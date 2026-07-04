Eduardo Camavinga (23 de ani), mijlocașul celor de la Real Madrid, se pregătește intens înaintea reunirii lotului „galacticilor”, sub comanda noului antrenor Jose Mourinho (63 de ani).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Deși nu a fost convocat în lotul Franței pentru Campionatul Mondial din această vară, Camavinga nu pierde timpul și se antrenează din greu înainte de începutul noului sezon.

FOTO. Camavinga, în formă maximă înainte de startul sezonului

Mijlocașul francez își dorește să fie la capacitate maximă în noul sezon, în care Real Madrid vrea să cucerească din nou trofee, după o pauză de doi ani.

Eduardo Camavinga a ales să se antreneze pe terenurile Complexului Sportiv „Antonio Asensio”, dar și în sălile de fitness din cadrul facilităților RCD Mallorca Sport Clinic, scrie as.com.

Vineri, acesta a postat pe pagina personală de Instagram mai multe fotografii în care se antrena atât pe terenul de fotbal, cât și în sala de forță, acolo unde efectua mai multe exerciții fizice.

Mijlocașul își dorește să ajungă la o formă cât mai bună, după un sezon în care a avut evoluții neconvingătoare. Acesta și-a pierdut locul de titular în echipa Realului.

În sezonul trecut, Camavinga a bifat 43 de apariții pentru „galactici”, în care a marcat doar două goluri și a livrat o pasă decisivă.

50 de milioane de euro este cota de piață a lui Eduardo Camavinga, conform Transfermarkt

Real Madrid va debuta în noul sezon din La Liga pe 16 august, atunci când va juca cu Real Sociedad, pe teren propriu. În etapa a doua, echipa lui Jose Mourinho va da peste Espanyol, pe 23 august.

Celebrul El Clasico, împotriva marii rivale Barcelona, se va disputa pe 25 octombrie 2026 și pe 9 mai 2027, în etapele a 10-a și a 35-a din campionat.

„Galacticii” sunt avantajați de faptul că returul îl joacă pe teren propriu, atunci când campionatul se apropie de final și fiecare punct poate fi decisiv în lupta pentru titlu.

Camavinga a fost transferat de Real Madrid în 2021, de la Rennes, în schimbul sumei de 31 de milioane de euro. De atunci, francezul a jucat 223 de meciuri pentru madrileni, reușind să înscrie 6 goluri și să ofere 11 pase decisive.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport