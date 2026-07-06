 Rapid, fără tricou de bază VIDEO + FOTO. Giuleștenii și-au prezentat noile echipamente: au două sigle diferite de cea clasică +34 foto
Noul echipament de acasă al Rapidului pentru sezonul 2026/ 2027/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Superliga

Rapid, fără tricou de bază VIDEO + FOTO. Giuleștenii și-au prezentat noile echipamente: au două sigle diferite de cea clasică

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 06.07.2026, ora 21:10
alt-text Actualizat: 07.07.2026, ora 18:12
  • Rapid și-a prezentat noile echipamente pentru campionatul 2026/2027.
  • Giuleștenii nu vor avea un tricou de bază în acest sezon, ci vor folosi trei modele pe parcursul anului, pentru că „Rapid este peste tot acasă”, spun oficialii
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Două tricouri pentru jucătorii de câmp - unul în dungi alb-vișinii cu sigla stilizată, plus unul mov cu litera „R” în loc de emblemă - și unul de portari, verde cu sigla clasică, au fost prezentate azi.

Un alt tricou de joc, vișiniu, cu sigla obișnuită, va fi prezentat ulterior.

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Rapid și-a prezentat echipamentele pentru sezonul 2026/2027

Primul echipament prezentat de rapidiști azi este unul în dungi alb-vișinii, orizontale.

Un detaliu inedit este schimbarea siglei din ultimi ani. În locul acesteia apare un simbol stilizat, vechea siglă a CFR Călători, ca o emblemă simplificată.

În plus, pe jambiere este prezentă litera „R”, tot în culoare vișinie.

Un tricou costă 370 de lei.

Rapid si-a lansat echipamentul pentru noul sezon FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpeg
Rapid si-a lansat echipamentul pentru noul sezon FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpeg

Galerie foto (34 imagini)

Rapid si-a lansat echipamentul pentru noul sezon FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpeg Rapid si-a lansat echipamentul pentru noul sezon FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpeg Rapid si-a lansat echipamentul pentru noul sezon FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpeg Rapid si-a lansat echipamentul pentru noul sezon FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpeg Rapid si-a lansat echipamentul pentru noul sezon FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpeg
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O altă noutate este și schimbarea sponsorului principal. Locul fostului partener a fost luat de Napoleon Games, brand de pariuri deținut tot de Superbet, sponsor principal la Rapid în precedentele sezoane petrecute în Liga 1.

Prezentarea tricoului în dungi a fost făcută de Cristi Manea (28 de ani), fundașul dreapta care se reface după o accidentare și nu se află în cantonament cu echipa.

Rapid a lansat și tricoul legendelor. Acesta este mov complet, un omagiu adus relației apropiate dintre Rapid și Poli Timișoara. În locul siglei este prezentă litera „R”, de culoare albă.

Florin Motroc, Vasile Maftei, Alex Ioniță și Adrian Iencsi, glorii în Giulești, au fost cei care l-au prezentat.

În ceea ce privește tricoul de portar, acesta este verde complet. A fost adus în scenă de Bogdan Lobonț.

Spre deosebire de echipamentele folosite de jucătorii de câmp, pe cel de portar se regăsește logo-ul folosit de club în ultimii ani.

Rapid, noile tricouri FOTO FB Rapid (8).jpg
Rapid, noile tricouri FOTO FB Rapid (8).jpg

Galerie foto (11 imagini)

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În prezent, formația antrenată de Daniel Pancu se află în cantonamentul din Austria, unde mai are de disputat două meciuri amicale:

  • 8 iulie: Rapid - FC Kosice (Slovacia).
  • 9 iulie: Rapid - Slovan Liberec (Cehia).

VIDEO Declarațiile președintelui rapidist Victor Angelescu la prezentarea echipamentelor

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