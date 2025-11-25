Zouma, bani irosiți de CFR Cluj! Cât a câștigat francezul în cele 3 luni în care a jucat puțin. Echipa nu a învins deloc cu el în Liga 1

Kurt Zouma, 30 de ani, un minus major la CFR Cluj.

Fundașul, cel mai bine plătit jucător din Liga 1, a apărut pe teren numai în trei din cele 10 meciuri ale echipei în campionat.

Salariu mare, puține minute, zero victorii cu el pe teren.

Încă de când a devenit oficial transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj, pe 3 septembrie, semnele erau îngrijorătoare.

Stoperul francez, 30 de ani, eliberat de contract la West Ham, avea trei operații la genunchi și risca să fie alt star eșuat în Liga 1.

Zouma ia 200.000 de euro la CFR cu implicare minimă

Acum, președintele clubului, Iuliu Mureșan, anunță că fundașul central va părăsi Clujul în ianuarie. Procentul rupturii e de 99%!

Dacă va pleca în această iarnă, Zouma va fi încă un fotbalist cu nume important adus neinspirat în campionatul nostru.

Zouma (primul din dreapta) a stat mai mult pe banca de rezerve a lui CFR Foto: Imago

Momentan, acesta este doar o pierdere majoră pentru CFR, ca salariu și prezență pe teren.

Apărătorul, accidentat la genunchi de la începutul lui noiembrie, este cel mai bine plătit jucător din România, dar nu joacă. A însemnat extrem de puțin pentru echipă în toată această perioadă.

50.000 de euro este salariul lunar al lui Kurt Zouma la CFR Cluj

Pentru primele trei luni, a fost plătit cu 150.000 de euro și, dacă rămâne și în decembrie la vișinii, va primi încă 50.000. În total, 200.000 pentru patru luni.

Zouma nu a ajutat CFR deloc în Liga 1: două înfrângeri și un egal

În Liga 1, Zouma a apărut numai de trei ori pe gazon, o singură dată titular, niciodată integralist.

Cu el, CFR nu a învins deloc. Trei meciuri, un egal și două înfrângeri:

21 septembrie, 1-1 cu UTA la Cluj. A fost rezervă, a intrat în ultimele 10 minute.

20 octombrie, 0-1 cu Petrolul la Ploiești. Titular, a evoluat 85 de minute.

Zouma, la eșecul suferit de CFR în deplasarea cu Dinamo Foto: Imago

31 octombrie, 1-2 cu Dinamo la București. Folosit doar 12 minute, la sfârșit.

107 minute a jucat Kurt Zouma în Liga 1 (medie: 35,6 minute pe meci)

Singura partidă în care a nu a fost înlocuit: în Cupa României, la 4-0 cu CSM Slatina, pe 28 octombrie.

