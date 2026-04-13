„Fraier n-o să fiu niciodată!” Edi Iordănescu, iritat de FRF: „O nedreptate, nu e moral! De ce să faci asta, pentru imagine?”

Edi Iordănescu (47 de ani) s-a simțit deranjat că a fost inclus de FRF pe lista antrenorilor care ar putea prelua naționala României.

Selecționerul României între 2022 și 2024, Iordănescu jr. este pe lista propunerilor pe care Comisia Tehnică de la FRF a trimis-o către Comitetul Executiv.

Edi Iordănescu, iritat de FRF: „Fraier n-o să fiu niciodată!”

Tehnicianul consideră însă că Federația se folosește de numele său, ținând cont că președintele Răzvan Burleanu s-a înțeles deja cu Gică Hagi.

„Sunt foarte deranjat de lucrul ăsta. Fraier n-o să fiu niciodată! Nu sunt fericit. Ba mai mult, sunt dezamăgit de faptul că numele meu este folosit.

Dacă te raportezi doar la nivel micro și vorbim de faptul că numele meu a fost pus pe listă de Comisia Tehnică, sunt fericit și mândru, pentru că știu că sunt niște oameni onorabili.

Dar, în contextul actual, când lucrurile sunt foarte clare, să-mi pui numele pe o listă formală... Să-mi folosești numele, să mi-l pui acolo ca să apară și Iordănescu pe listă, mi se pare o mare nedreptate. Nu cred că este corect, nu cred că este moral, nu cred că este fair-play față de mine să-mi fie folosit numele.

Sunt la un telefon distanță. Nici măcar nu m-a întrebat cineva, în perioada recentă, dacă aș fi disponibil, dacă îmi mai doresc asta, dacă aș lua în calcul. La un telefon distanță sunt. Pot să mă sune să mă întrebe: «Ești dispus să te întorci?». Pot să spun nu și atunci cade totul din start. Pot să spun da și poți să mă iei în calcul și să mă pui pe o eventuală listă. Sau poți să nu mă iei în calcul deloc.

Dar ca să fiu folosit și să fiu pus pe liste formale... Nu știu de ce, pentru imagine? În condițiile în care toți știm că Hagi e viitorul selecționer”, a spus Edi Iordănescu, conform iamsport.ro.

Hagi vrea două nume surpriză la FRF

Gheorghe Hagi va fi noul selecționer al României. Mai trebuie parcurși doar câțiva pași procedurali:

În această săptămână, Comitetul Executiv va vota propunerea Comisiei Tehnice, care se numește Gică Hagi. Apoi, Burleanu va fi mandatat să-i facă acestuia oferta de a prelua postul de antrenor principal

Apoi, Burleanu se va vedea cu Hagi, cu care are deja un acord verbal

E de așteptat ca săptămâna viitoare, FRF să-l prezinte oficial pe Hagi ca selecționer, contractul urmând să se întindă pe 4 ani

Hagi nu va fi doar selecționer, ci va avea putere și de a implementa filosofia lui despre fotbal și la celelalte loturi naționale, nu doar la prima reprezentativă.

Tocmai în această direcție, Hagi are de gând să-i propună lui Burleanu înființarea unui corp tehnic, care să nu interfereze și nici să-i ia din atribuții Comisiei Tehnice actuale, în fruntea căreia se află Mihai Stoichiță.

Acest nou organism ar trebuie să fie format, în viziunea lui Hagi, din foști selecționeri, dar și din foști fotbaliști care au purtat banderola echipei naționale și care în prezent nu au angajamente.

Hagi se gândise de ceva timp la primele nume: Mircea Lucescu și Anghel Iordănescu. Burleanu îi și făcuse propunerea lui Lucescu, de a continua în FRF, atunci când l-a vizitat la spital, chiar cu o zi înainte ca Il Luce să sufere un infarct miocardic acut.

În afara acestora, Hagi are mai multe variante pe listă, dar cele mai spectaculoase două nume sunt cele ale lui Victor Pițurcă și Vlad Chiricheș .

