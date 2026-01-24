Trinity Rodman (23 de ani), atacantul echipei naționale de fotbal feminin a Statelor Unite, a devenit cel mai bine plătită fotbalistă din lume.

Trinity Rodman este fiica legendarului baschetbalist Dennis Rodman, iar partenerul ei de viață este tenismenul Ben Shelton (#7 ATP).

Clubul Washington Spirit din NWSL (n.red. - Liga Națională de Fotbal Feminin din Statele Unite) a anunțat, joi, că a semnat un nou contract record pe durata a trei ani cu vedeta naționalei de fotbal feminin a SUA, Trinity Rodman.

Potrivit edition.cnn.com, Rodman va câștiga anual peste două milioane de dolari la noua sa echipă. Salariul său a fost anunțat chiar de către agentul acesteia, Mike Senkowski.

Anterior, Aitana Bonmati, jucătoarea celor de la FC Barcelona și triplă câștigătoare a Balonului de Aur, era cel mai bine plătită fotbalistă a planetei.

Contractul anterior, în valoare de 1,1 milioane de dolari, a expirat pe 31 decembrie. Washington Spirit a făcut un considerabil efort financiar pentru ca jucătoarea să nu plece la un club din Europa.

După ce și-a prelungit angajamentul cu formația la care evoluează din 2021, Rodman a vorbit despre decizia de a rămâne la echipă:

„Spirit este familia mea și știam că aici vreau să încep următorul capitol al carierei mele.

Sunt mândră de ceea ce am construit de la sezonul meu de debut și sunt entuziasmată de direcția în care se îndreaptă acest club.

Am urmărit să ridicăm standardele și abia aștept să continui să fac asta alături de coechipierele mele, dar și de cei mai buni fani din NWSL”, a transmis Trinity Rodman, pentru site-ul clubului.

Trinity Rodman și tatăl ei au o relație tensionată

Trinity și Dennis Rodman au avut mereu o relație tensionată, trecând prin perioade lungi fără comunicare. În decembrie 2024, Trinity Rodman a declarat că nu îl consideră pe fostul baschetbalist ca fiind tatăl ei.

„Suntem rude de sânge, dar nimic altceva”, a spus ea. „Nu o spun într-un mod negativ, ci mai degrabă realist. Am încercat să-l sprijinim și să fim oamenii buni din jurul lui. Pentru că nu am cerut niciodată nimic, decât dacă aveam cu adevărat nevoie. ... El nu a înțeles niciodată că oamenii ar putea dori pur și simplu să fie în preajma lui și să-l facă fericit”, a declarat Trinity, potrivit aol.com.

Ea a adăugat că stilul de viață petrecăreț al lui Dennis, pentru care era faimos în perioada în care juca, a avut un impact direct asupra relației ei și a fratelui ei cu el.

„Am încercat să locuim cu el, dar organiza mereu petreceri. Aducea femei”, a mai spus ea.

Dennis Rodman a fost unul dintre cei mai buni și excentrici jucători din istoria NBA, fiind cunoscut pentru stilul său nonconformist.

A debutat în ligă în 1986 la Detroit Pistons, cu care a câștigat două titluri NBA (1989, 1990), apoi a jucat pentru San Antonio Spurs (1993–1995), Chicago Bulls (1995–1998), Los Angeles Lakers (1999) și Dallas Mavericks (2000).

Apogeul carierei l-a avut la Chicago Bulls, alături de Michael Jordan și Scottie Pippen, unde a obținut trei titluri consecutive (1996–1998).

Rodman a fost de șapte ori liderul ligii la recuperări.

