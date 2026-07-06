Nicolescu nu se aștepta Președintele lui Dinamo, despre mutarea lui Gnahore la FCSB: „Se putea duce oriunde altundeva”

Eddy Gnahore, 32 de ani, va juca la FCSB

El a rămas liber de contract după 2 ani și jumătate la Dinamo

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Președintele „câinilor”, Andrei Nicolescu, a precizat că nu i-a făcut ofertă de prelungire mijlocașului central, pentru că acesta nu se încadra în vederile noului antrenor Nuno Campos, care vrea o tranziție pozitivă mai rapidă.

Andrei Nicolescu despre Gnahore la FCSB: „Noi nu i-am făcut ofertă de prelungire”

„E un jucător profesionist, trebuie să ia cele mai bune decizii pentru el. E important că își asumă anumite decizii.

Așa, ca idee, după 2 ani jumate, nu mă așteptam. Cred că putea să se ducă oriunde altundeva. Dar trebuie înțeles, el cât a fost la Dinamo și-a făcut treaba, trebuie să-i mulțumim pentru asta. Viața merge înainte.

Nu ne ducem într-o zonă că am fi trădați, nu e cazul. Vorbesc de noi, cei din club. Cu siguranță suporterii sunt mai pătimași și o gândesc așa.

Noi, în club, am făcut eforturi să-l mai ținem încă un an. Acum, ne pregăteam de niște cupe europene, era o perspectivă în măsura în care vorbeam despre asta, să mai continuăm.

După s-a schimbat antrenorul, s-a schimbat viziunea la mijlocul terenului și n-am insistat foarte mult nici noi, apropo de rămânerea lui aici.

Nu avem cum să-i spunem «Noi ți-am făcut ofertă, dar tu ai preferat…». Trebuie să fim corecți. Noi nu i-am făcut ofertă. Noul antrenor a spus că vrea alt tip de jucător”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

El e un mascul alfa, e jucătorul cu care Kopic se sfătuia, de care ținea cont cel mai mult. S-au mai întâmplat niște tensiuni în grupul lor, staff-echipă. Mai sunt viziuni diferite. Dacă sunt toți mulțumiți, nu e bine. Au fost momente în care, stând la masă cu el, am rezolvat problemele și toată lumea a mers înainte Andrei Nicolescu despre Eddy Gnahore

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