„Mă hazardez, dar o spun” Edi Iordănescu a vorbit despre înlocuirea lui Lucescu pe banca naționalei României: „Un pas firesc”

Edi Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al naționalei României, a vorbit despre posibila revenire a lui Gheorghe Hagi (61 de ani) pe banca „tricolorilor”.

Gica Hagi este principalul favorit pentru a prelua postul de selecționer al României, după încheierea mandatului lui Mircea Lucescu (80 de ani).

Luni, „Regele” a vândut pachetul majoritar de acțiuni al Farului și a scăpat de ultimul obstacol care stătea între el și națională. Gică Popescu (58 de ani) este noul acționar majoritar al „marinarilor”.

Edi Iordănescu, despre varianta Gică Hagi la echipa națională: „Un pas firesc în cariera lui”

Edi Iordănescu, selecționerul care a condus naționala României la EURO 2024, consideră că Gică Hagi ar fi succesorul potrivit după ce „Il Luce” își va duce la bun sfârșit mandatul.

„Deși nu-mi place să vorbesc ipotetic, mă hazardez acum, ca să nu evit întrebarea, și o să-mi spun punctul de vedere, chiar dacă ideal ar fi să ne pronunțăm când va fi ceva oficial.

Însă da, și eu am înțeles asta (n.r. - că Hagi urmează să preia echipa națională), în spațiul public se vorbește despre acest lucru.

Dacă se va confirma și Gică Hagi va fi noul selecționer, este un pas firesc în cariera lui, este ceva ce merită, ceva ce am văzut că își dorește și asta am înțeles și de la apropiații lui, din ce au mai declarat.

Nu în ultimul rând, cred că este o soluție foarte bună pentru echipa națională.

Cunoaște atmosfera, spiritul, iubește echipa națională, este foarte bine pregătit și sunt sigur că, dacă Gică va reveni la echipa națională, va reuși să își îndeplinească obiectivele”, a declarat Edi Iordănescu, citat de gsp.ro.

2022-2024 este perioada în care Edi Iordănescu a fost pe banca „tricolorilor”

Gică Hagi ar putea fi la al doilea mandat pe banca României

Gică Hagi a mai antrenat prima reprezentativă în 2001, când a fost pe banca tehnică la ultimele două meciuri din campania de calificare pentru pentru Campionatul Mondial din 2002, dar și la dubla manșă cu Slovenia de la baraj, pierdută de „tricolori”, 2-3 la general.

Gică Hagi în postura de selecționer al naționalei României/ Foto: Getty Images

După aventura scurtă de la echipa națională, „Regele” a mai antrenat 5 echipe de club: Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara, FCSB, Viitorul/Farul

Ca jucător, Hagi a bifat și 125 de selecții, având 35 de goluri marcate, record, la egalitate cu Adrian Mutu.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport