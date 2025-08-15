Răzvan Marin, primul gol la AEK Atena Românul a contribuit la calificarea echipei sale în play-off-ul Conference League +5 foto
Răzvan Marin, gol pentru AEK Atena în Conference League (foto: Instagram/aekfc_official)
Conference League

Răzvan Marin, primul gol la AEK Atena Românul a contribuit la calificarea echipei sale în play-off-ul Conference League

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.08.2025, ora 10:15
alt-text Actualizat: 15.08.2025, ora 10:15
  • Răzvan Marin (29 de ani) a marcat primul său gol în tricoul lui AEK Atena, în victoria cu Aris Limassol, scor 5-3 la general, și s-a calificat în play-off-ul Conference League.

Partida a început de la 2-2, după remiza din Cipru. În tur, AEK Atena a condus cu 2-0, însă Aris Limassol a revenit imediat și a stabilit scorul final înainte de încheierea primei reprize.

„Nu aveau nevoie de ajutor!” Dan Petrescu critică arbitrajul după o nouă înfrângere cu Braga + Meciul cu Oțelul nu se amână: „Îi supăram pe toți”
Citește și
„Nu aveau nevoie de ajutor!” Dan Petrescu critică arbitrajul după o nouă înfrângere cu Braga + Meciul cu Oțelul nu se amână: „Îi supăram pe toți”
Citește mai mult
„Nu aveau nevoie de ajutor!” Dan Petrescu critică arbitrajul după o nouă înfrângere cu Braga + Meciul cu Oțelul nu se amână: „Îi supăram pe toți”

Răzvan Marin a marcat primul gol la AEK Atena

AEK Atena a jucat ieri, 14 august, manșa secundă cu Aris Limassol din turul 3 preliminar al Conference League.

În minutul 51 al manșei retur cu Aris Salonic, din turul 3 preliminar al Conference League, Răzvan Marin a marcat primul său gol în tricoul lui AEK Atena, din penalty.

Răzvan Marin, gol pentru AEK Atena în Conference League (foto: Instagram/aekfc_official)
Răzvan Marin, gol pentru AEK Atena în Conference League (foto: Instagram/aekfc_official)

Galerie foto (5 imagini)

Răzvan Marin, gol pentru AEK Atena în Conference League (foto: Instagram/aekfc_official) Răzvan Marin, gol pentru AEK Atena în Conference League (foto: Instagram/aekfc_official) Răzvan Marin, gol pentru AEK Atena în Conference League (foto: Instagram/aekfc_official) Răzvan Marin, gol pentru AEK Atena în Conference League (foto: Instagram/aekfc_official) Răzvan Marin, gol pentru AEK Atena în Conference League (foto: Instagram/aekfc_official)
+5 Foto
labels.photo-gallery

Venit în această vară de la Cagliari, internaționalul român a jucat în 3 meciuri până acum.

AEK Atena a încheiat, aseară, la egalitate după cele 90 de minute, scor 1-1. Ciprioții au reușit să egaleze tot din penalty, în minutul 62.

3,5 milioane de euro
valorează Răzvan Marin, conform Transfermarkt

Grecii au rezolvat calificarea în prelungirile meciului. Kutesa, în minutul 104, și Luka Jovic, în minutul 109, au fost marcatorii lui AEK. Răzvan Marin a jucat toate cele 120 de minute ale partidei.

Astfel, AEK Atena a obținut calificarea în play-off-ul Conference League, acolo unde o va întâlni pe Anderlecht.

U Craiova și CFR, calificate în play-off-ul Conference League

Răzvan Marin și AEK Atena s-au alăturat Universității Craiova și CFR-ului în play-off-ul Conference League.

U Craiova a obținut calificarea după ce a trecut de Spartak Trnava cu scorul de 6-4 la general. În play-off, oltenii vor juca cu Istanbul Bașakșehir.

CFR Cluj a fost eliminată de Braga din Europa League cu scorul de 4-1 la general și va juca în play-off-ul Conference League cu Hacken.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Vârf surpriză cu Rapid! Nemulțumit după victoria cu Drita, patronul FCSB anunță schimbări importante pentru derby: „Sacrificăm campionatul momentan”
Superliga
01:57
Vârf surpriză cu Rapid! Nemulțumit după victoria cu Drita, patronul FCSB anunță schimbări importante pentru derby: „Sacrificăm campionatul momentan”
Citește mai mult
Vârf surpriză cu Rapid! Nemulțumit după victoria cu Drita, patronul FCSB anunță schimbări importante pentru derby: „Sacrificăm campionatul momentan”
„Ne-am panicat!”  Mirel Rădoi a explicat căderea incredibilă cu Spartak Trnava: „Dacă cineva m-a luat de prost, e treaba lui”
Conference League
01:10
„Ne-am panicat!” Mirel Rădoi a explicat căderea incredibilă cu Spartak Trnava: „Dacă cineva m-a luat de prost, e treaba lui”
Citește mai mult
„Ne-am panicat!”  Mirel Rădoi a explicat căderea incredibilă cu Spartak Trnava: „Dacă cineva m-a luat de prost, e treaba lui”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
AEK Atena Razvan Marin conference league turul 3 preliminar aris limassol
Știrile zilei din sport
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
Superliga
14:29
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția noului stadion Dinamo: „O veste bună”
Citește mai mult
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Campionate
13:57
A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Citește mai mult
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Superliga
11:20
Moment special pentru Kopic VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Citește mai mult
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Conference League
11:40
„Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Citește mai mult
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:20
LIVE CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 » Spectacol în tribune, intrări dure pe gazon
LIVE CS Dinamo - CSA Steaua , în etapa #3 din Liga 2 » Spectacol în tribune, intrări dure pe gazon
18:44
Doar Steaua VIDEO+FOTO. Fanii roș-albaștrilor, recital cu CS Dinamo: corteo, coregrafie și o prestație fantastică!
Doar Steaua VIDEO+FOTO. Fanii roș-albaștrilor,  recital cu CS Dinamo: corteo, coregrafie și o prestație fantastică! 
18:00
„Nu vom putea apela la toți” Mirel Rădoi le plânge de milă jucătorilor înainte de meciul cu Csikszereda + Cum descrie Nsimba fotbalul din România
„Nu vom putea apela la toți” Mirel Rădoi le plânge de milă jucătorilor înainte de meciul cu Csikszereda + Cum descrie Nsimba fotbalul din România
17:58
„Negocieri blocate” Dinamo, gata să rateze un nou transfer! Cu cine ar negocia portughezul dorit de „câini”
„Negocieri blocate” Dinamo, gata să rateze un nou transfer! Cu cine ar negocia portughezul dorit de „câini”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Top stiri din sport
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Nationala
09:59
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Citește mai mult
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăp&acirc;ni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Campionate
10:21
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăpâni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Citește mai mult
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăp&acirc;ni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Stanciu, gol la debut  VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat”
Stranieri
09:48
Stanciu, gol la debut VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat”
Citește mai mult
Stanciu, gol la debut  VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat”
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în  9 jucători!
Superliga
15.08
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în 9 jucători!
Citește mai mult
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în  9 jucători!

Echipe/Competiții

fcsb 93 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 15 rapid 32 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 2 uta arad 21 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
16.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share