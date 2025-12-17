Trump, alte două țări pe lista neagră Patru echipe calificate la Mondial sunt acum amenințate pe teritoriul american

Donald Trump a anunțat încă două țări ai căror cetățeni au interdicție sau limitări de călătorie în Statele Unite.

Ambele au echipe naționale calificate la Campionatul Mondial din 2026.

Acum sunt în pericol patru participante la turneul final de anul viitor.

De când s-a activat al doilea său mandat de președinte SUA, pe 20 ianuarie, Donald Trump a impus un regim dur la granițele Statelor Unite.

Liderul de la Casa Albă a făcut o listă neagră cu țări ai căror cetățeni au interdicție sau limitări de a intra pe teritoriul american.

Haiti, Iran, Senegal și Cote d’Ivoire joacă aproape integral în SUA la CM

Până acum, lista are 39 de nume, ultimele două fiind Senegal și Cote d’Ivoire. Și ele au naționale calificate la Campionatul Mondial. Pe lângă Iran și Haiti, care erau deja interzise.

Cum vor arăta grupele acestor patru selecționate la CM 2026?

C - Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția. Caraibienii joacă la Boston, Philadelphia și Atlanta. Numai în SUA.

Caraibienii joacă la Boston, Philadelphia și Atlanta. Numai în SUA. E - Germania, Curacao, Cote d’Ivoire, Ecuador. Reprezentanta Africii are două meciuri la Philadelphia și unul la Toronto: SUA+Canada.

Franck Kessie, vedeta Cote d’Ivoire, joacă la Al-Ahli Saudi, fost la Milan și Barcelona Foto: Imago

G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă. Asiaticii, programați la Los Angeles, de două ori, și Seattle. 100% Statele Unite.

Asiaticii, programați la Los Angeles, de două ori, și Seattle. 100% Statele Unite. I - Franța, Senegal, câștigătoare baraj intercontinental 2 (Irak sau Bolivia/Surinam), Norvegia. „Leii din Teranga”, dublă la New York/New Jersey (SUA) și a treia partidă la Toronto (Canada).

Iran și Haiti, „cele mai aspre restricții”. Senegal și Cote d’Ivoire, „limitate”

Trump susține că interdicția nu va afecta jucătorii, stafful tehnic și oficialii federațiilor, dar delegația iraniană a fost blocată aproape integral la tragerea la sorți a Mondialului.

La ceremonie, a participat numai selecționerul Amir Ghalenoei.

Starul senegalez Sadio Mane, la ultimul amical important al naționalei, 0-2 cu Brazilia la Londra Foto: Imago

Fanii vor suferi cel mai mult. Suporterilor din țările aflate pe lista neagră le va fi foarte greu să pătrundă în Statele Unite la Mondial (11 iunie - 19 iulie 2026).

Dacă Haiti și Iran apar la categoria „celor mai aspre restricții”, Senegal și Cote d’Ivoire sunt trecute la „restricții parțiale și limitări de intrare”.

