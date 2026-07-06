Și Boateng la FCSB? „Îl împinge impresarul” + Singurul jucător pentru care președintele lui Dinamo bagă mâna în foc că nu trădează

Transferul lui Eddy Gnahore la FCSB a deschis discuția despre alți dinamoviști care ar putea ajunge la rivală

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Președintele dinamovist Andrei Nicolescu a comentat situația, numind un fotbalist despre care este sigur că nu ar trăda clubul în acest mod.

Andrei Nicolescu, despre alte transferuri pe ruta Dinamo - FCSB

„Unul dintre cei pentru care eu personal bag mâna în foc că nu ajunge la FCSB este Cîrjan.

(n.r. Întrebat de Basarab Panduru: „Dar Selmani? Eu nu cred că ar fi mers nici el”) Selmani a făcut o alegere pentru bani. Noi discutam cu el, când ne-a zis că nu prelungește a motivat că vrea să plece într-un campionat mai puternic. Și s-a dus în China, liga a doua. Nu s-a pus problema ca el să meargă la FCSB.

Cred că pe Kennedy Boateng (n.r. rămas și el liber de contract după despărțirea de Dinamo, ca Gnahore) îl împinge impresarul foarte tare să meargă la FCSB. Dacă și-ar fi îndeplinit el cerințele, probabil era spre FCSB. Noi am avut destul de multe discuții cu agentul lui, a fost una dintre relațiile cele mai complicate”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

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