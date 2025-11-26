„Nu discut sub 10 milioane!”  Ioan Varga, despre oferta pentru Munteanu: „Decât să-l dau pe 6, mai bine...” + Confirmă interesul unui club gigant

Ioan Varga (66 de ani), finanțatorul de la CFR Cluj, a vorbit despre posibila plecare a lui Louis Munteanu (23 de ani).

Atacantul de la CFR ar fi fost ofertat de către DC United, formație din prima ligă americană, MLS, însă nu s-a ajuns la o înțelegere între jucător și club.

Ioan Varga, despre posibila plecare a lui Louis Munteanu: „Nu accept sub 10 milioane”

Finanțatorul de la CFR Cluj a anunțat că Louis Munteanu va pleca doar pe cel puțin 10 milioane de euro. Mai mult, acesta a spus că Olympique Lyon, o forță a fotbalului francez, ar fi interesată de serviciile atacantului român.

„Sunt discuții, sunt mai multe cluburi interesate de Louis Munteanu. Nu e doar DC United, mai sunt Lyon, dar și alte echipe sunt cu ochii pe el și vor să facă oferte.

Oricum, suma apărută nu e cea reală. Nu discut sub 10 milioane de euro. Decât să-l dau pe 6 milioane, mai bine îl țin pentru să joace la noi.

Am avut și ofertă de 9 milioane de euro, toți banii în mână, dar am refuzat categoric”, a declarat Varga, conform gsp.ro.

Vreau măcar 10 milioane de euro! Munteanu e un jucător de mare calitate. Nu negociez sub 10 milioane de euro. Ioan Varga, finanțator CFR Cluj

Conform transfermarkt.com, cota lui Louis Munteanu este de 5 milioane de euro. În actuala stagiune, atacantul a marcat doar două goluri în 17 meciuri jucate în toate competițiile.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport