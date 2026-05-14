Camavinga nu merge la Mondial Deschamps a anunțat lotul Franței pentru CM: încă o absență de marcă + convocări-surpriză
Eduardo Camavinga și Randal Kolo Mouani nu vor merge la Mondial
Campionatul Mondial

Publicat: 14.05.2026, ora 21:59
Actualizat: 14.05.2026, ora 22:14
  • Selecționerul Franței, Didier Deschamps, a anunțat lotul pentru turneul final din această vară

Dintre numele alese lipsesc doi „grei”: Eduardo Camavinga (Real Madrid) și Randal Kolo Muani (Tottenham). În schimb, surprizele lui Deschamps se numesc Robin Risser (Lens), Maxence Lacroix și Jean-Philippe Mateta (ambii Crystal Palace).

Cei 26 de jucători care merg la Mondial cu Franța:

  • Portari: Mike Maignan (30, AC Milan), Robin Risser (21, RC Lens), Brice Samba (32, Stade Rennais).
  • Fundași: Lucas Digne (32, Everton), Malo Gusto (22, Chelsea), Lucas Hernandez (30, PSG), Theo Hernandez (28, Al-Hilal), Ibrahima Konaté (26, Liverpool), Jules Koundé (27, FC Barcelona), Maxence Lacroix (26, Crystal Palace), William Saliba (25, Arsenal), Dayot Upamecano (27, Bayern).
  • Mijlocași: N'Golo Kanté (35, Fenerbahçe), Manu Koné (24, AS Roma), Adrien Rabiot (31, AC Milan), Aurélien Tchouaméni (26, Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (20, PSG).
  • Atacanți: Maghnes Akliouche (24 de ani, AS Monaco), Bradley Barcola (23 de ani, PSG), Rayan Cherki (22 de ani, Manchester City), Ousmane Dembélé (28 de ani, PSG), Désiré Doué (20 de ani, PSG), Jean-Philippe Mateta (28 de ani, Crystal Palace), Kylian Mbappé (27 de ani, Real Madrid), Michael Olise (24 de ani, Bayern München), Marcus Thuram (28 de ani, Inter Milano)

Deschamps și-a anunțat plecarea după Mondial

„Camavinga vine după un sezon dificil în care a jucat puțin și a suferit accidentări. Îmi imaginez dezamăgirea lui enormă din această seară.

A trebuit să iau niște decizii dificile la fundași, mijlocași și atacanți”, și-a explicat selecționerul de 57 de ani hotărârea.

Cu ocazia anunțării listei, Deschamps a confirmat și că va părăsi banca naționalei Franței după Mondial, indiferent de prestația echipei la turneu. El a mai spus că e pregătit să antreneze o altă națională sau un alt club.

Presa franceză a scris în ultimele luni că Zinedine Zidane îi va lua locul pe banca tehnică a „cocoșilor galici”.

41 de meciuri
a jucat Camavinga (23 de ani) în acest sezon, în care a adunat 2.000 de minute. A dat 2 goluri și un assist

Mesajul căpitanului Franței, Kylian Mbappe

„Campionatul Mondial, episodul 3. O mândrie imensă de a-mi putea reprezenta din nou țara în cea mai mare dintre competiții. Vom încerca să vă facem mândri”, a scris decarul lui Real Madrid pe rețelele sociale:

Grupele Mondialului 2026

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudBosniaMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
CehiaElvețiaScoțiaTurcia
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșSuediaIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaRD CongoCroația
IrakAustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama

