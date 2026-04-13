Hagi vrea două nume surpriză Regele dorește crearea unui corp tehnic pentru naționale. Pe listă: un fost mare selecționer și un tricolor, locul 3 all-time în topul căpitanilor
Gheorghe Hagi (FOTO: IMAGO)
alt-text Publicat: 13.04.2026, ora 11:32
alt-text Actualizat: 13.04.2026, ora 11:32
  • Comitetul Executiv îl va mandata joi pe Răzvan Burleanu să negocieze și să-l convingă pe Hagi să preia echipa națională
  • Cei doi sunt deja înțeleși, Gică urmând să semneze un contract pe 4 ani

Gheorghe Hagi va fi noul selecționer al României. Mai trebuie parcurși doar câțiva pași procedurali:

  • În această săptămână, Comitetul Executiv va vota propunerea Comisiei Tehnice, care se numește Gică Hagi. Apoi, Burleanu va fi mandatat să-i facă acestuia oferta de a prelua postul de antrenor principal
  • Apoi, Burleanu se va vedea cu Hagi, cu care are deja un acord verbal
  • E de așteptat ca săptămâna viitoare, FRF să-l prezinte oficial pe Hagi ca selecționer, contractul urmând să se întindă pe 4 ani
Hagi nu va fi doar selecționer, ci va avea putere și de a implementa filosofia lui despre fotbal și la celelalte loturi naționale, nu doar la prima reprezentativă.

Tocmai în această direcție, Hagi are de gând să-i propună lui Burleanu înființarea unui corp tehnic, care să nu interfereze și nici să-i ia din atribuții Comisiei Tehnice actuale, în fruntea căreia se află Mihai Stoichiță.

Acest nou organism ar trebuie să fie format, în viziunea lui Hagi, din foști selecționeri, dar și din foști fotbaliști care au purtat banderola echipei naționale și care în prezent nu au angajamente.

Hagi se gândise de ceva timp la primele nume: Mircea Lucescu și Anghel Iordănescu. Burleanu îi și făcuse propunerea lui Lucescu, de a continua în FRF, atunci când l-a vizitat la spital, chiar cu o zi înainte ca Il Luce să sufere un infarct miocardic acut.

În afara acestora, Hagi are mai multe variante pe listă, dar cele mai spectaculoase două nume sunt cele ale lui Victor Pițurcă și Vlad Chiricheș.

Primul a fost în 4 mandate selecționer: prima dată la U21, între 1996 și 1998, când a calificat echipa la Campionatul European. Apoi, de 3 ori la prima reprezentativă:

  • Prima dată în 1998-1999, în campania pentru Euro 2000, când ne-am calificat la turneul final, România câștigând o grupă foarte grea, cu Portugalia, Ungaria, Slovacia, Azerbaidjan și Liechenstein
  • A doua oară între 2004 și 2009, în care a mai reușit o calificare, tot la Euro (2008), tot după ce a câștigat grupa din care au mai făcut parte Olanda, Bulgaria, Slovenia, Albania, Belarus, Luxemburg
  • A treia și ultima oară a fost între 2011 și 2014, când a ajuns până la barajul pentru Mondialul din 2014, pierdut în fața Greciei, dar a contribuit la calificarea pentru Euro 2016

Pițurcă e pe locul 2 all-time ca număr de meciuri din postura de selecționer, după Iordănescu, dar peste Lucescu și Emeric Ienei. Pițurcă va împlini 70 de ani pe 8 mai și n-a mai antrenat de mai bine de 6 ani, ultima echipă pe care a condus-o fiind Universitatea Craiova, în prima parte a sezonului 2019-2020.

În urmă cu peste 25 de ani, la finalul anului 1999, Hagi și Pițurcă au intrat într-un conflict imens, care a dus chiar la demiterea ultimului ca selecționer și numirea lui Ienei în locul lui, care a și condus echipa la Euro.

Scandalul a plecat de la modul în care Pițurcă decisese să se împartă bonusurile de calificare tricolorilor, iar Hagi, care revenise la națională doar la jumătatea preliminarilor, s-a supărat că nu urma să ia prima întreagă. Ulterior, după mai mulți ani, Pițurcă și Hagi s-au împăcat.

Victor Pițurcă, pe vremea când era selecționer al naționalei României (Foto: Sport Pictures)

Vlad Chiricheș (36 de ani și jumătate) a fost unul dintre fotbaliștii emblematici ai naționalei României. Ca număr de selecții e în top 15 all-time. A bifat 77 de jocuri, la fel ca un nume uriaș: Adrian Mutu.

A evoluat la Euro 2016 și la finalul acestui sezon aproape sigur va pune punct carierei de fotbalist. După meciul cu Oțelul, de sâmbătă, Gigi Becali l-a criticat dur și chiar l-a avertizat pe Rădoi să nu-l mai bage să joace.

Chiricheș a fost căpitan al naționalei României în aproape 60% din selecțiile pe care le-a bifat. E pe locul 3 all-time în topul fotbaliștilor români care au purtat banderola în cele mai multe meciuri ale tricolorilor:

  1. Hagi 65 meciuri în postura de căpitan
  2. Chivu 50
  3. Chiricheș 44
  4. Ștefănescu 43
  5. Cornel Dinu 38
  6. Gică Popescu 34
10 ani
a jucat Chiricheș în două dintre campionatele din top 5 ale Europei: Anglia (Tottenham) și Italia (Napoli, Sassuolo și Cremonese)

Corpul tehnic pe care Hagi îl dorește ar avea rolul de a supraveghea și de a sfătui antrenorii de la loturile de tineret și juniori.

Hagi crede că cea mai mare problemă e cea de selecție și s-ar asigura că oameni cu experiență mare la nivel de echipă națională ar putea ajuta să nu se piardă anumiți copii talentați.

Vlad Chiricheș, locul 3 all-time în topul căpitanilor naționalei (FOTO: Sport Pictures)

