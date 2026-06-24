FIFA i-a dat primă pentru salvare Antrenorul român demis după 8 meciuri primește bonusuri pentru îndeplinirea obiectivului +13 foto
Mihai Teja a fost antrenor la Vejle Boldklub în perioada septembrie 2024 - februarie 2025 (foto: vejle-boldklub.dk)
Campionate

FIFA i-a dat primă pentru salvare Antrenorul român demis după 8 meciuri primește bonusuri pentru îndeplinirea obiectivului

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 24.06.2026, ora 08:56
alt-text Actualizat: 24.06.2026, ora 08:56
  • Mihai Teja (47 de ani) s-a judecat la FIFA cu Vejle Boldklub, clubul care l-a demis după doar opt meciuri în sezonul 2024-2025.
  • Antrenorul român a reclamat neplata bonusului de 15.000 de euro prevăzut în contract pentru evitarea retrogradării, iar forul internațional i-a dat parțial dreptate, obligând gruparea daneză să-i achite 7.500 de euro, plus dobânzi.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Povestea a început în septembrie 2024, când Mihai Teja a fost numit antrenor la Vejle în locul croatului Ivan Prelec.

Românul a preluat echipa într-un moment critic. După nouă etape din Superliga Danemarcei, fosta campioană ocupa ultimul loc în clasament, fără niciun punct acumulat și cu un golaveraj îngrijorător, 6-24.

Dan Udrea Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
Citește și
Dan Udrea Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
Citește mai mult
Dan Udrea Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

MIhai Teja s-a judecat cu Vejle la FIFA pentru bonusul de salvare

La instalarea sa, Mihai Teja a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2025.

În document era inclusă și o clauză de performanță care prevedea plata unui bonus de 112.000 de coroane daneze, aproximativ 15.000 de euro, în cazul în care Vejle reușea să evite retrogradarea la finalul sezonului.

Mandatul tehnicianului român a fost însă unul scurt. Teja a condus echipa în doar opt meciuri oficiale, reușind să producă șase puncte. Bilanțul: o victorie, trei egaluri și patru înfrângeri.

Mihai Teja a fost demis după 8 meciuri: Veljle era pe ultimul loc

Insuficient! Vejle era tot pe ultimul loc, iar play-out-ul, unde se dădea adevărata bătălie pentru salvare, bătea la ușă.

Pe 9 februarie 2025, după mai puțin de cinci luni de la instalare, Mihai Teja a fost demis și înlocuit cu localnicul Steffen Kielstrup (41 de ani), care a reușit să evite retrogradarea la finalul sezonului 2024-2025.

A solicitat bonusul integral: „În mandatul meu echipa a obținut șase puncte esențiale”

După încheierea campionatului, Mihai Teja a solicitat plata primei de 15.000 de euro, considerând că rezultatele obținute în mandatul său au contribuit la atingerea obiectivului.

Cei de la Vejle au refuzat însă să achite suma. Oficialii danezi au susținut că Mihai Teja nu mai era antrenorul echipei în momentul în care salvarea a fost obținută și că, din acest motiv, nu poate beneficia de bonus.

În iulie 2025, românul a notificat clubul și a cerut plata banilor. Cum răspunsul a rămas negativ, cazul a ajuns la FIFA în septembrie 2025.

Judecătorul FIFA a concluzionat că evitarea retrogradării reprezintă rezultatul unui efort colectiv desfășurat pe parcursul întregului sezon și că activitatea lui Teja a contribuit la îndeplinirea obiectivului sportiv.

Potrivit motivării FIFA, Mihai Teja a susținut că are dreptul la bonusul integral, argumentând că în mandatul său echipa a obținut șase puncte pe care le-a considerat esențiale în lupta pentru menținerea în prima ligă.

Galerie foto (13 imagini)

Mihai Teja, principal, si Dragos Militaru, secund, vor antrena Vejle (1).jpeg Mihai Teja, principal, si Dragos Militaru, secund, vor antrena Vejle (1).jpg Mihai Teja, principal, si Dragos Militaru, secund, vor antrena Vejle (1).webp Mihai Teja, principal, si Dragos Militaru, secund, vor antrena Vejle (2).jpeg Mihai Teja, principal, si Dragos Militaru, secund, vor antrena Vejle (3).jpeg
+13 Foto
labels.photo-gallery

Bonus redus la jumătate

Totodată, forul internațional a apreciat că antrenorul român nu poate primi bonusul integral, deoarece nu a rămas la echipă până la finalul campionatului.

