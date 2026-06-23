„A vrut să meargă la Mondial”  Gheorghe Hagi dorea să spioneze adversarele României din Nations League, dar și-a schimbat planurile

Gheorghe Hagi (61 de ani), selecționerul României, și-a dorit să meargă la Campionatul Mondial pentru a urmări meciurile viitoarelor adversare ale echipei naționale.

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Bosnia și Suedia, două echipe pe care România le va întâlni în această toamnă în Liga Națiunilor, joacă la turneul final de peste Ocean.

Gheorghe Hagi a vrut să meargă la Campionatul Mondial

În grupa din Liga Națiunilor, România le va întâlni pe Suedia, Bosnia și Polonia. Primele două naționale sunt la Campionatul Mondial, iar selecționerul Hagi a luat în calcul să meargă la turneul final pentru a „spiona” adversarii.

„Gică Hagi era vorba să meargă (n.r. - în America). Știu că era vorba să meargă, dar nu știu dacă a rămas la ideea de a merge acolo și de a vedea de la fața locului echipele astea (n.r. - Bosnia și Suedia).

Bine, pe Bosnia o cunoaștem. Nu cred că trebuie să te duci până în America să vezi ceva. Avea programat să meargă la un moment dat, pe urmă și-a schimbat planul.

Dacă vrea să meargă, îți dai seama că Federația e deschisă”, a declarat Andrei Vochin, oficial al FRF, potrivit digisport.ro.

Programul României în Liga Națiunilor:

25 septembrie: Suedia - România

28 septembrie: România - Bosnia

- Bosnia 2 octombrie: Polonia - România

5 octombrie: România - Suedia

- Suedia 14 noiembrie: România - Polonia

- Polonia 17 noiembrie: Bosnia - România

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