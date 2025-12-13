Chivu, sub lupa unui fost coleg Ce a spus De Rossi despre tehnicianul lui Inter, înainte de  meciul direct
Daniele De Rossi și Cristi Chivu/ Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
Campionate

Chivu, sub lupa unui fost coleg Ce a spus De Rossi despre tehnicianul lui Inter, înainte de meciul direct

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.12.2025, ora 12:09
alt-text Actualizat: 13.12.2025, ora 12:09
  • Daniele De Rossi (42 de ani), antrenorul de la Genoa, a vorbit despre Cristi Chivu (45 de ani) înaintea partidei cu Inter, din etapa #15 din Serie A.
  • Genoa - Inter se joacă duminică, de la ora 19:00, și va fi în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Fost coleg cu Cristi Chivu la AS Roma, în perioada 2003 - 2007, Daniele De Rossi a vorbit la superlativ despre tehnicianul român al celor de la Inter.

Una caldă, alta rece la Craiova Doi jucători revin în lot  pentru meciul cu Hermannstadt + fotbaliștii trași pe linie moartă de Filipe Coelho
Citește și
Una caldă, alta rece la Craiova Doi jucători revin în lot pentru meciul cu Hermannstadt + fotbaliștii trași pe linie moartă de Filipe Coelho
Citește mai mult
Una caldă, alta rece la Craiova Doi jucători revin în lot  pentru meciul cu Hermannstadt + fotbaliștii trași pe linie moartă de Filipe Coelho

Daniele De Rossi :„Este un avantaj să ai pe cineva precum Cristian Chivu”

„Eram foarte tineri când jucam împreună. Pe teren, aveam mereu ceva de spus, atât din punct de vedere tactic, cât și din punct de vedere al spiritului. Este un băiat foarte inteligent.

Succesele lui îmi aduc bucurie, cu excepția meciului de duminică seara, desigur. Merită succesul și criticile pozitive pe care le primește. Este un avantaj să ai pe cineva precum Cristian”, a declarat Daniele De Rossi, citat de allroma.it.

97
de meciuri au jucat împreună Chivu și Daniele De Rossi

Cu Chivu la conducere, Inter Milano se află pe locul 3 în Serie A, la un punct în spatele primelor clasate, AC Milan și Napoli.

Cristi Chivu și Daniele De Rossi, în perioada AS Roma/ Foto: IMAGO Cristi Chivu și Daniele De Rossi, în perioada AS Roma/ Foto: IMAGO
Cristi Chivu și Daniele De Rossi, în perioada AS Roma/ Foto: IMAGO

Daniele De Rossi, misiune dificilă pe banca celor de la Genoa

Instalat pe banca tehnică a celor de la Genoa, pe 6 noiembrie, în locul lui Patrick Vieira, fostul căpitan al celor de la Genoa are ca obiectiv salvarea echipei de la retrogadare.

În acest moment, formația patronată de Dan Șucu ocupă doar locul 15, cu 14 puncte, la doar patru în fața celor de la Pisa, echipă ce se află pe primul loc retrogradabil din Serie A.

3 victorii, 2 egaluri și o înfrângere
are Genoa cu Daniele De Rossi pe bancă

Citește și

„Norocul și-a întors fața spre noi” Cosmin Olăroiu, performanță remarcabilă pe banca Emiratelor Arabe Unite: „Până la capăt!”
Campionate
10:27
„Norocul și-a întors fața spre noi” Cosmin Olăroiu, performanță remarcabilă pe banca Emiratelor Arabe Unite: „Până la capăt!”
Citește mai mult
„Norocul și-a întors fața spre noi” Cosmin Olăroiu, performanță remarcabilă pe banca Emiratelor Arabe Unite: „Până la capăt!”
Ilyeș s-a săturat Condiția impusă de antrenor pentru  a mai continua la Csikszereda: „Dacă nu, acceptăm realitatea”
Superliga
10:03
Ilyeș s-a săturat Condiția impusă de antrenor pentru a mai continua la Csikszereda: „Dacă nu, acceptăm realitatea”
Citește mai mult
Ilyeș s-a săturat Condiția impusă de antrenor pentru  a mai continua la Csikszereda: „Dacă nu, acceptăm realitatea”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
serie a genoa Cristi Chivu daniele de rossi
Știrile zilei din sport
Rapid a cerut 3 penalty-uri FOTO. Costel Gâlcă iese la atac: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!”
Superliga
13.12
Rapid a cerut 3 penalty-uri FOTO. Costel Gâlcă iese la atac: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!”
Citește mai mult
Rapid a cerut 3 penalty-uri FOTO. Costel Gâlcă iese la atac: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!”
Golazo în Giulești  VIDEO+FOTO. Reușită de senzație în poarta Rapidului! L-a ridiculizat pe Aioani
Superliga
13.12
Golazo în Giulești VIDEO+FOTO. Reușită de senzație în poarta Rapidului! L-a ridiculizat pe Aioani
Citește mai mult
Golazo în Giulești  VIDEO+FOTO. Reușită de senzație în poarta Rapidului! L-a ridiculizat pe Aioani
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?”
Superliga
13.12
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?”
Citește mai mult
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?”
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
Superliga
13.12
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
Citește mai mult
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:08
Victorie în 9 jucători VIDEO: Scene incredibile în Serie A! Lazio nu a renunțat după două eliminări și a dat lovitura decisivă
Victorie în 9 jucători VIDEO: Scene incredibile în Serie A! Lazio nu a renunțat după  două eliminări și a dat lovitura decisivă
09:51
„Nu suntem respectați” Victor Angelescu, atac dur după Rapid - Oțelul 0-2: „Execrabil! Decizii dubioase, e bătaie de joc!”
„Nu suntem respectați”  Victor Angelescu, atac dur după Rapid - Oțelul 0-2: „Execrabil! Decizii dubioase , e bătaie de joc!”
10:38
PSG luptă pentru trofeu VIDEO: Câștigătoarea Ligii Campionilor și-a aflat adversara din finala Cupei Intercontinentale
PSG luptă pentru trofeu VIDEO: Câștigătoarea Ligii Campionilor și-a aflat adversara din finala  Cupei Intercontinentale
09:33
Se rezolvă problemele la Oțelul Președintele clubului vine cu vești bune după victoria cu Rapid: „Avem de încasat”
Se rezolvă problemele la Oțelul  Președintele clubului vine cu vești bune după victoria cu Rapid: „Avem de încasat” 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Top stiri din sport
Ronaldo pe marile ecrane?  Starului portughez i s-a propus să apară în ultimul film al seriei Fast & Furious: „I-am pregătit un rol”
Campionate
13.12
Ronaldo pe marile ecrane? Starului portughez i s-a propus să apară în ultimul film al seriei Fast & Furious: „I-am pregătit un rol”
Citește mai mult
Ronaldo pe marile ecrane?  Starului portughez i s-a propus să apară în ultimul film al seriei Fast & Furious: „I-am pregătit un rol”
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Diverse
13.12
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Citește mai mult
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Diverse
13.12
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Citește mai mult
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”
Diverse
13.12
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”
Citește mai mult
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”

Echipe/Competiții

fcsb 80 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 14 rapid 23 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 3 uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
14.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share