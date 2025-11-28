FCSB, băgată în ședință de galerie Ultrașii anunță că merg în cantonament peste fotbaliștii campioanei!

Adrian Șut, căpitanul de pe final al celor de la FCSB, nu și-a ascuns frustrarea după eșecul cu 0-1 în fața Stelei Roșii.

La fluierul final, mijlocașul, care preluase banderola de la Darius Olaru, a izbucnit într-o criză de nervi, vizându-l pe Alexandru Pantea, căruia i-a reproșat decizia din ultima fază, când, în locul unei centrări așteptate, a ales o finalizare haotică.

FCSB, băgată în ședință de galerie

După momentul tensionat, Șut și-a adunat rapid colegii, asumându-și rolul de lider, și i-a condus în fața galeriei pentru a-și prezenta scuzele.

Dialogul cu suporterii a continuat, însă, pe un ton mult mai aprins. Vali Crețu a intrat într-o discuție nervoasă cu câțiva fani, iritat de cererile repetate pentru tricouri.

A fost cu greu calmat de colegi, intervențiile cele mai active venind din partea lui Florin Tănase care a izbutit în cele din urmă să detensioneze situația.

Ultrașii merg în cantonament peste fotbaliști de la FCSB!

Tănase a preluat apoi rolul de lider. A așteptat reproșurile galeriei, care nu au întârziat să vină.

Suporterii FCSB le-au cerut jucătorilor „mai multă unitate” și i-a avertizat că vor veni peste ei, în cantonament.

„Băi Tase! Faceți, bai, ceva! Nu e posibil! Mobilizați-vă! Nu se poate așa ceva, în 10 oameni?

Sunteți tot ăia care ați luat campionatul. Nu vreau să vă înjurăm sau altceva. Ne-am bucurat cu voi! Voi trebuie să faceți ceva! Voi! Nu antrenorul, nu Gigi! Doar voi!

Ce ți-am zis, Tase? Strângeți-vă și faceți ceva! Nu se leagă nimic. Zilele astea venim la voi să vorbim cu voi”, le-a strigat Gheorghe Mustață jucătorilor.

VIDEO. Jucătorii de la FCSB, certați de ultrași

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport