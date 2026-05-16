Regretele lui Edi Iordănescu Jucătorii pe care ar fi vrut să-i aibă la Euro 2024: „Am gândit prea mult cu sufletul”. De ce nu i-a convocat +26 foto
alt-text Publicat: 16.05.2026, ora 15:52
alt-text Actualizat: 16.05.2026, ora 17:53
  • Edi Iordănescu (47 de ani) a venit cu dezvăluiri despre perioada petrecută pe banca echipei naționale a României.

Vorbind despre lotul pe care l-a ales pentru turneul final de la Euro 2024, fostul selecționer a explicat că regretă că nu a selectat anumiți jucători pentru competiția din Germania.

Edi Iordănescu: „Am fost într-o situație ingrată”

Concret, fostul selecționer face referire la Alex Chipciu, Florin Tănase și Cristian Manea, jucători pe care ar fi vrut să-i aibă la dispoziție la turneul final.

„Am regrete și în selecție. Poate am gândit și cu sufletul prea mult câteodată. A contat cine a jucat în campanie...

Uite, Manea și Tănase, în care am crezut foarte mult, am lucrat cu amândoi la club. Am regretat foarte mult că nu i-am avut la Euro. Și au fost implicați în proces. Tănase mai puțin, Manea cu mai multe minute.

Sunt jucători în care am crezut mereu, cu probleme la momentul respectiv. Manea nu mai juca la CFR, era foarte greu, și contracandidatul lui era Mogoș, titular tocmai la CFR Cluj, pe aceeași poziție.

Am fost într-o situație foarte ingrată. Puteam să iau jucătorul care nu juca în detrimentul celui care juca titular meci de meci, român și el, și care și el fusese în circuitul echipei naționale? A fost o provocare foarte grea.

Tănase avea probleme medicale în Arabia Saudită, era cu echipa la retrogradare, nu mai juca. Și când juca, juca mijlocaș central. Era după o accidentare prelungită și aveam teama că nu-l putem recupera nici măcar medical”, a spus Edi Iordănescu, potrivit gsp.ro.

Edi Iordănescu a câștigat Supercupa Poloniei cu Legia Varșovia (foto: Imago)

Edi Iordănescu: „Eu schimbasem un pic macazul atunci”

Cât despre absența veteranului de la U Cluj, Iordănescu a argumentat astfel:

„Chipciu e un alt regret al meu. Mereu mi-a plăcut foarte mult caracterul lui, complexitatea personalității lui și fotbalistul Chipciu.

Eu schimbasem un pic macazul atunci. După Vlad Chiricheș, Maxim - încet, încet schimbasem un pic generația, erau cam ultimii mohicani. Începusem drumul cu un alt nucleu de jucători.

La un moment dat, am avut tentația să-l chem pe Alex Chipciu. Am avut o problemă, mi se pare că eram în Kosovo. L-am sunat și luasem în calcul serios să-l aduc.

Dar m-am gândit și la efectele colaterale. Practic, dădeam un alt mesaj către grup, că iar ne întoarcem și amestecăm un pic lucrurile”, a mai spus Iordănescu.

