Răzvan Marin, primul gol la AEK Atena Românul a contribuit la calificarea echipei sale în play-off-ul Conference League

Răzvan Marin (29 de ani) a marcat primul său gol în tricoul lui AEK Atena, în victoria cu Aris Limassol, scor 5-3 la general, și s-a calificat în play-off-ul Conference League.

Partida a început de la 2-2, după remiza din Cipru. În tur, AEK Atena a condus cu 2-0, însă Aris Limassol a revenit imediat și a stabilit scorul final înainte de încheierea primei reprize.

Răzvan Marin a marcat primul gol la AEK Atena

AEK Atena a jucat ieri, 14 august, manșa secundă cu Aris Limassol din turul 3 preliminar al Conference League.

În minutul 51 al manșei retur cu Aris Salonic, din turul 3 preliminar al Conference League, Răzvan Marin a marcat primul său gol în tricoul lui AEK Atena, din penalty.

Venit în această vară de la Cagliari, internaționalul român a jucat în 3 meciuri până acum.

AEK Atena a încheiat, aseară, la egalitate după cele 90 de minute, scor 1-1. Ciprioții au reușit să egaleze tot din penalty, în minutul 62.

3,5 milioane de euro valorează Răzvan Marin, conform Transfermarkt

Grecii au rezolvat calificarea în prelungirile meciului. Kutesa, în minutul 104, și Luka Jovic, în minutul 109, au fost marcatorii lui AEK. Răzvan Marin a jucat toate cele 120 de minute ale partidei.

Astfel, AEK Atena a obținut calificarea în play-off-ul Conference League, acolo unde o va întâlni pe Anderlecht.

U Craiova și CFR, calificate în play-off -ul Conference League

Răzvan Marin și AEK Atena s-au alăturat Universității Craiova și CFR-ului în play-off-ul Conference League.

U Craiova a obținut calificarea după ce a trecut de Spartak Trnava cu scorul de 6-4 la general. În play-off, oltenii vor juca cu Istanbul Bașakșehir.

CFR Cluj a fost eliminată de Braga din Europa League cu scorul de 4-1 la general și va juca în play-off-ul Conference League cu Hacken.