În motivarea deciziei, FIFA a apreciat că Mihai Teja a contribuit la îndeplinirea obiectivului sportiv, însă nu poate beneficia de bonusul integral deoarece nu a rămas la echipă până la finalul sezonului.

În consecință, forul internațional a aplicat un calcul proporțional.

Contractul antrenorului român era valabil pentru 280 de zile, însă colaborarea cu Vejle s-a încheiat după 139 de zile.

Pe baza acestui raport (139/280), FIFA a stabilit că Teja are dreptul la aproximativ jumătate din bonusul de 112.000 de coroane daneze (15.000 de euro) prevăzut în contract pentru evitarea retrogradării.

Astfel, Vejle Boldklub a fost obligată să îi achite 55.600 de coroane daneze (aproximativ 7.500 de euro), plus o dobândă anuală de 5% calculată începând cu 23 septembrie 2025 și până la data plății efective.

Decizia FIFA nu este definitivă. Vejle are dreptul să o atace la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (CAS) în termen de 21 de zile de la comunicare.

Secundul Dragoș Militaru a obținut și el bonusul de salvare

Și Dragoș Militaru, care i-a fost secund lui Mihai Teja la Vejle, a deschis un proces împotriva clubului danez după ce nu a primit bonusul promis pentru evitarea retrogradării.

Contractul lui Militaru prevedea o primă netă de 5.000 de euro dacă Vejle își păstra locul în prima ligă. După salvarea echipei, clubul a refuzat plata, invocând faptul că antrenorul nu mai făcea parte din staff la finalul sezonului.

FIFA a ajuns la aceeași concluzie ca în cazul lui Teja. Militaru a contribuit la îndeplinirea obiectivului, însă nu poate beneficia de bonusul integral deoarece a fost demis înainte de finalul campionatului.

Astfel, forul internațional a obligat Vejle să îi plătească 2.482 de euro, sumă calculată proporțional cu perioada petrecută la club, plus dobândă de 5% pe an.

