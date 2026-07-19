Pogacar și Vingegaard, testați în toiul nopții Comisarii antidoping i-au trezit la două și la cinci dimineața! „De ce suportăm porcăriile astea?” +10 foto
Tadej Pogacar și Jonas Vingegaard/ Foto: IMAGO
Ciclism

Pogacar și Vingegaard, testați în toiul nopții Comisarii antidoping i-au trezit la două și la cinci dimineața! „De ce suportăm porcăriile astea?”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.07.2026, ora 20:58
alt-text Actualizat: 19.07.2026, ora 20:58
  • Cicliștii Tadej Pogacar (27 de ani) și Jonas Vingegaard (29 de ani) au fost treziți în toiul nopții pentru pentru controale antidoping, înaintea etapei 15-a din Turul Franței. 
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Primul care a primit vizita comisarilor a fost ciclistul danezul.

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Tadej Pogacar și Jonas Vingegaard, treziți în toiul nopții pentru teste antidoping

Vingegaard a fost trezit la ora 02:00 dimineața, în timp ce Pogacar la 05:00!

„Cineva a bătut la ușa mea la ora două dimineața. Sunt foarte surprins. E în regulă că fac teste, dar când acestea afectează somnul și performanțele...”, a declarat Vingegaard pentru Eurosport, citat de marca.com.

Lider al Turului Franței și purtătorul tricoului galben, Pogacar a afirmat că nu a mai putut dormi după test.

„Am dormit patru ore. M-au testat astăzi la cinci dimineața, pentru că de obicei mă culc târziu. În mod normal o fac dimineața, dar de data aceasta au ales noaptea.

Am ascultat Eminem ca să treacă timpul”, a declarat ciclistul UAE.

  • Controalele antidoping efectuate în timpul nopții sunt permise de regulament încă din 2016, acestea putând fi realizate între orele 23:00 și 06:00.

Oscar Pereiro: „De ce suportăm porcăriile astea?”

Oscar Pereiro, câștigător al Turului Franței în 2006, a răbufnit cu privire la controalele antidoping efectuate în toiul nopții.

Pereiro subliniază că somnul este foarte important în recuperarea unui ciclist.

„Este inacceptabil să trezești un ciclist la ora 2 dimineața. Oricine a mers vreodată cu bicicleta, chiar și doar pentru o jumătate de oră, trebuie să înțeleagă cât de importantă este odihna.

Oscar Pereiro în 2006/ Foto: IMAGO Oscar Pereiro în 2006/ Foto: IMAGO
Oscar Pereiro în 2006/ Foto: IMAGO

Care este diferența dintre ciclism și alte sporturi? De ce ciclismul, până în ziua de azi, continuă să suporte aceste porcării?”, a declarat Oscar Pereiro.

Vingegaard, nevoit să abandoneze Turul Franței

Liderul Visma-Lease a Bike nu a mai putut continua lupta. Duminică, 19 iulie, în etapa a 15-a (Champagnole-Plateau de Solaison, 183,9 km), a căzut pe coborâre într-un sens giratoriu.

S-a lovit rău, la umărul drept, și are fractură de claviculă. Avea dureri mari când au venit medicii. A fost transportat de urgență cu salvarea la spital.

Galerie foto (10 imagini)

Accidentul suferit de Jonas Vingegaard, care a abandonat Turul Franței. Fotografii: capturi video Accidentul suferit de Jonas Vingegaard, care a abandonat Turul Franței Accidentul suferit de Jonas Vingegaard, care a abandonat Turul Franței Accidentul suferit de Jonas Vingegaard, care a abandonat Turul Franței Accidentul suferit de Jonas Vingegaard, care a abandonat Turul Franței
+10 Foto
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Etapa a fost câștigată de Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

Top 5 etapa a 15-a Turul Franței

  1. Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) 4h 23’ 09”
  2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) +0”
  3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) +6”
  4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) +58”
  5. Florian Lipowicz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +58”

Top 5 general Turul Franței

  1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG)
  2. Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) + 5’00”
  3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) +5’58”
  4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) +6’23”
  5. Florian Lipowicz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +6’48”

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