un genunchi nu are ligament!”  Mihai Stoica le răspunde celor de la Csikszereda: „Ne-au cerut ceva ireal” + Ce a ieșit la controlul RMN al lui Ceara
Surpriză de proporții la Wimbledon! Serena Williams revine pe teren la turneul de Grand Slam de la Londra. Când are loc competiția
Tenis
21.06
Surpriză de proporții la Wimbledon! Serena Williams revine pe teren la turneul de Grand Slam de la Londra. Când are loc competiția
Citește mai mult
Surpriză de proporții la Wimbledon! Serena Williams revine pe teren la turneul de Grand Slam de la Londra. Când are loc competiția
Probleme pentru Dinamo și FCSB Arena Națională, blocată și în luna septembrie din același motiv ca în sezonul precedent. Ce variante au 
Superliga
21.06
Probleme pentru Dinamo și FCSB Arena Națională, blocată și în luna septembrie din același motiv ca în sezonul precedent. Ce variante au
Citește mai mult
Probleme pentru Dinamo și FCSB Arena Națională, blocată și în luna septembrie din același motiv ca în sezonul precedent. Ce variante au 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:31
Mărturie șocantă „Din cauza drogurilor mi-am pierdut cariera”. Confesiunea în instanță a fostului puști-minune debutat de Reghecampf la FCSB și dorit de Hagi
Mărturie șocantă „Din cauza drogurilor mi-am pierdut cariera”. Confesiunea în instanță a fostului puști-minune debutat de Reghecampf la FCSB și dorit de Hagi
10:20
Iordănescu, aproape de revenire Echipa la care ar putea ajunge fostul selecționer, după ce a refuzat-o pe CFR Cluj
Iordănescu, aproape de revenire  Echipa la care ar putea ajunge fostul selecționer, după ce a refuzat-o pe CFR Cluj
09:19
FCSB s-a reunit FOTO. Roș-albaștrii au efectuat azi vizita medicală: Ronny Labonne e singurul nume nou. Jucătorii-surpriză prezenți + Cine a lipsit
FCSB s-a reunit FOTO. Roș-albaștrii au efectuat azi vizita medicală: Ronny Labonne e singurul nume nou. Jucătorii-surpriză prezenți + Cine a lipsit
10:03
Bianca Mei-Roșu, ce performanță! FOTO+VIDEO. Românca a făcut spectacol la Europenele U21 de la Cluj-Napoca! Aur la simplu și argint la dublu
Bianca Mei-Roșu, ce performanță! FOTO+VIDEO. Românca a făcut spectacol la Europenele U21 de la Cluj-Napoca!  Aur la simplu și argint la dublu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Top stiri
Spania își revine la CM 2026 Victorie clară în fața Arabiei Saudite. E cu un pas în faza eliminatorie!
Campionatul Mondial
08:12
Spania își revine la CM 2026 Victorie clară în fața Arabiei Saudite. E cu un pas în faza eliminatorie!
Citește mai mult
Spania își revine la CM 2026 Victorie clară în fața Arabiei Saudite. E cu un pas în faza eliminatorie!
Fost arbitru, propus în Guvern! PSD a decis să susțină învestirea lui Adrian Veștea ca premier, iar fostul om de fotbal se află printre miniștrii propuși
Diverse
21.06
Fost arbitru, propus în Guvern! PSD a decis să susțină învestirea lui Adrian Veștea ca premier, iar fostul om de fotbal se află printre miniștrii propuși
Citește mai mult
Fost arbitru, propus în Guvern! PSD a decis să susțină învestirea lui Adrian Veștea ca premier, iar fostul om de fotbal se află printre miniștrii propuși
„Protagonist maghiar” Presa din Ungaria, reacție după ce Istvan Kovacs a debutat cu succes la CM 2026: „Își revendică originile cu mândrie”
Campionatul Mondial
21.06
„Protagonist maghiar” Presa din Ungaria, reacție după ce Istvan Kovacs a debutat cu succes la CM 2026: „Își revendică originile cu mândrie”
Citește mai mult
„Protagonist maghiar” Presa din Ungaria, reacție după ce Istvan Kovacs a debutat cu succes la CM 2026: „Își revendică originile cu mândrie”
VIDEO | Vizita matinală a lui Ciucu pe șantierul de la Pasajul Basarab. Încep lucrările de reabilitare și restricțiile aici. „În toamnă, se va relua circulația integral”, promite primarul general
B365
20.06
VIDEO | Vizita matinală a lui Ciucu pe șantierul de la Pasajul Basarab. Încep lucrările de reabilitare și restricțiile aici. „În toamnă, se va relua circulația integral”, promite primarul general
Citește mai mult
VIDEO | Vizita matinală a lui Ciucu pe șantierul de la Pasajul Basarab. Încep lucrările de reabilitare și restricțiile aici. „În toamnă, se va relua circulația integral”, promite primarul general

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 14 rapid 8 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
22.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share