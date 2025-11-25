Zouma, bani irosiți de CFR Cluj! Cât a câștigat francezul în cele 3 luni în care a jucat puțin. Echipa nu a învins deloc cu el în Liga 1
Kurt Zouma este cotat la 8 milioane de euro, potrivit Transfermarkt Foto: Imago
Superliga

Zouma, bani irosiți de CFR Cluj! Cât a câștigat francezul în cele 3 luni în care a jucat puțin. Echipa nu a învins deloc cu el în Liga 1

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 25.11.2025, ora 22:28
alt-text Actualizat: 25.11.2025, ora 22:28
  • Kurt Zouma, 30 de ani, un minus major la CFR Cluj.
  • Fundașul, cel mai bine plătit jucător din Liga 1, a apărut pe teren numai în trei din cele 10 meciuri ale echipei în campionat.
  • Salariu mare, puține minute, zero victorii cu el pe teren. 

Încă de când a devenit oficial transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj, pe 3 septembrie, semnele erau îngrijorătoare.

Drăgușin pleacă?! Sursele GOLAZO.ro susțin că stoperul ar putea părăsi Tottenham. Scopul: meciul naționalei cu Turcia
Citește și
Drăgușin pleacă?! Sursele GOLAZO.ro susțin că stoperul ar putea părăsi Tottenham. Scopul: meciul naționalei cu Turcia
Citește mai mult
Drăgușin pleacă?! Sursele GOLAZO.ro susțin că stoperul ar putea părăsi Tottenham. Scopul: meciul naționalei cu Turcia

Stoperul francez, 30 de ani, eliberat de contract la West Ham, avea trei operații la genunchi și risca să fie alt star eșuat în Liga 1.

Zouma ia 200.000 de euro la CFR cu implicare minimă

Acum, președintele clubului, Iuliu Mureșan, anunță că fundașul central va părăsi Clujul în ianuarie. Procentul rupturii e de 99%!

Dacă va pleca în această iarnă, Zouma va fi încă un fotbalist cu nume important adus neinspirat în campionatul nostru.

Zouma (primul din dreapta) a stat mai mult pe banca de rezerve a lui CFR Foto: Imago Zouma (primul din dreapta) a stat mai mult pe banca de rezerve a lui CFR Foto: Imago
Zouma (primul din dreapta) a stat mai mult pe banca de rezerve a lui CFR Foto: Imago

Momentan, acesta este doar o pierdere majoră pentru CFR, ca salariu și prezență pe teren.

Apărătorul, accidentat la genunchi de la începutul lui noiembrie, este cel mai bine plătit jucător din România, dar nu joacă. A însemnat extrem de puțin pentru echipă în toată această perioadă.

50.000 de euro
este salariul lunar al lui Kurt Zouma la CFR Cluj

Pentru primele trei luni, a fost plătit cu 150.000 de euro și, dacă rămâne și în decembrie la vișinii, va primi încă 50.000. În total, 200.000 pentru patru luni.

Zouma nu a ajutat CFR deloc în Liga 1: două înfrângeri și un egal

În Liga 1, Zouma a apărut numai de trei ori pe gazon, o singură dată titular, niciodată integralist.

Cu el, CFR nu a învins deloc. Trei meciuri, un egal și două înfrângeri:

  • 21 septembrie, 1-1 cu UTA la Cluj. A fost rezervă, a intrat în ultimele 10 minute. 
  • 20 octombrie, 0-1 cu Petrolul la Ploiești. Titular, a evoluat 85 de minute. 
Zouma, la eșecul suferit de CFR în deplasarea cu Dinamo Foto: Imago Zouma, la eșecul suferit de CFR în deplasarea cu Dinamo Foto: Imago
Zouma, la eșecul suferit de CFR în deplasarea cu Dinamo Foto: Imago
  • 31 octombrie, 1-2 cu Dinamo la București. Folosit doar 12 minute, la sfârșit. 
107 minute
a jucat Kurt Zouma în Liga 1 (medie: 35,6 minute pe meci)

Singura partidă în care a nu a fost înlocuit: în Cupa României, la 4-0 cu CSM Slatina, pe 28 octombrie.

