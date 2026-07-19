Ronaldinho, postare virală Brazilianul a surprins pe toată lumea înainte de finala CM 2026: „Invidioșii vor spune că e AI”

Ronaldinho (46 de ani) a făcut o postare virală pe rețelele de socializare, cu doar câteva ore înaintea finalei CM 2026.

Spania - Argentina se joacă de la ora 22:00 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și AntenaPlay.

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Legendarul fotbalist brazilian a folosit inteligența artificială pentru a recrea celebra fotografie cu Lionel Messi și Lamine Yamal de acum 19 ani.

Ronaldinho, postare virală înainte de finala CM 2026

În imaginea postată pe Instagram, Ronaldinho apare în cadă în locul starului spaniol ținând mingea în mână, într-un decor care reproduce aproape toate detaliile fotografiei devenite celebre, inclusiv nelipsita rățușcă de plastic.

„Invidioșii vor spune că e AI. Eu aș spune: «Cel care n-a avut niciodată nevoie de cadă ca să facă baie pe teren»”, a scris Ronaldinho pe Instagram.

Messi și Yamal, povestea unei fotografii virale de acum 19 ani

Imaginea cu Messi și bebelușul Yamal a fost realizată în 2007, în cadrul unui eveniment caritabil organizat de Barcelona și UNICEF, când Messi era un tânăr jucător al formației catalane, iar Yamal avea doar câteva luni.

Ani mai târziu, fotografia avea să capete o semnificație specială, după ascensiunea fulminantă a atacantului spaniol.

Leo Messi și Lamine Yamal, în 2007, poză pentru calendarul UNICEF (foto: Imago)

Lionel Messi și Lamine Yamal, titulari în finala CM 2026

Spania: Unai Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal

Unai Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal Antrenor: Luis de la Fuente

Luis de la Fuente Argentina: E. Martínez - Montiel, Romero, L. Martínez, Tagliafico - De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister - Nico González - Messi, Álvarez

E. Martínez - Montiel, Romero, L. Martínez, Tagliafico - De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister - Nico González - Messi, Álvarez Antrenor: Lionel Scaloni

Lionel Scaloni Arbitru: Slavko Vincic

Slavko Vincic Stadion: New York/New Jersey Stadium

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