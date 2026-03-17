„Mă hazardez, dar o spun" Edi Iordănescu a vorbit despre înlocuirea lui Lucescu pe banca naționalei României: „Un pas firesc"
Edi Iordănescu a vorbit despre varianta Gica Hagi la echipa națională/ Foto: sportpictures.eu - montaj GOLAZO.ro
Nationala

„Mă hazardez, dar o spun" Edi Iordănescu a vorbit despre înlocuirea lui Lucescu pe banca naționalei României: „Un pas firesc"

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 17.03.2026, ora 17:50
alt-text Actualizat: 17.03.2026, ora 17:50
  • Edi Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al naționalei României, a vorbit despre posibila revenire a lui Gheorghe Hagi (61 de ani) pe banca „tricolorilor”.

Gica Hagi este principalul favorit pentru a prelua postul de selecționer al României, după încheierea mandatului lui Mircea Lucescu (80 de ani).

Luni, „Regele” a vândut pachetul majoritar de acțiuni al Farului și a scăpat de ultimul obstacol care stătea între el și națională. Gică Popescu (58 de ani) este noul acționar majoritar al „marinarilor”.

Edi Iordănescu, despre varianta Gică Hagi la echipa națională: „Un pas firesc în cariera lui”

Edi Iordănescu, selecționerul care a condus naționala României la EURO 2024, consideră că Gică Hagi ar fi succesorul potrivit după ce „Il Luce” își va duce la bun sfârșit mandatul.

„Deși nu-mi place să vorbesc ipotetic, mă hazardez acum, ca să nu evit întrebarea, și o să-mi spun punctul de vedere, chiar dacă ideal ar fi să ne pronunțăm când va fi ceva oficial.

Însă da, și eu am înțeles asta (n.r. - că Hagi urmează să preia echipa națională), în spațiul public se vorbește despre acest lucru.

Dacă se va confirma și Gică Hagi va fi noul selecționer, este un pas firesc în cariera lui, este ceva ce merită, ceva ce am văzut că își dorește și asta am înțeles și de la apropiații lui, din ce au mai declarat.

Nu în ultimul rând, cred că este o soluție foarte bună pentru echipa națională.

Cunoaște atmosfera, spiritul, iubește echipa națională, este foarte bine pregătit și sunt sigur că, dacă Gică va reveni la echipa națională, va reuși să își îndeplinească obiectivele”, a declarat Edi Iordănescu, citat de gsp.ro.

2022-2024
este perioada în care Edi Iordănescu a fost pe banca „tricolorilor”

Gică Hagi ar putea fi la al doilea mandat pe banca României

Gică Hagi a mai antrenat prima reprezentativă în 2001, când a fost pe banca tehnică la ultimele două meciuri din campania de calificare pentru pentru Campionatul Mondial din 2002, dar și la dubla manșă cu Slovenia de la baraj, pierdută de „tricolori”, 2-3 la general.

  • După aventura scurtă de la echipa națională, „Regele” a mai antrenat 5 echipe de club:  Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara, FCSB, Viitorul/Farul

Ca jucător, Hagi a bifat și 125 de selecții, având 35 de goluri marcate, record, la egalitate cu Adrian Mutu.

echipa nationala a romaniei mircea lucescu gica hagi Edi Iordanescu
Top stiri
„Mi-am stricat viața!” Secretarul general al Federației Române de Atletism le răspunde celor care îl acuză că  „aruncă” banii instituției
Special
09:12
„Mi-am stricat viața!” Secretarul general al Federației Române de Atletism le răspunde celor care îl acuză că „aruncă” banii instituției
Citește mai mult
„Mi-am stricat viața!” Secretarul general al Federației Române de Atletism le răspunde celor care îl acuză că  „aruncă” banii instituției
Discuții aprinse FOTO. Guardiola și Rudiger, despărțiți de Arbeloa!  Antrenorul lui Man. City, ironii după eliminarea din Ligă
Liga Campionilor
09:54
Discuții aprinse FOTO. Guardiola și Rudiger, despărțiți de Arbeloa! Antrenorul lui Man. City, ironii după eliminarea din Ligă
Citește mai mult
Discuții aprinse FOTO. Guardiola și Rudiger, despărțiți de Arbeloa!  Antrenorul lui Man. City, ironii după eliminarea din Ligă
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Diverse
17.03
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că a fost ofițer al Securității!
Citește mai mult
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Ilan Laufer admite că traversa pe trotinetă, pe la trecere, când a fost lovit de o mașină. Poate nu cunoaște că această traversare e ilegală, ca și transportul copiilor cu trotineta
B365
17.03
Ilan Laufer admite că traversa pe trotinetă, pe la trecere, când a fost lovit de o mașină. Poate nu cunoaște că această traversare e ilegală, ca și transportul copiilor cu trotineta
Citește mai mult
Ilan Laufer admite că traversa pe trotinetă, pe la trecere, când a fost lovit de o mașină. Poate nu cunoaște că această traversare e ilegală, ca și transportul copiilor cu trotineta

Echipe/Competiții

fcsb 61 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 35 rapid 46 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
18.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share