Citește și

Despărțire-șoc la CFR Cluj? Iuliu Mureșan anunță plecarea unui jucător după doar câteva luni: „Şansele sunt de 99%”
Superliga
16:00
Despărțire-șoc la CFR Cluj? Iuliu Mureșan anunță plecarea unui jucător după doar câteva luni: „Şansele sunt de 99%”
Citește mai mult
Despărțire-șoc la CFR Cluj? Iuliu Mureșan anunță plecarea unui jucător după doar câteva luni: „Şansele sunt de 99%”
„Nu auzisem de România” Cel mai bine plătit jucător din Liga 1 a semnat fără să știe unde ajunge + Cine e românul care l-a cucerit: „Ce băiat!”
Superliga
21:39
„Nu auzisem de România” Cel mai bine plătit jucător din Liga 1 a semnat fără să știe unde ajunge + Cine e românul care l-a cucerit: „Ce băiat!”
Citește mai mult
„Nu auzisem de România” Cel mai bine plătit jucător din Liga 1 a semnat fără să știe unde ajunge + Cine e românul care l-a cucerit: „Ce băiat!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
CFR Cluj liga 1 salariu kurt zouma
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
Liga Campionilor
11:35
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
Citește mai mult
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
A încălcat regulamentul anti-doping Cea mai titrată olimpică din istoria țării a fost suspendată 2 ani
Înot
11:00
A încălcat regulamentul anti-doping Cea mai titrată olimpică din istoria țării a fost suspendată 2 ani
Citește mai mult
A încălcat regulamentul anti-doping Cea mai titrată olimpică din istoria țării a fost suspendată 2 ani
„Patru prostuți”  O legendă a fotbalului din Anglia a ridiculizat defensiva Barcelonei: „Asta e o nebunie absolută!”
Liga Campionilor
11:19
„Patru prostuți” O legendă a fotbalului din Anglia a ridiculizat defensiva Barcelonei: „Asta e o nebunie absolută!”
Citește mai mult
„Patru prostuți”  O legendă a fotbalului din Anglia a ridiculizat defensiva Barcelonei: „Asta e o nebunie absolută!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:44
„Du-te-n p.... mă-tii!” Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”
„Du-te-n p.... mă-tii!”  Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”
13:16
FIFA a stabilit finala CM! Ce își doresc șefii fotbalului pentru semifinalele și ultimul act al Mondialului. Tragere la sorți ca la tenis
FIFA a stabilit finala CM! Ce își doresc șefii fotbalului pentru semifinalele și ultimul act al Mondialului.  Tragere la sorți ca la tenis
14:10
A murit Lorenzo Buffon Legenda lui AC Milan avea 95 de ani » A câștigat 5 titluri în Serie A și a jucat și la Inter
A murit Lorenzo Buffon Legenda lui AC Milan avea 95 de ani » A câștigat 5 titluri în Serie A și a jucat și la Inter
13:21
„Să protejăm sporturile feminine!” Nadia Comăneci, reacție vehementă, după ultima decizie CIO, cu privire la sportivii transgender
„Să protejăm sporturile feminine!” Nadia Comăneci, reacție vehementă, după ultima decizie CIO, cu privire la sportivii transgender
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Top stiri din sport
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
Superliga
25.11
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
Citește mai mult
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
FIFA a anunțat urnele Procedura pentru stabilirea grupelor  CM 2026 » În ce urnă ar putea fi România + Grupa infernală și cea ușoară
Campionatul Mondial
25.11
FIFA a anunțat urnele Procedura pentru stabilirea grupelor CM 2026 » În ce urnă ar putea fi România + Grupa infernală și cea ușoară
Citește mai mult
FIFA a anunțat urnele Procedura pentru stabilirea grupelor  CM 2026 » În ce urnă ar putea fi România + Grupa infernală și cea ușoară
Începe Mondialul. România e acolo!  Tot ce trebuie să știi despre turneul final de handbal feminin + Programul complet al „tricolorelor”
Handbal
09:00
Începe Mondialul. România e acolo! Tot ce trebuie să știi despre turneul final de handbal feminin + Programul complet al „tricolorelor”
Citește mai mult
Începe Mondialul. România e acolo!  Tot ce trebuie să știi despre turneul final de handbal feminin + Programul complet al „tricolorelor”
Blat de zeci de mii de dolari! Mărturisire la Parchet. Cine a instigat, cine și cât a plătit, cine a luat banii. Au pariat pe meci în străinătate
Campionate
25.11
Blat de zeci de mii de dolari! Mărturisire la Parchet. Cine a instigat, cine și cât a plătit, cine a luat banii. Au pariat pe meci în străinătate
Citește mai mult
Blat de zeci de mii de dolari! Mărturisire la Parchet. Cine a instigat, cine și cât a plătit, cine a luat banii. Au pariat pe meci în străinătate

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 23 rapid 7 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
26.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share