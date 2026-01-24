Arena din Timișoara, aproape gata Dominic Fritz, detalii despre cel mai nou stadion din România » Cum arată și când va fi inaugurat

Dominic Fritz (42 de ani), primarul Timișoarei, a oferit noi detalii despre Stadionul „Eroii Timișoarei”, arena care va fi inaugurată spre finalul acestui an.

Lucrările la noul stadion din Timișoara se află în plină desfășurare, urmând ca Politehnica Timișoara să-l inaugureze în toamna acestui an.

Dominic Fritz, noi detalii despre arena „Eroii Timișoarei”

Într-un videoclip postat pe contul personal de Facebook, edilul din Timișoara a vorbit despre stadiul lucrărilor la noul stadion:

„Este un frig teribil pe șantier, dar echipele lucrează la arena „Eroii Timișoarei”. Am pus deja multe dintre confecțiile metalice de la acoperiș, iar în următoarele zile, dacă timpul va permite, vor fi montate și restul.

75% din totalul lucrărilor sunt finalizate, am început acum să lucrăm și la detalii. Muncitorii au început să tencuiască spațiile din interiorul stadionului și se lucrează și la instalația electrică.

Avem un termen ambițios. Vrem ca în această toamnă să deschidem stadionul cu un meci mare, cu un concert mare, iar toată comunitatea să se bucure de noul stadion”, a spus Dominic Fritz.

Noua construcție are fundație din beton și structură metalică și va fi de categoria 4, în conformitate cu cerințele UEFA și IFAB.

Arena este amplasată pe un teren de aproximativ 9.000 de metri pătrați, are un cost estimat de 23 de milioane de euro și va avea o capacitate de circa 10.100 de locuri.

Proiectul include și o parcare de 450 de locuri, precum și amenajarea unui parc în imediata vecinătate a stadionului.

Deși Timișoara va avea curând un stadion ultramodern, orașul nu are în prezent o echipă care să evolueze în Liga 1 sau Liga 2.

Politehnica Timișoara joacă în Liga 3, pe stadionul „Electrica”, o arenă de aproximativ 5.000 de locuri.

Gruparea antrenată de Dan Alexa ocupă locul secund în Seria 7, cu 41 de puncte, la două lungimi în spatele liderului Unirea Alba Iulia.

În paralel, autoritățile locale au în plan și construirea unui nou stadion pe locul fostei arene „Dan Păltinișanu”, însă lucrările la acest proiect nu au început încă.

