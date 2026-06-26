Mai mulți suporteri ecuadorieni s-au luat la bătaie în Times Square, cu câteva ore înainte ca naționala lui Sebastian Beccacece (45 de ani) să joace meciul decisiv cu Germania, la Campionatul Mondial 2026.

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Fanii s-au adunat în Times Square, în New York, pentru a-și susține echipa înaintea duelului cu Germania, care s-a încheiat 2-1 pentru ecuadorieni.

Fanii Ecuadorului s-au luat la bătaie în Times Square, înaintea partidei decisive cu Germania

Conflictul ar fi pornit între suporterii cluburilor Barcelona SC și Liga de Quito, două dintre marile rivale din fotbalul ecuadorian, conform marca.com.

Imaginile filmate de martori au ajuns rapid pe rețelele de socializare și arată mai mulți suporteri care se lovesc cu pumnii și picioarele.

Incidentul a venit într-un moment delicat pentru Ecuador. Naționala sud-americană avea nevoie de victorie cu Germania pentru a rămâne în cursa pentru calificarea în fazele eliminatorii, după ce pierduse cu Coasta de Fildeș (0-1) și remizase cu Curacao (0-0) în primele două meciuri ale grupei.

Pe teren, Ecuador a reușit una dintre surprizele turneului. Germania a deschis scorul rapid, prin Leroy Sane, în minutul 2, dar sud-americanii au întors rezultatul prin golurile marcate de Nilson Angulo (minutul 9) și Gonzalo Plata (minutul 77).

Ecuador s-a impus cu 2-1, pe MetLife Stadium, în New Jersey, și s-a calificat în fazele eliminatorii de pe locul al treilea al grupei E, cu patru puncte. Pentru naționala lui Beccacece este prima calificare în faza eliminatorie a unui Mondial după 2006.

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