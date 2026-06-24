FIFA i-a dat primă pentru salvare Antrenorul român demis după 8 meciuri primește bonusuri pentru îndeplinirea obiectivului

Mihai Teja (47 de ani) s-a judecat la FIFA cu Vejle Boldklub, clubul care l-a demis după doar opt meciuri în sezonul 2024-2025.

Antrenorul român a reclamat neplata bonusului de 15.000 de euro prevăzut în contract pentru evitarea retrogradării, iar forul internațional i-a dat parțial dreptate, obligând gruparea daneză să-i achite 7.500 de euro, plus dobânzi.

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Povestea a început în septembrie 2024, când Mihai Teja a fost numit antrenor la Vejle în locul croatului Ivan Prelec.

Românul a preluat echipa într-un moment critic. După nouă etape din Superliga Danemarcei, fosta campioană ocupa ultimul loc în clasament, fără niciun punct acumulat și cu un golaveraj îngrijorător, 6-24.

MIhai Teja s-a judecat cu Vejle la FIFA pentru bonusul de salvare

La instalarea sa, Mihai Teja a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2025.

În document era inclusă și o clauză de performanță care prevedea plata unui bonus de 112.000 de coroane daneze, aproximativ 15.000 de euro, în cazul în care Vejle reușea să evite retrogradarea la finalul sezonului.

Mandatul tehnicianului român a fost însă unul scurt. Teja a condus echipa în doar opt meciuri oficiale, reușind să producă șase puncte. Bilanțul: o victorie, trei egaluri și patru înfrângeri.

Mihai Teja a fost demis după 8 meciuri: Veljle era pe ultimul loc

Insuficient! Vejle era tot pe ultimul loc, iar play-out-ul, unde se dădea adevărata bătălie pentru salvare, bătea la ușă.

Pe 9 februarie 2025, după mai puțin de cinci luni de la instalare, Mihai Teja a fost demis și înlocuit cu localnicul Steffen Kielstrup (41 de ani), care a reușit să evite retrogradarea la finalul sezonului 2024-2025.

A solicitat bonusul integral: „În mandatul meu echipa a obținut șase puncte esențiale”

După încheierea campionatului, Mihai Teja a solicitat plata primei de 15.000 de euro, considerând că rezultatele obținute în mandatul său au contribuit la atingerea obiectivului.

Cei de la Vejle au refuzat însă să achite suma. Oficialii danezi au susținut că Mihai Teja nu mai era antrenorul echipei în momentul în care salvarea a fost obținută și că, din acest motiv, nu poate beneficia de bonus.

În iulie 2025, românul a notificat clubul și a cerut plata banilor. Cum răspunsul a rămas negativ, cazul a ajuns la FIFA în septembrie 2025.

Judecătorul FIFA a concluzionat că evitarea retrogradării reprezintă rezultatul unui efort colectiv desfășurat pe parcursul întregului sezon și că activitatea lui Teja a contribuit la îndeplinirea obiectivului sportiv.

Potrivit motivării FIFA, Mihai Teja a susținut că are dreptul la bonusul integral, argumentând că în mandatul său echipa a obținut șase puncte pe care le-a considerat esențiale în lupta pentru menținerea în prima ligă.

Bonus redus la jumătate

Totodată, forul internațional a apreciat că antrenorul român nu poate primi bonusul integral, deoarece nu a rămas la echipă până la finalul campionatului.

În motivarea deciziei, FIFA a apreciat că Mihai Teja a contribuit la îndeplinirea obiectivului sportiv, însă nu poate beneficia de bonusul integral deoarece nu a rămas la echipă până la finalul sezonului.

În consecință, forul internațional a aplicat un calcul proporțional.

Contractul antrenorului român era valabil pentru 280 de zile, însă colaborarea cu Vejle s-a încheiat după 139 de zile.

Pe baza acestui raport (139/280), FIFA a stabilit că Teja are dreptul la aproximativ jumătate din bonusul de 112.000 de coroane daneze (15.000 de euro) prevăzut în contract pentru evitarea retrogradării.

Astfel, Vejle Boldklub a fost obligată să îi achite 55.600 de coroane daneze (aproximativ 7.500 de euro), plus o dobândă anuală de 5% calculată începând cu 23 septembrie 2025 și până la data plății efective.

Decizia FIFA nu este definitivă. Vejle are dreptul să o atace la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (CAS) în termen de 21 de zile de la comunicare.

Secundul Dragoș Militaru a obținut și el bonusul de salvare

Și Dragoș Militaru, care i-a fost secund lui Mihai Teja la Vejle, a deschis un proces împotriva clubului danez după ce nu a primit bonusul promis pentru evitarea retrogradării.

Contractul lui Militaru prevedea o primă netă de 5.000 de euro dacă Vejle își păstra locul în prima ligă. După salvarea echipei, clubul a refuzat plata, invocând faptul că antrenorul nu mai făcea parte din staff la finalul sezonului.

FIFA a ajuns la aceeași concluzie ca în cazul lui Teja. Militaru a contribuit la îndeplinirea obiectivului, însă nu poate beneficia de bonusul integral deoarece a fost demis înainte de finalul campionatului.

Astfel, forul internațional a obligat Vejle să îi plătească 2.482 de euro, sumă calculată proporțional cu perioada petrecută la club, plus dobândă de 5% pe an.

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