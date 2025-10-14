Becalizarea lui Lucescu

7 scurte despre Mircea Lucescu și ultimele sale apariții publice, cu critici dure la adresa unor „tricolori”.

1. Mereu tensionat, grăbit și răstit la conferințe de presă de dinaintea meciurilor sau după jocuri, Mircea Lucescu a vorbit azi o oră și jumătate la Fanatik Show.

2. Felicitări lui Horia Ivanovici, care are o abilitate extraordinară de a-i încolăci pe oamenii de la vârful fotbalului românesc, de a-i ademeni în direct și de a scoate de la ei tot ce nu spun în alte părți. Poate unii nu-i apreciază stilul, dar în urma lui Ivanovici rămân zeci de știri construite exclusiv din informațiile scoase de el. În fiecare zi.

3. Revenind la Il Luce, el datorează totuși același respect și aceeași deschidere tuturor reporterilor de teren. Sunt câteva zeci de jurnaliști care îl așteaptă în creierii nopților pe la stadioane și primesc, de cele mai multe ori, doar un „gata, dragă, nu mai vorbesc, lăsați-mă-n pace”.

Mircea Lucescu este antrenorul naționalei României din august 2024

4. Ce mai descoperim în ultima vreme la Mircea Lucescu este că, peste noapte, s-a becalizat. Sună depreciativ, dar adevărul e că n-am mai văzut de mult un selecționer - de fapt, nici un antrenor de club - care să-și „descalțe” în direct jucătorii cu atâta seninătate.

5. Aparițiile lui seamănă tot mai mult cu intervențiile patronului de la FCSB. De ceva vreme, și Il Luce își caracterizează fotbaliștii cu același „tact”: ăla e vinovat, celălalt nu mai pupă titular, unul nu mai merită șanse, altul l-a dezamăgit grav, meciul viitor nu-l mai bag pe X etc.

6. Lucescu înțelege infinit mai bine decât Gigi Becali cum pulsează un vestiar, cum se prăbușește mental un jucător sau cum se întoarce altul împotriva antrenorului din cauza unui singur cuvânt aruncat la nervi. Și totuși alege să fluture agresiv această armă ținută în teacă de toți ceilalți mari tehnicieni ai lumii, și anume blamarea publică a propriilor fotbaliști.

7. Drumul pe care a pornit Luce este alunecos. E drept că FCSB a făcut performanțe chiar cu Becali strivindu-și jucătorii seară de seară la TV. Dar carierele multora dintre „tricolori” nu depind de echipa națională. Și poate nu vor înghiți ușor stilul unui antrenor care este egocentric și îi umilește în direct în loc să-i protejeze, să-i provoace și să-i inspire.