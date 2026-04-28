Umilința din derby le-a fost fatală Antrenorul și președintele au plecat de la club după ce echipa a ieșit din lupta pentru titlu

Fenerbahce are un nou sezon sub așteptări. Cu vedete precum N'Golo Kante, Marco Asensio sau Ederson, formația de pe Sukru Saracoglu a ieșit din cursa pentru titlu după eșecul categoric din derby-ul cu Galatasaray, 0-3.

Înfrângerea i-a fost fatală lui Tedesco, cel care a plătit cu postul. Pe lângă antrenorul italian, Fenerbahce a anunțat și despărțirea de Devin Ozek, directorul sportiv al clubului.

„În conformitate cu deciziile luate în cadrul ședinței consiliului nostru de administrație. Ne-am despărțit de Domenico Tedesco și de staff-ul său tehnic.

De asemenea, s-a decis plecarea directorului nostru sportiv, Devin Ozek” a anunțat Fenerbahce pe rețelele de socializare.

La o zi după ce a fost demis de formația turcă, Tedesco a oferit și o primă reacție, în care a dezvăluit că nu se aștepta la o asemenea decizie drastică.

Acesta a subliniat că se afla în discuții cu oficialii clubului pentru prelungirea contractului.

„Era încă devreme. Discutam despre posibilitatea prelungirii contractului. Cu toate acestea, după a doua înfrângere a sezonului din campionat, ne-am despărțit.

Acest lucru arată, încă o dată, cât de repede s-a schimbat fotbalul ca sport. Când am început, obiectivul nostru a fost să creăm împreună o structură durabilă. Am vrut să gestionăm lucrurile puțin diferit față de cum era clubul, în mod obișnuit, în trecut.

Mi se pare foarte trist că s-a ajuns aici.”, a declarat Tedesco, citat de sporx.com.

Cu 3 etape rămase până la finalul sezonului, Fenerbahce ocupă locul 2, cu 67 de puncte, 7 în spatele liderului și două în fața lui Trabzonspor, echipă ce completează podiumul în Turcia.

2013- 2014 este sezonul în care Fenerbahce a luat ultimul titlu

Sadettin Saran pleacă și el

Președinte al clubului din septembrie 2025, Sadettin Saran a anunțat că nu va mai candida la alegerile următoare, care vor avea loc în perioada 6-7 iunie.

„Când am preluat mandatul, ne aflam într-un context în care speranțele la titlu erau slabe. Cu toate acestea, eu și echipa mea am muncit zi și noapte pentru a pune capăt dorului de titlu care durează de mulți ani și pentru a duce Fenerbahce acolo unde merită.

În acest proces, am avut grijă să nu rănim pe nimeni, să nu folosim un limbaj care să divizeze comunitatea și să nu creăm un climat de conflict.

Nu ne-am ascuns în spatele scuzelor și nu ne-am temut de dificultăți. Singurul nostru obiectiv a fost succesul clubului.

După cum știți, încă de la începutul mandatului nostru, evenimentele din afara terenului și condițiile apărute nu ne-au permis să facem o evaluare diferită la acel moment.

Așa cum atunci nu am fugit de responsabilitate, nici astăzi nu ne abatem de la cuvântul dat.

De-a lungul sezonului, am amânat unele decizii în mod conștient, pentru a nu afecta lupta pentru campionat. Însă, în acest moment, este evident că nu mai este corect să amânăm acest proces.

Prin urmare:

În conformitate cu promisiunea făcută comunității noastre, vă informez că Adunarea Generală Extraordinară cu alegeri va avea loc în zilele de 6–7 iunie.

Am luat această decizie pentru a deschide drumul Fenerbahce și pentru a permite începutul unui nou capitol pentru comunitatea noastră.

Încă din prima zi a mandatului nostru, am lucrat într-un mediu în care ușile nu erau deschise în mod egal și condițiile nu erau aceleași pentru toți.

Cu toate acestea, nu ne-am pierdut nici măcar o zi concentrarea.

Mi-aș fi dorit să închei acest mandat oferindu-i comunității noastre bucuria unui titlu. Am făcut tot ce ne-a stat în putere pentru obiectivele noastre, dar în acest moment nu suntem acolo unde ne-am dorit. Am încredere deplină în lupta și intenția noastră din acest proces.

Pentru mine, luarea acestei decizii nu a fost ușoară.

Dar acest scaun nu se ocupă prin alegeri personale, ci prin responsabilitatea de a lua deciziile corecte la momentul potrivit”, se arată în comunicatul emis de Sadettin Saran pe site-ul oficial al clubului.

