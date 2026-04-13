Măsură radicală la Farul Anunțul făcut de Gică Popescu: „Cel care s-a sacrificat primul am fost eu”
alt-text Publicat: 13.04.2026, ora 18:44
  • Gică Popescu (58 de ani), președintele și acționarul majoritar al celor de la Farul, a dezvăluit că a renunțat la salariul său de la club.

Popescu a fost luat parte la conferința de presă în care „marinarii” l-au prezentat oficial pe Flavius Stoican, noul antrenor al echipei după plecarea lui Ianis Zicu.

Gică Popescu, măsură radicală la Farul

„Baciul” a vorbit despre problemele financiare cu care se confruntă clubul, în condițiile în care Farul a încheiat anul 2025 pe minus.

Fostul mare internațional a dezvăluit că a fost nevoit să facă mai multe restructurări în cadrul clubului și a anunțat că va renunța la salariul său până în momentul în dobrogenii vor fi pe profit.

„După cum știți, din 2019, de când am venit eu președinte, exceptând anul trecut, Farul a fost în fiecare an pe plus. Mai mult, cred că suntem clubul din România cu cea mai mare sumă primită de la sponsori.

La noi, acel deficit financiar care a existat tot timpul îl acopeream cu sumele venite din vânzarea jucătorilor.

Când am preluat de la Gică pachetul majoritar, primul obiectiv setat a fost să scăpăm de acest deficit bugetar. E foarte greu să stai să aștepți să vinzi un jucător pentru a acoperi acest deficit.

A fost nevoie să facem restructurări, probabil vor mai fi. Consider că avem o organigramă destul de stufoasă. Probabil nu am fi luat anumite măsuri, dacă aveam munți de bani prin conturi.

Știți foarte bine că în ultimii ani nu am vândut prea mulți jucători. Eu sunt un tip foarte responsabil și nu îmi permit să pun clubul într-o situație financiară delicată. Iau decizii în funcție de banii pe care îi avem.

Vă spun prima decizie pe care am luat-o: am renunțat la salariul meu pe o perioadă nedeterminată. Nu voi mai lua salariu până când echipa nu va reveni pe plus.

Cred că era cea mai normală decizie, este un exemplu pe care îl dau colegilor mei că situația nu este foarte roz. Cel care s-a sacrificat primul am fost eu”, a declarat Gică Popescu, citat de gsp.ro.

Clasamentul în play-out

LocEchipaMeciuriPuncte
7UTA Arad431
8FCSB430
9Botoșani427
10Oțelul424
11Csikszereda423
12Farul Constanța423
13Petrolul Ploiești422*
14Unirea Slobozia419
15Hermannstadt418*
16Metaloglobus410

*️ - beneficiază de rotunjire

