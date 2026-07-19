Pogacar și Vingegaard, testați în toiul nopții Comisarii antidoping i-au trezit la două și la cinci dimineața! „De ce suportăm porcăriile astea?”

- Cicliștii Tadej Pogacar (27 de ani) și Jonas Vingegaard (29 de ani) au fost treziți în toiul nopții pentru pentru controale antidoping, înaintea etapei 15-a din Turul Franței.
Primul care a primit vizita comisarilor a fost ciclistul danezul.
Tadej Pogacar și Jonas Vingegaard, treziți în toiul nopții pentru teste antidoping
Vingegaard a fost trezit la ora 02:00 dimineața, în timp ce Pogacar la 05:00!
„Cineva a bătut la ușa mea la ora două dimineața. Sunt foarte surprins. E în regulă că fac teste, dar când acestea afectează somnul și performanțele...”, a declarat Vingegaard pentru Eurosport, citat de marca.com.
Lider al Turului Franței și purtătorul tricoului galben, Pogacar a afirmat că nu a mai putut dormi după test.
„Am dormit patru ore. M-au testat astăzi la cinci dimineața, pentru că de obicei mă culc târziu. În mod normal o fac dimineața, dar de data aceasta au ales noaptea.
Am ascultat Eminem ca să treacă timpul”, a declarat ciclistul UAE.
- Controalele antidoping efectuate în timpul nopții sunt permise de regulament încă din 2016, acestea putând fi realizate între orele 23:00 și 06:00.
Oscar Pereiro: „De ce suportăm porcăriile astea?”
Oscar Pereiro, câștigător al Turului Franței în 2006, a răbufnit cu privire la controalele antidoping efectuate în toiul nopții.
Pereiro subliniază că somnul este foarte important în recuperarea unui ciclist.
„Este inacceptabil să trezești un ciclist la ora 2 dimineața. Oricine a mers vreodată cu bicicleta, chiar și doar pentru o jumătate de oră, trebuie să înțeleagă cât de importantă este odihna.
Care este diferența dintre ciclism și alte sporturi? De ce ciclismul, până în ziua de azi, continuă să suporte aceste porcării?”, a declarat Oscar Pereiro.
Vingegaard, nevoit să abandoneze Turul Franței
Liderul Visma-Lease a Bike nu a mai putut continua lupta. Duminică, 19 iulie, în etapa a 15-a (Champagnole-Plateau de Solaison, 183,9 km), a căzut pe coborâre într-un sens giratoriu.
S-a lovit rău, la umărul drept, și are fractură de claviculă. Avea dureri mari când au venit medicii. A fost transportat de urgență cu salvarea la spital.
Galerie foto (10 imagini)
Etapa a fost câștigată de Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe).
Top 5 etapa a 15-a Turul Franței
- Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) 4h 23’ 09”
- Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) +0”
- Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) +6”
- Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) +58”
- Florian Lipowicz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +58”
Top 5 general Turul Franței
- Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG)
- Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) + 5’00”
- Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) +5’58”
- Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) +6’23”
- Florian Lipowicz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +6’48”