Dinamo a oficializat în Monitorul Oficial noul Act Constitutiv al societății, document care redefinește modul în care va fi administrat clubul și stabilește o nouă structură de conducere.

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Noua structură de conducere trasează o delimitare clară a responsabilităților la Dinamo. Consiliul de Administrație stabilește direcția strategică a clubului, iar conducerea executivă gestionează activitatea curentă și implementarea deciziilor.

Cum se fac transferurile la Dinamo. A fost oficializată conducerea executivă

Noul Act Constitutiv al SC Dinamo 1948 SA îl confirmă pe Andrei Nicolescu (49 de ani) în funcția de Director General (Președintele Clubului), în timp ce Dan Gătăianțu (48 de ani) va ocupa postul de Director Adjunct (Manager de Club). Mandatul acestora este valabil pe o perioadă de 4 ani.

Cei doi vor asigura conducerea executivă a clubului și vor răspunde de administrarea activității curente.

Potrivit noului Act Constitutiv, Andrei Nicolescu și Dan Gătăianțu vor avea competența de a aproba organigrama și numărul de posturi, de a numi directorii executiv, financiar și sportiv, de a stabili atribuțiile acestora și de a aproba planurile de încasări și plăți.

Tot conducerea executivă va decide politica salarială pentru angajați, va aproba contractele staffului tehnic și va putea semna acte juridice și contracte, inclusiv cele privind transferurile și salariile jucătorilor și antrenorilor.

Ce contracte poate semna Andrei Nicolescu fără aprobarea Consiliului de Administrație

Directorul General (Președintele Clubului) poate semna, fără aprobarea Consiliului de Administrație, contracte și acte juridice cu o valoare de până la 20% din valoarea contabilă a activelor clubului.

Operațiunile cu valori cuprinse între 20% și 50% trebuie aprobate de Consiliul de Administrație, iar cele care depășesc jumătate din valoarea activelor societății vor necesita aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Potrivit datelor furnizate de platforma Termene.ro, Dinamo avea la finalul anului 2025 active totale în valoare de 35,29 milioane de lei (aproximativ 7 milioane de euro).

Până la 1,41 milioane de euro decide singur Andrei Nicolescu

În aceste condiții, pragul de 20% prevăzut în Actul Constitutiv este de aproximativ 7,06 milioane de lei (circa 1,41 milioane de euro), iar pragul de 50% ajunge la 17,65 milioane de lei (aproximativ 3,53 milioane de euro).

Astfel, Directorul General Andrei Nicolescu poate semna, fără aprobarea Consiliului de Administrație, contracte și acte juridice în valoare de până la 7,06 milioane de lei (1,41 milioane de euro).

Pentru operațiunile cuprinse între 7,06 milioane de lei (1,41 milioane de euro) și 17,65 milioane de lei (3,53 milioane de euro) este necesară aprobarea Consiliului de Administrație, iar dacă valoarea unei tranzacții depășește 17,65 milioane de lei (3,53 milioane de euro), decizia poate fi luată doar cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Rolul Consiliului de Administrație

Dacă administrarea de zi cu zi este delegată conducerii executive, Consiliul de Administrație rămâne centrul de decizie strategică al clubului.

Acesta stabilește direcțiile de dezvoltare, aprobă politica financiară și bugetele, numește și revocă Directorul General (Președintele Clubului) și Directorul Adjunct (Managerul de Club), supraveghează activitatea acestora și aprobă operațiunile financiare importante, inclusiv contractele și transferurile care depășesc competențele conducerii executive.

Actualul Consiliu de Administrație este format din cinci membri:

Dan-Junior Gătăianțu – președinte;

– președinte; Andrei-Cristian Nicolescu – vicepreședinte;

– vicepreședinte; Christian Gelu Sulugiuc – membru;

– membru; Costin Stoltz – membru;

– membru; Nicola-Elyass Bucurică – membru.

Mandatele tuturor expiră la 30 iunie 2027, însă membrii Consiliului de Administrație pot fi revocați în orice moment de Adunarea Generală a Acționarilor.

Totodată, Dinamo va încheia, pe cheltuiala clubului, polițe de asigurare de răspundere profesională pentru administratori, care vor acoperi riscurile aferente exercitării mandatului.

Cum arată acționariatul lui Dinamo

Documentul publicat în Monitorul Oficial consemnează și structura actuală a acționariatului, precum și aportul fiecărui acționar la capitalul social al societății.

Acționarul majoritar este Red&White 2022 Management, cu un aport de 33.118.000 de lei, ceea ce îi conferă 80,7758% din capitalul social.

Al doilea acționar ca pondere este Asociația Peluza Cătălin Hîldan, care deține 12,061% din acțiuni și a contribuit cu 4.945.000 de lei, urmată de Clubul Sportiv FC Dinamo București (faliment/Nicolae Badea), cu un aport de 2.883.100 de lei și o participație de 7,0319%.

Din acționariat mai fac parte Lotus Perfect Products (0,1%), Asociația Dinamo Socios (0,0177%), precum și Andrei-Valentin Cionca și Sorin-Mihai Preda, fiecare cu o participație de 0,0068% și un aport de 2.800 de lei.

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