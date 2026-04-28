Umilința din derby le-a fost fatală Antrenorul și președintele au plecat de la club după ce echipa a ieșit din lupta pentru titlu
Domenico Tedesco/ Foto: IMAGO
Publicat: 28.04.2026, ora 19:09
alt-text Actualizat: 28.04.2026, ora 19:09
  • Antrenorul Domenico Tedesco (40 de ani) a fost demis de Fenerbahce, după eșecul din derby-ul cu Galatasaray, scor 0-3.
  • Sadettin Saran (61 de ani), președintele clubului, a anunțat că nu va mai candida la următoarele alegeri.

Fenerbahce are un nou sezon sub așteptări. Cu vedete precum N'Golo Kante, Marco Asensio sau Ederson, formația de pe Sukru Saracoglu a ieșit din cursa pentru titlu după eșecul categoric din derby-ul cu Galatasaray, 0-3.

 „A avut rezultate incredibile” Cu ce antrenor și-ar dori Florin Tănase să lucreze la FCSB: „Ar fi bine pentru club”
Citește și
„A avut rezultate incredibile” Cu ce antrenor și-ar dori Florin Tănase să lucreze la FCSB: „Ar fi bine pentru club”
Citește mai mult
 „A avut rezultate incredibile” Cu ce antrenor și-ar dori Florin Tănase să lucreze la FCSB: „Ar fi bine pentru club”

Fenerbahce l-a demis pe Domenico Tedesco

Înfrângerea i-a fost fatală lui Tedesco, cel care a plătit cu postul. Pe lângă antrenorul italian, Fenerbahce a anunțat și despărțirea de Devin Ozek, directorul sportiv al clubului.

„În conformitate cu deciziile luate în cadrul ședinței consiliului nostru de administrație. Ne-am despărțit de Domenico Tedesco și de staff-ul său tehnic.

De asemenea, s-a decis plecarea directorului nostru sportiv, Devin Ozek” a anunțat Fenerbahce pe rețelele de socializare.

La o zi după ce a fost demis de formația turcă, Tedesco a oferit și o primă reacție, în care a dezvăluit că nu se aștepta la o asemenea decizie drastică.

Acesta a subliniat că se afla în discuții cu oficialii clubului pentru prelungirea contractului.

„Era încă devreme. Discutam despre posibilitatea prelungirii contractului. Cu toate acestea, după a doua înfrângere a sezonului din campionat, ne-am despărțit.

Acest lucru arată, încă o dată, cât de repede s-a schimbat fotbalul ca sport. Când am început, obiectivul nostru a fost să creăm împreună o structură durabilă. Am vrut să gestionăm lucrurile puțin diferit față de cum era clubul, în mod obișnuit, în trecut.

Mi se pare foarte trist că s-a ajuns aici.”, a declarat Tedesco, citat de sporx.com.

Cu 3 etape rămase până la finalul sezonului, Fenerbahce ocupă locul 2, cu 67 de puncte, 7 în spatele liderului și două în fața lui Trabzonspor, echipă ce completează podiumul în Turcia.

este sezonul în care Fenerbahce a luat ultimul titlu

Sadettin Saran pleacă și el

Președinte al clubului din septembrie 2025, Sadettin Saran a anunțat că nu va mai candida la alegerile următoare, care vor avea loc în perioada 6-7 iunie.

„Când am preluat mandatul, ne aflam într-un context în care speranțele la titlu erau slabe. Cu toate acestea, eu și echipa mea am muncit zi și noapte pentru a pune capăt dorului de titlu care durează de mulți ani și pentru a duce Fenerbahce acolo unde merită.

În acest proces, am avut grijă să nu rănim pe nimeni, să nu folosim un limbaj care să divizeze comunitatea și să nu creăm un climat de conflict.

Nu ne-am ascuns în spatele scuzelor și nu ne-am temut de dificultăți. Singurul nostru obiectiv a fost succesul clubului.

După cum știți, încă de la începutul mandatului nostru, evenimentele din afara terenului și condițiile apărute nu ne-au permis să facem o evaluare diferită la acel moment.

Așa cum atunci nu am fugit de responsabilitate, nici astăzi nu ne abatem de la cuvântul dat.

De-a lungul sezonului, am amânat unele decizii în mod conștient, pentru a nu afecta lupta pentru campionat. Însă, în acest moment, este evident că nu mai este corect să amânăm acest proces.

Prin urmare:

În conformitate cu promisiunea făcută comunității noastre, vă informez că Adunarea Generală Extraordinară cu alegeri va avea loc în zilele de 6–7 iunie.

Am luat această decizie pentru a deschide drumul Fenerbahce și pentru a permite începutul unui nou capitol pentru comunitatea noastră.

Încă din prima zi a mandatului nostru, am lucrat într-un mediu în care ușile nu erau deschise în mod egal și condițiile nu erau aceleași pentru toți.

