În februarie era loial O declarație a lui Gnahore a devenit virală după transferul la FCSB: „Nu voi schimba cluburile!”

Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunțat că ex-dinamovistul Eddy Gnahore, 32 de ani, va semna cu roș-albaștrii

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Mijlocașul central francez e liber de contract după despărțirea de Dinamo și a fost atras cu un salariu mare, finanțatorul precizând că a făcut un efort financiar important.

Acum 5 luni, Gnahore spunea că nu va juca la FCSB

În luna februarie, Gnahore excludea complet o trădare și spunea că nu va juca la altă echipă din România, în cazul în care nu va prelungi cu roș-albii.

„Eu întotdeauna am zis că Dinamo este prima echipă cu care am semnat din România. Este clubul pe care îl plac și unde mă simt bine, am zis-o de mult.

Voi juca numai pentru Dinamo. Dacă ar fi să plec de la acest club, voi pleca în străinătate. Nu voi schimba cluburile aici, în România.

Am zis de la început că mă simt bine aici. Am avut discuții, oferte de la alte cluburi în trecut, în timp ce eram aici, și le-am refuzat pe toate ca să rămân.

Sentimentele mele nu s-au schimbat, încă mă simt bine aici. Sunt foarte fericit. Dar sentimentele nu sunt tot ce contează. Acum mă concentrez pe finalul de sezon, să dau totul și să vedem unde putem termina ca echipă”, spunea, la momentul respectiv, mijlocașul pentru Pro TV, citat de sport.ro.

97 de meciuri 6 goluri și 5 pase decisive a reușit Gnahore în doi ani și jumătate la Dinamo

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