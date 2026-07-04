Se anunță nebunie la Craiova Campioana României a vândut aproape 10.000 de abonamente!

Campioana României, Universitatea Craiova, continuă să vândă abonamente pe bandă rulantă pentru noul sezon.

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Oltenii au câștigat Cupa și titlul în Superliga după 35 de ani și vor juca în preliminariile Ligii Campionilor, iar entuziasmul este maxim în Bănie.

Universitatea Craiova a vândut peste 9500 de abonamente

În urmă cu o săptămână, Craiova anunța că a vândut 8.000 de abonamente, un record pentru România. Între timp, numărul a crescut considerabil.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, numărul de abonamente vândute de olteni a depășit 9.500!

Prin comparație, Rapid a vândut în sezonul trecut aproximativ 2.000 de abonamente, iar Dinamo 1.100

Pentru noua stagiune, estimările inițiale ale oficialilor Craiovei erau între 7.000 și 8.000 de abonamente, prag depășit deja.

16.081 este media spectatorilor prezenți la meciurile Universității Craiova pe teren propriu în sezonul 2025-2026, conform lpf2.ro. Următoarele echipe în clasamentul prezențelor pe stadion au fost Dinamo, cu o medie de 10.446 de spectatori, și Rapid, cu 9.903

Cele mai ieftine abonamente standard pentru noul sezon costă 299 de lei la Peluza Nord, respectiv 399 de lei la Peluza Sud.

La Tribuna 2, prețurile pentru un abonament nou variază între 499 și 649 de lei, în funcție de sector și inel.

Clubul are și tarife reduse pentru anumite categorii de suporteri.

Elevii și studenții pot cumpăra abonament la Peluza Nord cu 160 de lei, iar pensionarii au abonamente la Tribuna 2 de la 419 lei.

Universitatea Craiova, gata de revenirea în Liga Campionilor

Formația antrenată de Filipe Coelho (45 de ani) și-a încărcat bateriile pentru noul sezon în Austria, unde a terminat cantonamentul neînvinsă:

7-1 cu FC Stubai (echipă de amatori)

1-1 cu Sabah Baku (campioana din Azerbaidjan)

4-3 cu Polissya Zhytomyr (locul 3 în ultimul sezon din Ucraina)

Acum, campioana României este gata pentru primul meci oficial al sezonului, manșa tur a „dublei” cu ML Vitebsk, campioana Belarusului, în primul tur preliminar din Liga Campionilor.

Meciul este programat pe 8 iulie, cu începere de la ora 20:00, la Mezokovesd, în Ungaria. Din cauza războiului din Ucraina, ML Vitebsk nu își pate disputa partidele pe teren propriu.

Returul se joacă o săptămână mai târziu, cu începere de la ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”.

Ambele meciuri vor fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Între cele două partide, Craiova urmează să dispute și Supercupa României pe 12 iulie, împotriva vicecampioanei Universitatea Cluj.

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