Cu toate acestea, nu ne-am pierdut nici măcar o zi concentrarea.

Mi-aș fi dorit să închei acest mandat oferindu-i comunității noastre bucuria unui titlu. Am făcut tot ce ne-a stat în putere pentru obiectivele noastre, dar în acest moment nu suntem acolo unde ne-am dorit. Am încredere deplină în lupta și intenția noastră din acest proces.

Pentru mine, luarea acestei decizii nu a fost ușoară.

Dar acest scaun nu se ocupă prin alegeri personale, ci prin responsabilitatea de a lua deciziile corecte la momentul potrivit”, se arată în comunicatul emis de Sadettin Saran pe site-ul oficial al clubului.

Citește și

FRF anchetează ex-oficiali CFR, pentru pariuri Reacțiile acestora, sunați de GOLAZO.ro: „Ce e asta, vreo glumă?”
Superliga
17:48
FRF anchetează ex-oficiali CFR, pentru pariuri Reacțiile acestora, sunați de GOLAZO.ro: „Ce e asta, vreo glumă?”
Citește mai mult
FRF anchetează ex-oficiali CFR, pentru pariuri Reacțiile acestora, sunați de GOLAZO.ro: „Ce e asta, vreo glumă?”
Diagnostic dur primit de Petrila Rapid a confirmat ce e mai rău, după accidentarea atacantului din meciul cu Dinamo
Superliga
17:43
Diagnostic dur primit de Petrila Rapid a confirmat ce e mai rău, după accidentarea atacantului din meciul cu Dinamo
Citește mai mult
Diagnostic dur primit de Petrila Rapid a confirmat ce e mai rău, după accidentarea atacantului din meciul cu Dinamo

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. Cândva unul dintre cei mai influenți lideri PSD, sociologul Alin Teodorescu vorbește despre miza reală din spatele moțiunii de cenzură, dar și ce ar putea face Nicușor Dan: „Dar nu oricine este Traian Băsescu…”
INTERVIU. Cândva unul dintre cei mai influenți lideri PSD, sociologul Alin Teodorescu vorbește despre miza reală din spatele moțiunii de cenzură, dar și ce ar putea face Nicușor Dan: „Dar nu oricine este Traian Băsescu…”
INTERVIU. Cândva unul dintre cei mai influenți lideri PSD, sociologul Alin Teodorescu vorbește despre miza reală din spatele moțiunii de cenzură, dar și ce ar putea face Nicușor Dan: „Dar nu oricine este Traian Băsescu…”
Știrile zilei din sport
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Liga Campionilor
28.04
PSG - Bayern, meci fabulos 9 goluri marcate în prima semifinală a Ligii Campionilor!
Citește mai mult
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Cum îl convinge Becali pe Elias  Basarab Panduru , despre revenirea lui Charalambous la FCSB: „Îți spun și de ce cred asta”
Superliga
28.04
Cum îl convinge Becali pe Elias Basarab Panduru, despre revenirea lui Charalambous la FCSB: „Îți spun și de ce cred asta”
Citește mai mult
Cum îl convinge Becali pe Elias  Basarab Panduru , despre revenirea lui Charalambous la FCSB: „Îți spun și de ce cred asta”
 Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România:  „Șantierul este în plină activitate”
Superliga
28.04
Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România: „Șantierul este în plină activitate”
Citește mai mult
 Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România:  „Șantierul este în plină activitate”
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
Superliga
28.04
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
Citește mai mult
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:13
PSF, 100% eficiență Un meci de atac perfect al campioanei Europei în fața lui Bayern. „Știu de câte goluri avem nevoie să ne calificăm!”
PSF, 100% eficiență Un meci de atac perfect al campioanei Europei în fața lui Bayern. „Știu de câte goluri avem nevoie să ne calificăm!”
12:01
Stadion pentru fotbalul feminin Clubul care pregătește o arenă specială, lângă cea dedicată bărbaților: „Nu am crezut că s-ar face așa ceva”
Stadion pentru fotbalul feminin Clubul care pregătește o arenă specială, lângă cea dedicată bărbaților: „Nu am crezut că s-ar face așa ceva”
11:15
Vești bune pentru Steaua Ministrul Apărării, noi detalii despre promovarea „militarilor” în Liga 1: „Am ridicat bariera. Atunci este prima ședință”
Vești bune pentru Steaua  Ministrul Apărării, noi detalii despre promovarea „militarilor” în Liga 1: „Am ridicat bariera. Atunci este prima ședință”
12:11
„Jocul secolului” Vedetele fotbalului, vrăjite de PSG - Bayern 5-4. Thierry Henry: „Înnebunești! N-a fost asta? Nu-mi pasă!”
„Jocul secolului” Vedetele fotbalului, vrăjite de PSG - Bayern 5-4. Thierry Henry: „Înnebunești! N-a fost asta? Nu-mi pasă!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
