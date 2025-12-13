Chivu, sub lupa unui fost coleg Ce a spus De Rossi despre tehnicianul lui Inter, înainte de  meciul direct

Daniele De Rossi (42 de ani), antrenorul de la Genoa , a vorbit despre Cristi Chivu (45 de ani) înaintea partidei cu Inter, din etapa #15 din Serie A.

Genoa - Inter se joacă duminică, de la ora 19:00, și va fi în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Fost coleg cu Cristi Chivu la AS Roma, în perioada 2003 - 2007, Daniele De Rossi a vorbit la superlativ despre tehnicianul român al celor de la Inter.

Daniele De Rossi :„Este un avantaj să ai pe cineva precum Cristian Chivu”

„Eram foarte tineri când jucam împreună. Pe teren, aveam mereu ceva de spus, atât din punct de vedere tactic, cât și din punct de vedere al spiritului. Este un băiat foarte inteligent.

Succesele lui îmi aduc bucurie, cu excepția meciului de duminică seara, desigur. Merită succesul și criticile pozitive pe care le primește. Este un avantaj să ai pe cineva precum Cristian”, a declarat Daniele De Rossi, citat de allroma.it.

97 de meciuri au jucat împreună Chivu și Daniele De Rossi

Cu Chivu la conducere, Inter Milano se află pe locul 3 în Serie A, la un punct în spatele primelor clasate, AC Milan și Napoli.

Cristi Chivu și Daniele De Rossi, în perioada AS Roma/ Foto: IMAGO

Daniele De Rossi, misiune dificilă pe banca celor de la Genoa

Instalat pe banca tehnică a celor de la Genoa, pe 6 noiembrie, în locul lui Patrick Vieira, fostul căpitan al celor de la Genoa are ca obiectiv salvarea echipei de la retrogadare.

În acest moment, formația patronată de Dan Șucu ocupă doar locul 15, cu 14 puncte, la doar patru în fața celor de la Pisa, echipă ce se află pe primul loc retrogradabil din Serie A.

3 victorii, 2 egaluri și o înfrângere are Genoa cu Daniele De Rossi pe bancă

