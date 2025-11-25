Zouma, bani irosiți de CFR Cluj! Cât a câștigat francezul în cele 3 luni în care a jucat puțin. Echipa nu a învins deloc cu el în Liga 1

- Kurt Zouma, 30 de ani, un minus major la CFR Cluj.
- Fundașul, cel mai bine plătit jucător din Liga 1, a apărut pe teren numai în trei din cele 10 meciuri ale echipei în campionat.
- Salariu mare, puține minute, zero victorii cu el pe teren.
Încă de când a devenit oficial transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj, pe 3 septembrie, semnele erau îngrijorătoare.
Stoperul francez, 30 de ani, eliberat de contract la West Ham, avea trei operații la genunchi și risca să fie alt star eșuat în Liga 1.
Zouma ia 200.000 de euro la CFR cu implicare minimă
Acum, președintele clubului, Iuliu Mureșan, anunță că fundașul central va părăsi Clujul în ianuarie. Procentul rupturii e de 99%!
Dacă va pleca în această iarnă, Zouma va fi încă un fotbalist cu nume important adus neinspirat în campionatul nostru.
Momentan, acesta este doar o pierdere majoră pentru CFR, ca salariu și prezență pe teren.
Apărătorul, accidentat la genunchi de la începutul lui noiembrie, este cel mai bine plătit jucător din România, dar nu joacă. A însemnat extrem de puțin pentru echipă în toată această perioadă.
Pentru primele trei luni, a fost plătit cu 150.000 de euro și, dacă rămâne și în decembrie la vișinii, va primi încă 50.000. În total, 200.000 pentru patru luni.
Zouma nu a ajutat CFR deloc în Liga 1: două înfrângeri și un egal
În Liga 1, Zouma a apărut numai de trei ori pe gazon, o singură dată titular, niciodată integralist.
Cu el, CFR nu a învins deloc. Trei meciuri, un egal și două înfrângeri:
- 21 septembrie, 1-1 cu UTA la Cluj. A fost rezervă, a intrat în ultimele 10 minute.
- 20 octombrie, 0-1 cu Petrolul la Ploiești. Titular, a evoluat 85 de minute.
- 31 octombrie, 1-2 cu Dinamo la București. Folosit doar 12 minute, la sfârșit.
Singura partidă în care a nu a fost înlocuit: în Cupa României, la 4-0 cu CSM Slatina, pe 28 octombrie.