Sepsi, pe modul ChatGPT Ovidiu Burcă folosește inteligența artificială în pregătirea echipei: „Am primit sugestii destul de bune”
Ovidiu Burcă/ FOTO: sportpictures.eu - montaj GOLAZO.ro
Liga 2

Sepsi, pe modul ChatGPT Ovidiu Burcă folosește inteligența artificială în pregătirea echipei: „Am primit sugestii destul de bune”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 21.02.2026, ora 17:42
alt-text Actualizat: 21.02.2026, ora 17:54
  • Ovidiu Burcă (45 ani), antrenorul celor de la Sepsi, spune că s-a folosit de inteligența artificială în pregătirea echipei sale.

Burcă a declarat că ChatGPT îl ajută foarte mult în ceea ce privește identificarea unor jucători, dar și la analiza adversarilor.

Ovidiu Burcă folosește inteligența artificială: „Când am anumite curiozități, îl mai folosesc

„Sunt întrebări la care, uneori, mergem către inteligența artificială. E parte, e acolo, și când am anumite curiozități o mai folosesc.

Am folosit ChatGPT și în analiza unor jucători, în identificarea unor jucători, în identificarea unor tactici, în evaluarea unor adversari.

Adică, colectăm cifre și date despre adversari. Le dăm inteligenței artificiale și primim niște repere, sugestii... De multe ori, destul de bune”, a afirmat Ovidiu Burcă, citat de iamsport.ro.

Tactica fostului antrenor de la Dinamo pare să dea roade, deoarece covăsnenii fac un sezon extrem de bun în Liga 2.

La primul meci oficial din 2026, Sepsi a învins CS Dinamo, scor 2-1, și a rămas pe locul 2, cu 39 de puncte, la 4 în spatele liderului Corvinul Hunedoara, care are însă un meci mai puțin disputat. Pe locul 3 e FC Voluntari, cu 36 de puncte.

Și Robert Moreno a folosit ChatGPT la Sochi

Robert Moreno (48 de ani), fostul selecționer al Spaniei, a fost concediat de Sochi în septembrie 2025.

În luna ianuarie a acestui an, Andrei Orlov, fostul director al clubului, dezvăluia faptul că ibericul construia echipa de start cu ajutorul ChatGPT.

Robert Moreno/ Foto: IMAGO Robert Moreno/ Foto: IMAGO
Robert Moreno/ Foto: IMAGO

Moreno s-a apărat și a susținut că acuzațiile la adresa sa sunt false.

„Sursa acestor informații este un fost director al clubului cu care am avut divergențe profesionale care au dus la plecarea sa. Nu există nicio declarație oficială din partea FC Sochi care să confirme această versiune.

Nu am folosit niciodată ChatGPT sau vreo inteligență artificială pentru a pregăti meciuri, a decide formațiile sau a alege jucători. Este complet fals.

Ceea ce am făcut în câteva ocazii a fost să-l folosesc pentru traduceri din rusă în spaniolă, o limbă pe care nu o vorbesc fluent. Dar asta nu are nicio legătură cu deciziile sportive.

Cariera mea în fotbal a început tocmai cu analiza datelor și a imaginilor. Este specializarea mea și ceea ce a făcut diferența în primele mele zile ca antrenor.

Ca orice staff tehnic profesionist, folosim instrumente analitice: GPS, Wyscout, video, platforme de scouting. Tehnologia ajută la procesarea mai rapidă a informațiilor, dar staff-ul tehnic ia întotdeauna deciziile sportive”.

