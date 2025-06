„Am discutat cu Ianis” Edi Iordănescu oferă detalii despre posibilul transfer al lui Hagi la Legia. Ce spune despre salariul jucătorului

Edward Iordănescu (47 de ani), antrenorul celor de la Legia Varșovia, a vorbit despre discuțiile pe care le-a purtat cu Ianis Hagi (26 de ani).

După ce a rămas liber de contract, numele mijlocașului a fost asociat cu Legia Varșovia, deși nu s-a concretizat nimic încă.

Ianis Hagi a bifat 16 dintre cele 47 de selecții la echipa națională sub comanda lui Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu, despre un posibil transfer al lui Hagi la Legia

Tehnicianul admite că un eventual transfer este greu de realizat, în special din motive financiare

„Eu am avut discuții cu Ianis și mai recent, și mai puțin recent. Știu că sunt multe discuții pe care le poartă în acest moment și nu pot spune ceva concret decât că la el cred va mai dura până va lua o decizie și noi trebuie să ne mișcăm.

În plus, nu e un secret că salariul cu care el e obișnuit și așteptările pe care le are sunt un pic peste posibilitățile clubului în momentul de față”, a spus Edward Iordănescu, conform sport.ro.

1,5 milioane de euro este cota lui Ianis Hagi, conform transfermarkt.com

Deși recunoaște afinitatea pentru jucătorii români, antrenorul Legiei a subliniat că nu și-a propus în mod special să aducă compatrioți în Polonia.

„Nu știu cine poate să fie mai atașat de jucătorii români decât mine, mai ales că am lucrat cu ei și am performat. Am mare încredere în jucătorii români și tot timpul îi vom susține așa cum pot.

Recunosc însă că n-am făcut un target în a aduce jucători români. În primul rând, eu îmi doresc să completăm lotul pentru că avem nevoie de 3-4 transferuri și mă focusez pe un profil pe fiecare poziție.

Am departamente întregi care mă ajută și împreună încercăm să găsim soluțiile potrivite. Dacă, la un moment dat, va veni oportunitatea unui jucător român, va corespunde profilului și îl vom putea aduce, va fi soluție”, a mai spus fostul selecționer.

Ianis Hagi la Rangers, cu suișuri și coborâșuri

Ianis Hagi a fost inițial împrumutat la Rangers în ianuarie 2020 și a semnat un contract definitiv în vara aceluiași an.

În cele 130 de apariții pentru club, Ianis Hagi s-a bucurat de câteva momente importante, reușind să influențeze 48 de goluri (20 de reușite, 28 de assisturi) în cele 129 de meciuri la Rangers.

Printre acestea se numără celebra „dublă” reușită împotriva lui Sporting Braga, în UEFA Europa League.

De asemenea, a contribuit cu goluri și pase decisive în sezonul 2020-2021, sezon care a adus titlul pentru Rangers.

Atunci, a influențat 23 de goluri (8 reușite, 15 pase) în 46 de confruntări în toate competițiile.

Un alt moment notabil a fost golul marcat în „Old Firm”, în victoria cu 3-0 din 2 ianuarie 2025.

Contractul lui Ianis Hagi la Rangers a expirat în această vară, clubul scoțian nedorind să-l prelungească.

