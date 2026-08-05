Etapa #5 din Superliga LPF a stabilit programul rundei. Când se joacă derby-ul Rapid - Dinamo

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a stabilit programul etapei #5 din Superliga.

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Etapa #5 din Superliga se va desfășura în perioada 14- 17 august.

Capul de afiș al rundei este reprezentat de derby-ul Rapid - Dinamo, care va avea loc sâmbătă, 15 august, cu începere de la ora 21:30. La ultima întâlnire directă, „câinii” s-au impus, scor 3-1.

Un alt duel interesant va fi cel dintre FCSB și FC Botoșani într-o reeditare a semifinalei barajului de Conference League.

Programul etapei #5 din Superliga

Vineri, 14 august

Ora 18.30 FC Voluntari - Petrolul Ploiești

Ora 21.30 FC Argeș - Farul Constanța

Sâmbătă, 15 august

Ora 18.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc - Sepsi OSK Sf. Gheorghe

Ora 21.30 FC Rapid - Dinamo ( stadion Giulești)

Duminică, 16 august

Ora 18.30 Corvinul Hunedoara - CFR 1907 Cluj

Ora 21.30 Oțelul Galați - Universitatea Craiova

Luni, 17 august

Ora 18.30 Universitatea Cluj - UTA Arad

Ora 21.30 FCSB - FC Botoșani

Clasamentul în Superliga după primele 3 etape

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 FCSB 3 7 2 Rapid 3 7 3 U Craiova 3 6 4 U Cluj 3 6 5 FC Argeș 3 6 6 Oțelul 3 5 7 Dinamo 3 4 8 Farul 3 4 9 Corvinul 3 4 10 Sepsi 3 4 11 FC Voluntari 3 4 12 CFR Cluj 3 3 13 Petrolul 3 3 14 FC Botoșani 3 2 15 UTA Arad 3 1 16 Csikszereda 3 0

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