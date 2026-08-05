Etapa #5 din Superliga LPF a stabilit programul rundei. Când se joacă derby-ul Rapid - Dinamo

- Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a stabilit programul etapei #5 din Superliga.
- Toate meciurile sunt LIVE pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
Etapa #5 din Superliga se va desfășura în perioada 14- 17 august.
Capul de afiș al rundei este reprezentat de derby-ul Rapid - Dinamo, care va avea loc sâmbătă, 15 august, cu începere de la ora 21:30. La ultima întâlnire directă, „câinii” s-au impus, scor 3-1.
Un alt duel interesant va fi cel dintre FCSB și FC Botoșani într-o reeditare a semifinalei barajului de Conference League.
Programul etapei #5 din Superliga
Vineri, 14 august
- Ora 18.30 FC Voluntari - Petrolul Ploiești
- Ora 21.30 FC Argeș - Farul Constanța
Sâmbătă, 15 august
- Ora 18.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc - Sepsi OSK Sf. Gheorghe
- Ora 21.30 FC Rapid - Dinamo ( stadion Giulești)
Duminică, 16 august
- Ora 18.30 Corvinul Hunedoara - CFR 1907 Cluj
- Ora 21.30 Oțelul Galați - Universitatea Craiova
Luni, 17 august
- Ora 18.30 Universitatea Cluj - UTA Arad
- Ora 21.30 FCSB - FC Botoșani
Clasamentul în Superliga după primele 3 etape
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|FCSB
|3
|7
|2
|Rapid
|3
|7
|3
|U Craiova
|3
|6
|4
|U Cluj
|3
|6
|5
|FC Argeș
|3
|6
|6
|Oțelul
|3
|5
|7
|Dinamo
|3
|4
|8
|Farul
|3
|4
|9
|Corvinul
|3
|4
|10
|Sepsi
|3
|4
|11
|FC Voluntari
|3
|4
|12
|CFR Cluj
|3
|3
|13
|Petrolul
|3
|3
|14
|FC Botoșani
|3
|2
|15
|UTA Arad
|3
|1
|16
|Csikszereda
|3
|0