Citește și

„Atunci voi fi pregătit”  Raul Opruț a anunțat  când va reveni pe gazon » Ce spune despre noul staff de la Dinamo + Obiectivele pentru viitorul sezon
Superliga
18:05
„Atunci voi fi pregătit” Raul Opruț a anunțat când va reveni pe gazon » Ce spune despre noul staff de la Dinamo + Obiectivele pentru viitorul sezon
Citește mai mult
„Atunci voi fi pregătit”  Raul Opruț a anunțat  când va reveni pe gazon » Ce spune despre noul staff de la Dinamo + Obiectivele pentru viitorul sezon
Inter bagă zâzanie între români VIDEO. Discuții aprinse pe rețelele sociale după postările cu Cristi Chivu: „România nu înseamnă manele”
Campionate
17:00
Inter bagă zâzanie între români VIDEO. Discuții aprinse pe rețelele sociale după postările cu Cristi Chivu: „România nu înseamnă manele”
Citește mai mult
Inter bagă zâzanie între români VIDEO. Discuții aprinse pe rețelele sociale după postările cu Cristi Chivu: „România nu înseamnă manele”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
FIFA danemarca mihai teja vejle boldklub bonus dragos militaru
Știrile zilei din sport
„Simbolurile unui stat agresor” Emil Boc  interzice imnul și steagul Rusiei  la Cluj, unde va avea loc Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică: „Să fie clar”
Gimnastica
24.06
„Simbolurile unui stat agresor” Emil Boc interzice imnul și steagul Rusiei la Cluj, unde va avea loc Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică: „Să fie clar”
Citește mai mult
„Simbolurile unui stat agresor” Emil Boc  interzice imnul și steagul Rusiei  la Cluj, unde va avea loc Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică: „Să fie clar”
Regula U21, modificată radical Cum arată schimbarea pregătită de FRF. Este lăudată de FCSB: „O idee foarte bună”
Superliga
24.06
Regula U21, modificată radical Cum arată schimbarea pregătită de FRF. Este lăudată de FCSB: „O idee foarte bună”
Citește mai mult
Regula U21, modificată radical Cum arată schimbarea pregătită de FRF. Este lăudată de FCSB: „O idee foarte bună”
Premieră la Supercupa României Ce se va întâmpla la meciul U Craiova - U Cluj. FRF: „Doar la jocuri de importanță deosebită”
Superliga
24.06
Premieră la Supercupa României Ce se va întâmpla la meciul U Craiova - U Cluj. FRF: „Doar la jocuri de importanță deosebită”
Citește mai mult
Premieră la Supercupa României Ce se va întâmpla la meciul U Craiova - U Cluj. FRF: „Doar la jocuri de importanță deosebită”
Intră FCSB în criză de timp? Un alt titular ar putea părăsi echipa, pe lângă Florin Tănase: „Dacă pleacă, ar trebui să vină 5 jucători”
Superliga
24.06
Intră FCSB în criză de timp? Un alt titular ar putea părăsi echipa, pe lângă Florin Tănase: „Dacă pleacă, ar trebui să vină 5 jucători”
Citește mai mult
Intră FCSB în criză de timp? Un alt titular ar putea părăsi echipa, pe lângă Florin Tănase: „Dacă pleacă, ar trebui să vină 5 jucători”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
03:15
Cutremur în FRF! Informații explozive: ruptură totală între președintele Federației și omul lui de încredere. Pe cine vrea Răzvan Burleanu să dea afară
Cutremur în FRF! Informații explozive: ruptură totală între președintele Federației și omul lui de încredere. Pe cine vrea Răzvan Burleanu să dea afară
00:25
„Falsuri delirante” Ucraineanul Anatoli Tymoshchuk, stabilit în Rusia în timp de război, se luptă cu conaționalii săi » Legătura neașteptată cu România
„Falsuri delirante” Ucraineanul Anatoli Tymoshchuk, stabilit în Rusia în timp de război, se luptă cu conaționalii săi » Legătura neașteptată cu România
22:28
Brazilia și Maroc, calificate Meciuri spectaculoase în miez de noapte » Vinicius junior se ține scai de Messi și Mbappe. Toate rezultatele
Brazilia și Maroc, calificate Meciuri spectaculoase în miez de noapte » Vinicius junior se ține scai de Messi și Mbappe. Toate rezultatele
23:05
Meciul pe care nimeni nu vrea să-l câștige? Partida de la CM 2026 în care ambele echipe ar putea „lupta” pentru înfrângere » Calculele ultimei etape
Meciul pe care nimeni nu vrea să-l câștige? Partida de la CM 2026 în care ambele echipe ar putea „lupta” pentru înfrângere » Calculele ultimei etape
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Top stiri
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
Campionatul Mondial
24.06
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
Citește mai mult
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
Superliga
24.06
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
Citește mai mult
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
Scandalul pauzelor de hidratare Gianni Infantino rupe tăcerea. De ce au fost introduse la CM 2026 și câți bani primește FIFA
Campionatul Mondial
24.06
Scandalul pauzelor de hidratare Gianni Infantino rupe tăcerea. De ce au fost introduse la CM 2026 și câți bani primește FIFA
Citește mai mult
Scandalul pauzelor de hidratare Gianni Infantino rupe tăcerea. De ce au fost introduse la CM 2026 și câți bani primește FIFA
UPDATE | Focuri de armă trase dimineață în stradă, în București, după ce un tânăr și-a atacat tatăl cu un cuțit. Apoi, a amenințat și polițiștii
B365
23.06
UPDATE | Focuri de armă trase dimineață în stradă, în București, după ce un tânăr și-a atacat tatăl cu un cuțit. Apoi, a amenințat și polițiștii
Citește mai mult
UPDATE | Focuri de armă trase dimineață în stradă, în București, după ce un tânăr și-a atacat tatăl cu un cuțit. Apoi, a amenințat și polițiștii

Echipe/Competiții

fcsb 41 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 16 rapid 8 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share