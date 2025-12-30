Claudiu Tudor și Ilie Lemnaru, președinții celor de la Petrolul Ploiești, respectiv Unirea Slobozia, au reacționat după declarațiile șefului LPF, Gino Iorgulescu.

Președintele Ligii a transmis că mai multe cluburi din Liga 1, printre care și cele două de mai sus, se confruntă cu grave probleme financiare.

Gino Iorgulescu a venit cu serie de declarații, prin care și-a exprimat îngrijorarea față de anumite cluburi din Liga 1, din punct de vedere financiar, invocând chiar posibilitatea ca unele dintre ele să nu termine campionatul.

Claudiu Tudor: „Petrolul nu va muri”

Oficialul „lupilor galbeni” a reacționat ulterior și a transmis că nu știe de niciun ajutor venit din partea lui Iorgulescu, așa cum a transmis acesta.

„Cu tot respectul, așa cum știți, Petrolul nu prea a intrat să spun așa, într-un schimb de replici. Vom continua cât se poate acest lucru.

Ceea ce pot să vă spun este că nu știu când domnul Gino a împrumutat clubul, eu nu am habar de așa ceva, cel puțin de când sunt eu în club, în ultimii 5 ani, nu știu nimic despre acest lucru.

Ultimii 5 ani, nu ne-au fost dați bani în avans. În fine, ceea ce vreau să vă spun este că, probabil, a fost puțin neinspirat așa, în declarațiile astea, pe final de an.

Eu vorbesc despre Petrolul. Ceea ce vă pot garanta este că la Petrolul nu se va întâmpla. La restul nu pot să mă apuc să-mi dau cu părerea, dar eu cred că nicio echipă nu va fi în situația asta. Este părerea mea.

Sincer, eu am mai văzut anumite declarații și v-am spus că nu este în ADN-ul nostru să facem circ sau să răspundem la fiecare declarație, dar vă pot spune că Petrolul nu va muri, va termina campionatul și se va salva și sportiv”, a declarat Claudiu Tudor, la Digi Sport.

FOTO. Petrolul - U Craiova 0-4 , în ultimul meci jucat în Cupa României

Ilie Lemnaru: „Clubul nostru nu este amenințat cu posibilitatea de a nu termina sezonul”

Președintele Unirii Slobozia, celălalt club adus în discuție de Gino Iorgulescu, a intervenit și el, susținând că nu există risc de insolvență.

„Contrar a ceea ce se vehiculează în media, clubul nostru nu se află în niciuna dintre pozițiile amintite, nu are dificultăți financiare vecine cu insolvența și nici nu este amenințat vreo secundă cu posibilitatea de a nu termina sezonul.

Chiar astăzi am fost sunat de domnul președinte Iorgulescu, dânsul spunând că s-a referit doar la faptul că, jucând la Clinceni, costurile sunt foarte mari. Are dreptate, deoarece prin aceasta am pierdut din buget undeva la 500 mii de euro de la promovarea în Superligă.

Suntem un club serios, ne-am întins exact atât cât ne permitem și, la ultima monitorizare de la FRF, am ieșit foarte bine, cu unele plăți chiar în avans”, a declarat Ilie Lemnaru, potrivit gsp.ro.

